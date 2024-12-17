У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.6 комментариев
На Кубани обработали более четырех км загрязненного побережья
В Краснодарском крае обработали более четырех км побережья, загрязненного нефтепродуктами
В Краснодарском крае очистили свыше 4 км побережья, загрязненного нефтепродуктами из-за ЧП с танкерами.
Более четырех километров загрязненного нефтепродуктами побережья в Краснодарском крае обработано после аварии с танкерами, передает ТАСС со ссылкой на врио начальника ГУ МЧС России по региону Андрея Потахова. По его словам, общая протяженность загрязненных территорий составляет до 35 км.
Андрей Потахов отметил, что на этой территории находятся очаги мазута, который попал в море в результате катастрофы морских судов. На данный момент обработано более 4 км побережья, работы по очистке продолжаются.
Инцидент с танкерами вызвал серьезное загрязнение, и власти Краснодарского края принимают все необходимые меры для ликвидации последствий аварии. Специалисты продолжают работу по очистке побережья и предотвращению дальнейшего распространения нефтепродуктов.