В Ростовской области участников СВО не пустили в отель, несмотря на бронирование номера

Tекст: Денис Тельманов

«Организатор перевозок рассказала, что в заранее забронированном отеле отказались заселять троих военнослужащих. Они планировали остаться на ночевку в Миллерово, а с утра поехать дальше. В итоге бойцам пришлось искать новое место и отправиться спать в Каменск», – сообщает Газета.RU.



По данным издания, хозяйка отеля ответила, что старается не заселять военнослужащих, поскольку «солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор», отпугивая других посетителей гостиницы. Женщина добавила, что также отменяет бронь номера, если узнает, что она оформлена военными.

В то же время сетевое издание «RostovGazeta» сообщает, что представители отеля «Добрыня», где произошел инцидент, рассказали, что волонтер по ошибке забронировала для военных семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми.

Кроме того, представители отеля рассказали, что имели неприятный опыт заселения участников СВО, но подчеркнули, что «в целом не имеют предубеждений против военнослужащих».

Ранее сообщалось, что по делу о стрельбе по полицейским в Новошахтинске осужден участник группы «Вагнер» Павел Николин, его приговорили к шести годам и 11 месяцам колонии.