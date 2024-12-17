Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

Tекст: Денис Тельманов

По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».



Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

