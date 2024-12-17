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Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским
Крымские татары обратились к ООН с просьбой признать российский статус Крыма
На съезде в Симферополе крымские татары обратились к ООН с призывом признать российский статус Крыма, отметив его неотъемлемую связь с Россией и поддержку федерального центра.
Крымские татары на съезде в Симферополе приняли обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу и членам Совета безопасности ООН с призывом признать российский статус Крыма, передает РИА «Новости». На съезде присутствовали около четырехсот участников, в том числе двести пятьдесят депутатов различных уровней и представители диаспор из разных стран мира.
В обращении подчеркивается, что «Крым – Россия, это аксиома» и что рано или поздно весь мир признает это, так как Крым является неотъемлемой частью России. Крымские татары выразили уверенность в здравомыслии международных лидеров и напомнили о поддержке федерального центра.
Также в заявлении указывается, что «наше будущее только с Россией», и татары просят признать этот факт, прекратить агрессию и дискредитацию российских национальных символов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 95% избирателей поддержали вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина и многие западные страны продолжают считать Крым временно оккупированной территорией. Российские власти утверждают, что референдум прошел в полном соответствии с международным правом, и вопрос Крыма закрыт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Государственной думы Дмитрий Белик счел закономерными слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланза об отказе поддерживать возвращение Крыма в состав Украины, а глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал это смелым признанием реальности; при этом глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Киев прекратить обсуждение статуса Крыма, заявив, что полуостров навсегда стал частью России.