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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

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    23 ноября 2024, 16:37 • Новости дня

    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка

    ЕК: ЕС и США обсудили влияние санкций на Газпромбанк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

    По словам представителя пресс-службы ЕК, ЕС внимательно следит за последствиями американских санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, РИА «Новости».

    «Мы внимательно следим за последствиями этих мер», – заявил он в ответ на вопрос о возможных трудностях, связанных с введением ограничений. Он также добавил, что ЕС и США поддерживают постоянный открытый канал связи для обсуждения совместных действий, направленных на снижение доходов России в контексте ситуации на Украине.

    В ЕК подчеркнули, что приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых институтов, включая Газпромбанк и его дочерние структуры.

    Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Агентство Bloomberg сообщило, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка.

    23 ноября 2024, 05:34 • Новости дня
    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине

    Маргарита Симоньян допустила, что Скотт Беннетт мог быть убит за правду о событиях в Донбассе

    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Скотт Беннетт, американский эксперт и комментатор Sputnik, мог быть убит за правду о конфликте на Украине. Беннетт активно освещал события в Донбассе и предупреждал о возможной угрозе своей жизни.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила предположение, что американский эксперт и автор документальных фильмов Скотт Беннетт мог быть убит за свои откровения о событиях на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Беннетт был одним из лучших военных экспертов и активно освещал события в Донбассе, показывая, «что там происходит на самом деле».

    Симоньян добавила, что после отправки доклада о преступлениях киевского режима в Белгородской области в конгресс США Беннетт предупреждал друзей о возможной угрозе своей жизни, заявив, что «не склонен к самоубийству».

    Эксперт также не жаловался на проблемы со здоровьем и, по ее словам, «две недели назад он еще был в прекрасной форме».

    Беннетт, бывший офицер спецопераций армии США и аналитик по вопросам психологической войны, скончался в Калифорнии на 50-м году жизни. Он посвятил свою жизнь разоблачению злоупотреблений властью и критиковал США за поддержку прокси-войны против России. В 2023 году Беннетт посетил Донбасс, чтобы донести правду до американской аудитории.

    Эксперт также резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. Он сравнивал попытки израильского правительства «стереть палестинцев и память о Газе» с «рисунками мелом с доски», подчеркивая свою позицию в интервью агентству Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада является блефом, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами, и перечислил страны, в которые Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине.

    Ранее он также отмечал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа.

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    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 07:40 • Новости дня
    Байден назвал себя своим мужем

    Байден оговорился и назвал себя своим мужем на ужине в Белом доме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

    Как передает РИА «Новости», президент США Джо Байден оговорился на торжественном ужине в Белом доме, назвав себя мужем Джо Байдена.

    Байден, которому недавно исполнилось 82 года, приветствовал гостей, сказав: «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего». Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

    Байден часто начинает выступления, представляясь «мужем Джилл Байден», однако, в этот раз допустил ошибку. Это не первый случай, когда американский лидер публично оговаривается или путает имена и факты, что часто становится предметом насмешек и мемов в сети.

    Проблемы с оговорками у Байдена известны широкой публике, его администрация неоднократно пыталась объяснять, что такие высказывания вырываются из контекста. Ранее Байден путал страны, фамилии и рассказывал о встречах с давно умершими людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден поручил Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

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    23 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкие, эмиратские и тайские банки прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, ссылаясь на технические ошибки и блокировки, что вызывает затруднения у пользователей при снятии средств.

    При попытке использовать карту банкоматы в Анкаре и Стамбуле выдают сообщения о технической ошибке или отсутствии обслуживания, передает ТАСС.

    Проблемы наблюдаются как в государственных, так и частных банках Турции. В некоторых случаях банкоматы сообщают, что операции с картами не санкционированы. Ситуация касается как корпоративных, так и индивидуальных карт Газпромбанка, работающих на системе UnionPay.

    Об аналогичных проблемах с обслуживанием карт сообщили и в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, при попытке использования карта выдает уведомление о блокировке или неактивности.

    Тайские банки также прекратили обслуживание таких карт. Банкоматы в Таиланде возвращают карту с уведомлением о некорректной операции.

    Накануне Газпромбанк сообщил клиентам о возможных трудностях при использовании карт Union Pay за пределами России после введения санкций США.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». В Японии заявили, что американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2».

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    23 ноября 2024, 01:18 • Новости дня
    Госдеп сообщил о сложностях в отношениях США и Индии из-за России и БРИКС

    Госдеп США отметил сложности в отношениях с Индией из-за России и БРИКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Двусторонние отношения США и Индии осложнились из-за разных позиций по России и БРИКС, заявил представитель Госдепа.

    Как передает ТАСС, первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл признал наличие «встречных ветров» в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Он отметил, что эти сложности связаны как с внутренней политикой, так и с различиями в подходах к отношениям с Россией и участию Индии в БРИКС.

    Выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, Кэмпбелл заявил: «Я думаю, будет справедливо сказать, что в последние месяцы мы столкнулись с некоторыми встречными ветрами. Некоторые из них связаны с внутренней политикой. Некоторые из них связаны с разными взглядами на характер их отношений с Россией или их отношением к БРИКС».

    Несмотря на эти трудности, дипломат указал на позитивные изменения в двусторонних отношениях. Кэмпбелл выразил уверенность, что благодаря усилиям текущей администрации США совместная траектория с Индией претерпела позитивные изменения. В частности, он отметил успехи в обмене информацией, разведывательными данными и технологиями, а также в военном сотрудничестве. Кэмпбелл надеется, что такая тенденция развития отношений сохранится и при новой администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил признательность премьеру Индии Нарендре Моди за его усилия в разрешении конфликта на Украине. Готовящийся ответный визит Путина в Индию подчеркивает неудачу западных попыток изолировать Россию.

    В Калининградской области рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» начал привлекать граждан Индии для работы из-за дефицита рабочей силы.

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    23 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Байден обсудил с Макроном события на Украине после удара «Орешника»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден обсудил с Эммануэлем Макроном развитие событий на Украине после испытания российской ракетной системы «Орешник», сообщили в Белом доме.

    Байден провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

    Основные темы обсуждения касались текущих событий на Украине и в других международных регионах.

    Помимо этого, президенты обсудили события на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению прекращения огня в Ливане. Эти темы были обозначены как ключевые в распространенном сообщении Белого дома.

    Отмечается, что обе стороны выразили готовность к взаимодействию и координации для стабилизации международной обстановки.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

    При этом Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

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    23 ноября 2024, 00:45 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность сотрудничеством России и КНДР

    США считают сотрудничество России и КНДР серьезным вызовом в ближайшие годы

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, что, по их мнению, будет представлять серьезный вызов в ближайшие годы.

    Администрация США считает, что сотрудничество России и КНДР будет представлять для Вашингтона серьезный вызов в ближайшие годы, передает ТАСС. Такое заявление сделала Мира Рапп-Хупер, специальный помощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома. Она отметила, что обеспокоенность вызывает скорость, с которой развиваются отношения между двумя странами.

    «Я предполагаю, что это будет представлять серьезный вызов для администрации в ближайшие годы», – заявила Рапп-Хупер заявила во время семинара в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она добавила, что масштабы этого сотрудничества достигли уровня, который ранее был немыслим.

    Курт Кэмпбелл, первый заместитель госсекретаря США, также выразил мнение, что партнерство между Россией и КНДР станет «растущей проблемой, которую нельзя игнорировать». Он подчеркнул, что это сотрудничество будет вызывать озабоченность у американской администрации в ближайшей перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву.

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны.

    Глава Минприроды Александр Козлов передал в подарок КНДР африканского льва и двух бурых медведей из Московского зоопарка во время визита в Пхеньян.

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    23 ноября 2024, 09:38 • Новости дня
    Медведев заявил, что европейцы замерзают без российского газа

    Tекст: Александра Юдина

    Европейцы мерзнут без российского газа, а производство в Европе останавливается, что связано с санкционной политикой Запада, отметил в интервью каналу Al Arabiya заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    По его словам, жители европейских стран сталкиваются с холодом, а их промышленные предприятия приостанавливают работу, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что такой сценарий стал результатом санкционной политики Запада в отношении России. Он напомнил, что еще при Дональде Трампе в США планировалось ограничить поставки российского газа в Европу и заменить его на американские энергоресурсы.

    «Европейцы вынуждены замерзать, поскольку поставки нашего газа прекратились, а их производства не могут функционировать полноценно», – заявил Медведев.

    Также он отметил зависимость европейской экономики от внешних поставок энергоресурсов, что, по его мнению, лишний раз подчеркивает важность диверсификации источников энергии.

    Ранее сообщалось, что на фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет.

    Напомним, Россия вновь стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США.

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    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня
    Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

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    23 ноября 2024, 03:29 • Новости дня
    Трамп предложил Бессента на пост главы Минфина США

    Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды республиканца говорится, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

    На пост министра финансов ранее претендовали Кевин Уорш, Марк Роуэн, Билл Хагерти и Роберт Лайтхайзер. Однако, по данным The Wall Street Journal, союзники Бессента смогли убедить Трампа выбрать именно его. Кандидатуру поддержал Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома при первом сроке Трампа.

    Скотт Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group и ранее работал в Soros Fund Management. Forbes отмечает, что Трамп и Бессент давно знакомы, и инвестор активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав 3 млн долларов.

    Бессент поддерживает тарифную политику Трампа, однако выступает за более умеренный подход к пошлинам, считая их инструментом на переговорах. Также он поддерживает снижение налогов, рост производственных мощностей и энергетическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматривались кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна.

    Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения.

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    23 ноября 2024, 06:38 • Новости дня
    КНДР обвинила США в провокациях на грани войны на Корейском полуострове

    КНДР обвинила США в действиях, угрожающих реальной войной на полуострове

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР обвинила США в враждебных действиях, которые могут привести к реальной войне на Корейском полуострове, и потребовала прекратить провокации.

    Согласно заявлению главы пресс-службы Министерства обороны КНДР, передает ТАСС, враждебные действия США на Корейском полуострове могут перерасти в «реальную войну» с КНДР. Глава ведомства напомнил об учениях Freedom Edge, в которых участвуют Республика Корея и Япония, а также о заходе американской подводной лодки Columbia в порт Пусан и полете разведывательного самолета RC-135S.

    КНДР решительно предупредила США и их союзников о необходимости немедленного прекращения провокационных действий, которые могут привести к военному противостоянию на полуострове. В Пхеньяне подчеркнули, что меры по самообороне являются конституционным долгом вооруженных сил КНДР. Корейская народная армия готова к превентивным действиям для сдерживания угроз и достижения стратегических целей.

    В заявлении подчеркивается, что вооруженные силы КНДР внимательно следят за действиями США и их союзников и готовы принять меры в случае необходимости. В Пхеньяне не исключают возможности превентивных действий для защиты своих интересов и поддержания военного паритета в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, что, по их мнению, будет представлять серьезный вызов в ближайшие годы.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна без самообороны не может считаться суверенной, отметив важность военной мощи для стабильности и защиты от агрессии.

    Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву, заявил Профессор Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая.

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    23 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте провел первую встречу с Трампом

    Генсек НАТО Рютте обсудил с Трампом вызовы безопасности и конфликт на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде, где они обсудили международные проблемы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС. Встреча состоялась во Флориде в пятницу. Это событие стало шагом в укреплении отношений между НАТО и новым американским руководством.

    В рамках встречи Рютте и Трамп обсудили широкий спектр глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс. В заявлении пресс-службы НАТО говорится, что эти вызовы включают в себя противостояние с Китаем и конфликт на Украине. Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества и координации действий в ответ на эти угрозы.

    Эта встреча подчеркивает важность сотрудничества между США и НАТО в условиях нарастающих геополитических противоречий. Смена руководства в США требует переосмысления стратегий и подходов к решению международных проблем.

    Ранее сообщалось, что Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

    Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    23 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    В Италии заявили, что санкции ЕС выгодны только США и Британии

    Итальянский журналист заявил, что санкции ЕС выгодны только США и Британии

    Tекст: Александра Юдина

    Санкции Евросоюза против России приносят больше выгоды Соединенным Штатам и Британии, чем самим европейским странам, выразил мнение итальянский журналист Джорджо Бьянки.

    По его словам, санкции ЕС против России оказывают негативное воздействие на европейские страны, такие как Италия, Германия и Франция, и приносят выгоду США и Британии, передает РИА «Новости».

    Бьянки назвал эти меры «автосанкциями», так как они направлены на самих инициаторов больше, чем на Россию.

    Он подчеркнул, что США и Британия получают от введенных санкций больше экономических преимуществ, чем от военных повреждений в ходе Второй мировой войны. По словам журналиста, крупные предприятия вынуждены переносить свою деятельность за пределы Европы, в том числе в Америку, где созданы более благоприятные условия для бизнеса.

    Бьянки также отметил, что некоторые предприятия уже частично перемещены в сторону Азии, и теперь этот процесс будет активнее идти в сторону США. Он считает, что такая ситуация свидетельствует о скрытой экономической войне, которую Соединенные Штаты и Британия ведут не только против России, но и против своих европейских союзников.

    Ранее в Молдавии обвинили США в блокировании денежных переводов из России, заявив, что санкционная политика Запада оказала негативное влияние на экономическое положение молдавских мигрантов и их семей.

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    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно. Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

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    23 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД Турции заявил о глобальной войне из-за поддержки США и Европы Киева оружием

    Tекст: Вера Басилая

    США и Европа, поставляя оружие Киеву, открыто приняли сторону в украинском конфликте, что усиливает глобальную поляризацию и экономическую борьбу, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    По словам Фидана, США и Европа открыто заняли сторону в украинском конфликте, отправив Киеву оружие, передает ТАСС.

    Глава МИД Турции отметил, что идет тотальная борьба не только на политическом и экономическом уровнях, но и на поле боя. Фидан назвал происходящее глобальной войной в широком смысле слова.

    Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал о риске глобальной войны. По мнению турецкого министра, продолжение конфликтов на Украине и в секторе Газа усиливает мировую поляризацию и углубляет линии глобального разлома.

    Фидан подчеркнул важность предотвращения перерастания экономического и политического противоборства в горячую войну в определенных регионах мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может инициировать переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не планирует мирное решение и намерен продолжать гибридную войну против России, а постпред России в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что Франция и Британия понесут ответственность за поддержку Украины в ракетных ударах по России.

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