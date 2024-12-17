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Матвиенко исполнит новогодние желания детей из Петербурга и Курской области
Прелселатель Совфеда России Валентина Матвиенко приняла участие во всероссийской акции «Елка желаний», пообещав исполнить мечты детей из Петербурга и Курской области.
Спикер исполнит желания детей из Санкт-Петербурга и Курской области. Шестилетний Дима попросил конструктор, а Арсений из Курской области, проживающий в пункте временного размещения, захотел умные часы для себя и пятерых соседей. Матвиенко пообещала осуществить их желания, сообщает ТАСС.
Она отметила, что «Елка желаний» – это замечательный проект, который позволяет детям по всей стране ощутить новогоднее волшебство. Матвиенко призвала россиян принять участие в акции и выбрать одно из тысяч детских пожеланий на сайте. Спикер подчеркнула важность участия в акциях, которые приносят радость не только детям, но и взрослым.
Матвиенко также добавила, что главное желание детей из приграничных районов Курской области – скорейшее возвращение мира. Она заверила, что власти делают все возможное для восстановления мира и спокойствия в регионе и планируют восстановление разрушенной инфраструктуры после урегулирования ситуации.
В акции также участвовали первые заместители председателя Совета Федерации Владимир Якушев и Андрей Яцкин, а также вице-спикеры Константин Косачев и Инна Святенко. Они также выбрали новогодние желания детей и пообещали их исполнить.
Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.