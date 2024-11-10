В Госдуме назвали закономерными слова советника Трампа о Крыме

Tекст: Дарья Григоренко

Белик отметил: «Советник высказал то, о чем думают, а точнее – уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе», передает РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что новый президент США Трамп будет действовать в соответствии со своими личными амбициями и из чувства мести демократам. Депутат считает, что Трамп, вероятно, окажет реалистичное давление на Киев в вопросах территорий. Он подчеркнул, что США выгоднее получить хотя бы часть Украины в свое распоряжение, чем брать на себя обузу в виде страны с нерешенными территориальными претензиями.

По мнению Белика, Запад давно «махнул рукой» на «украинский» статус Крыма, но не решался говорить об этом открыто.

Ранее глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление советника Трампа Брайана Ланза об отказе поддерживать возвращение Крыма в состав Украины смелым признанием реальности.

Накануне советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. Позже штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США.