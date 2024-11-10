В Крыму назвали смелыми слова советника Трампа о статусе полуострова

Глава миссии Крыма Смирнов назвал смелым призыв советника Трампа к Киеву отказаться от полуострова

Tекст: Дарья Григоренко

Смирнов подчеркнул, что это заявление является смелым шагом со стороны американской администрации, признающим действительность. Он отметил, что «хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы». Он также выразил уверенность, что вслед за Трампом подобное мнение выскажут и другие западные лидеры, что может изменить геополитическую ситуацию вокруг Крыма, передает РИА «Новости».

«У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт. Нет сомнений, что вслед за этим подобное мнение выскажут и западные лидеры», – сказал Смирнов, подчеркнув, что позже и другие западные лидеры выскажут подобное мнение. По его словам, это может изменить геополитическую ситуацию вокруг Крыма.

По мнению Смирнова, коллективный Запад, возглавляемый США, будет в первую очередь защищать свои геополитические и экономические интересы, даже если это потребует жертвовать Украиной.

Накануне советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий.

Позже Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США.