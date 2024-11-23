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В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
ЕК: ЕС и США обсудили влияние санкций на Газпромбанк
Европейский союз (ЕС) наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).
По словам представителя пресс-службы ЕК, ЕС внимательно следит за последствиями американских санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, РИА «Новости».
«Мы внимательно следим за последствиями этих мер», – заявил он в ответ на вопрос о возможных трудностях, связанных с введением ограничений. Он также добавил, что ЕС и США поддерживают постоянный открытый канал связи для обсуждения совместных действий, направленных на снижение доходов России в контексте ситуации на Украине.
В ЕК подчеркнули, что приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых институтов, включая Газпромбанк и его дочерние структуры.
Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Агентство Bloomberg сообщило, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка.