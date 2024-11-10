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    «Породить монстра-бактерию может каждый из нас»
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    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход из НАТО
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    Штаб Трампа уточнил позицию по Крыму
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    Захарова: Уходящая администрация Байдена может «нагадить» России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    18 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    36 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    10 ноября 2024, 11:34 • Новости дня

    В Крыму назвали смелыми слова советника Трампа о статусе полуострова

    Глава миссии Крыма Смирнов назвал смелым призыв советника Трампа к Киеву отказаться от полуострова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявление советника новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланза об отказе поддерживать возвращение Крыма в состав Украины является смелым признанием реальности, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

    Смирнов подчеркнул, что это заявление является смелым шагом со стороны американской администрации, признающим действительность. Он отметил, что «хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы». Он также выразил уверенность, что вслед за Трампом подобное мнение выскажут и другие западные лидеры, что может изменить геополитическую ситуацию вокруг Крыма, передает РИА «Новости».

    «У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт. Нет сомнений, что вслед за этим подобное мнение выскажут и западные лидеры», – сказал Смирнов, подчеркнув, что позже и другие западные лидеры выскажут подобное мнение. По его словам, это может изменить геополитическую ситуацию вокруг Крыма.

    По мнению Смирнова, коллективный Запад, возглавляемый США, будет в первую очередь защищать свои геополитические и экономические интересы, даже если это потребует жертвовать Украиной.

    Накануне советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий.

    Позже Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США.

    9 ноября 2024, 16:50 • Новости дня
    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США

    Захарова сообщила об одном кандидате на должность посла России в США

    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США
    @ Ting Shen/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На должность посла России в США рассматривается один кандидат, который проходит процесс оформления в соответствии с утвержденным порядком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что речь идет не о кандидатурах, а именно о кандидатуре, которая проходит все этапы оформления официально утвержденным порядком, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила: «Мы не комментируем назначение послов, это прерогатива президента Российской Федерации».

    Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США и обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил о процессе завершения процедур по назначению нового российского посла в США.

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    9 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов

    Рябков заявил об угрозе дипразрыва с США при конфискации российских активов

    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может рассмотреть разрыв дипломатических отношений с США в случае конфискации российских замороженных активов или эскалации конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, отметив, что это не будет автоматическим решением.

    Он подчеркнул, что Россия не инициирует эскалационные шаги, но может рассмотреть такой вариант, если Запад пойдет на крайнюю меру давления на Москву, передает «Интерфакс».

    «Я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения», – сказал Рябков, уточнив, что, хотя такая опция разрыва может быть рассмотрена, ее итог не предопределен.

    Отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях, ведущих к разрыву, Рябков акцентировал внимание на «драматических и следующих эскалационных действиях» со стороны Запада, которые могут усугубить ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине. Он отметил, что внутри западной группы обсуждения продолжаются, при этом некоторые ее участники понимают риски подобного развития событий.

    Ранее министры обороны стран G7 договорились направить доходы от замороженных российских активов на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление.

    Евросоюз назвал условия предоставления Украине кредита на 35 млрд евро.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

    Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.

    По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

    Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

    По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

    Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

    Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    9 ноября 2024, 17:20 • Новости дня
    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров

    Экс-советник Пентагона отметил джентльменское поведение Путина и Лаврова

    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин ведет себя как джентльмен, что отличает его от западных лидеров.

    Он также обратил внимание на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова. И президент, и глава МИД, по его мнению, всегда демонстрировали джентльменские качества, передает РИА «Новости».

    Полковник подчеркнул, что ни Путин, ни Лавров никогда не отказывались пожать руку и не унижали публично руководителей других стран, что, по его мнению, отличает их от западных лидеров. Макгрегор отметил, что это является важной чертой, которая выгодно выделяет их поведение на международной арене.

    В заключение Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое отношение к России, признавая ее великой державой и уважая ее интересы. Он добавил, что Америка пока не готова к такому изменению в отношении, но считает, что это необходимо.

    Ранее Путин отметил, что Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона,

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата или формат общения Путина и Дональда Трампа пока пока не определены.

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    9 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по объектам энергетики, инфраструктуре аэродромов и технике ВСУ, сообщило российское Министерство обороны в субботу.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинской армии, а также по военной инфраструктуре, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции российскими силами были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, более 35 тыс. беспилотников, а также тысячи единиц различной бронетехники и артиллерии.

    С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики. Неделей российские военные нанесли 38 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.

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    9 ноября 2024, 15:46 • Новости дня
    Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов

    СМИ: Зеленский планирует открыть аэропорт Борисполь в Киеве для гражданских рейсов

    Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов
    @ Anatolii Stepanov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский намеревается возобновить работу киевской воздушной гавани, сообщают украинские СМИ в субботу.

    Зеленский стремится к возобновлению работы аэропорта Борисполь в Киеве, открытие планируется до завершения военных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что открытие аэропорта грозит опасностью, поскольку как пассажирские самолеты будут пересекаться с траекториями полета российских воздушных целей.

    Ранее в результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники украинских военных и пункт дислокации наемников, а также объекты у аэропорта Борисполь и Вышгорода.

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    9 ноября 2024, 12:57 • Новости дня
    Украинка пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию

    Украинка Гунько пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию

    Украинка пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию
    @ Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская бобслеистка Лидия Гунько использовала антироссийскую позицию, чтобы избежать дисквалификации за допинг на Олимпиаде-2022, но суд оставил ей стандартный срок в четыре года.

    Гунько пыталась избежать дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заняв антироссийскую позицию, передает ТАСС со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Во время Олимпиады 2022 года в Пекине в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество – дегидрохлорметилтестостерон. Гунько заявляла, что вещество могло оказаться в ее организме из-за загрязненной БАД и отказалась от проверки пробы Б.

    Спортсменка отметила, что является противником российской политики и подвергалась угрозам после своих политических заявлений. Она также выразила сомнения в честности допинг-анализа и заявила о возможном вмешательстве внешних сил.

    Однако CAS не принял ее аргументы и дисквалифицировал спортсменку сроком на четыре года, начиная с 21 февраля 2022 года.

    Юрист Анна Анцелиович отметила, что арбитры CAS далеки от политических влияний при вынесении решений. Она указала, что  о нейтральном отношении судей говорят итоги рассмотрения дела Гунько.

    Международное агентство допинг-тестирования предложило спортсменке признать нарушение, что сократило бы срок дисквалификации до трех лет, но она не согласилась на это предложение.

    Ранее российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступавшая за сборную Грузии, предложила украинской спортсменке Елене Кривицкой отправиться на фронт вместо участия в соревнованиях после отказа пожать ей руку.

    На Олимпийских играх в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок попросили закрыть надпись «I am Ukrainian» («Я украинка») на ее лодке. Спортсменка рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись формой пропаганды.

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    9 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность

    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий.

    Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в интервью Би-би-си заявил, что Украине следует принять «реалистичное видение мира» в отношениях с Россией, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «возвращение Крыма должно перестать быть приоритетом для Украины». По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на возврате Крыма как условии мира, это покажет его несерьезный подход к переговорам.

    Ланза прямо заявил, что Крым потерян для Украины и, если возвращение полуострова станет главной целью, рассчитывать на участие американских военных в этом процессе не стоит.

    Он акцентировал внимание на том, что будущая администрация Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира, а не на обеспечении Украины возможностями для контрнаступления. Ланза подчеркнул важность обсуждения с Украиной реалистичных взглядов «на мир, а не победу».

    Советник также раскритиковал политику администрации демократов, включая президента Джо Байдена, в отношении Украины. Он отметил, что Украина не получила достаточной поддержки от европейских стран и Белого Дома, чтобы победить в самом начале конфликта.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.

    Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, выразил сомнения в способности Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, не выгодному для Европы и Украины.

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    9 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа

    Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа и опасается прекращения помощи США

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа, так как опасается, что это приведет к снижению американской помощи Украине и возможному завершению конфликта.

    Фицо сообщил, что Зеленский шокирован и обеспокоен победой Дональда Трампа на выборах президента США. По его словам, это связано с возможным снижением американской помощи Киеву и опасениями по поводу завершения конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

    На пресс-конференции в Будапеште Фицо заявил: «Я собственными глазами видел президента Зеленского. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Он шокирован тем, что выиграл Трамп и может произойти остановка помощи со стороны США».

    По мнению Фицо, беспокойство Зеленского также связано с отсутствием политического мандата и зависимостью Украины от крупных финансовых займов. Новый президент США обещал завершить войну на Украине за сутки, но премьер-министр считает это нереальным.

    Фицо предположил, что Трамп, став президентом, захочет показать результаты своей деятельности по этому вопросу. При этом он выразил сомнение, что Трамп будет угрожать России атомным оружием для достижения мира.

    Фицо также упомянул, что в Европе есть предложения передать всю финансовую ответственность за Украину Евросоюзу, если США прекратят оказывать помощь, но Словакия не согласится с такой идеей.

    Ранее на саммите Европейского политического сообщества Роберт Фицо сообщил, что в ЕС начинают осознавать сложное положение Украины на фронте и недостаточную эффективность санкций против России.

    До этого Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Премьер-министр Словакии также заявил о необходимости нейтралитета Украины, подкрепленного международными гарантиями безопасности, как оптимальном решении для предотвращения мировой войны.

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    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

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    10 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне ждут от МВД «беспощадной борьбы с преступностью», заявил президент России Владимир Путин. В поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником он отметил грамотные действия МВД в «неординарных условиях», в том числе в зоне специальной военной операции на Украине.

    «Сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин заявил, что в борьбе с экстремизмом нужны «активность и наступательность». Он подчеркнул, что экстремизм «в любом обличье» является угрозой для суверенитета и конституционного порядка России, а также для безопасности ее народа.

    Путин «особо отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Он сказал, что ситуация «здесь непростая», мирным жителям требуются «помощь и защита». Президент выразил уверенность, что сотрудники МВД приложат все необходимые усилия и «максимально обеспечат безопасность» людей, а также будут «оперативно решать вопросы» граждан.

    Он выразил благодарность сотрудникам МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач» СВО.


    Напомним, Путин сообщил, что в 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

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    10 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости изменить стратегию ЕС по Украине после победы Трампа

    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине, так как Европа не сможет в одиночку поддерживать украинскую армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он заявил, что «Европа стоит на пороге больших перемен». Сийярто отметил, что Трамп намерен изменить подход США к событиям на Украине, и Европа не сможет в одиночку оказывать поддержку украинской армии.

    Министр добавил, что у ЕС «нет возможности ни в военном, ни в финансовом, ни в экономическом плане занять место Соединенных Штатов». Сийярто сказал, что Трамп намерен установить мир во время своего пребывания на посту президента. По мнению Сийярто, победа Трампа позволит «военный бюджет заменить на мирный».

    Как заявил министр, Западная Европа и правительство США «были в сговоре», убеждая всех в необходимости поставок вооружений» и что «Россия проиграет».

    «Они замалчивали количество жертв этого конфликта, но, перебивая друг друга, говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», – заявил Сийярто.

    Он уверен, что руководство большей части государств ЕС понимает сложившуюся ситуацию, но не хочет признавать это, так как не желает принимать ответственность за собственные неверные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

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    9 ноября 2024, 22:48 • Новости дня
    Российские войска «перерезали» Купянское направление

    Российские войска разделили Купянское направление пополам

    Tекст: Антон Антонов

    Для вооруженных сил Украины на Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация, оно оказалось «перерезано» российскими войсками пополам, сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части», – приводит слова Старикова РИА «Новости».

    Кроме того, Стариков заявил о тактическом кризисе для ВСУ на Южнодонецком, Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России, по словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска. По словам военного эксперта Андрея Марочко, количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

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    10 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    Сырский пожаловался НАТО на сложную ситуацию на фронте для ВСУ

    Главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Каволи о сложной ситуации на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.

    Сырский в соцсетях сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Каволи. «В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной», – приводит слова Сырского ТАСС.

    Он также заявил, что ситуация «имеет тенденцию к обострению», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября Сырский сообщил о наступлении российской армии, оценивая его как одно из самых интенсивных с начала конфликта. Как заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области. Также сообщалось, что он велел перевести технический персонал авиации в пехоту.

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    9 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS

    WSJ: Глава Пентагона отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS

    WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS
    @ Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны США Ллойд Остин отклонил просьбу Владимира Зеленского о приоритетных поставках ракетных систем ATACMS Украине, сославшись на необходимость соблюдения ранее заключенных соглашений с другими покупателями.

    О решении Остина сообщает газета Wall Street Journal. Издание ссылается на данные двух американских чиновников и украинского советника.

    В статье сказано, что Остин отклонил просьбу Зеленского о приоритетной поставке. Он объяснил это тем, что Украина просит слишком много, требуя от США нарушить существующие договоренности с другими странами-заказчиками, передает РИА «Новости».

    Кроме этого, Остин заявил, что Украина не сможет использовать ракеты ATACMS для ударов по российским базам, так как российская сторона уже переместила свой воздушный флот вне зоны досягаемости. Таким образом, глава Пентагона ответил на вопрос о возможности Вашингтона разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие против российской территории.

    Помимо обсуждения поставок ATACMS, Wall Street Journal сообщает о намерении США предоставить Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS. Это станет частью последнего пакета военной помощи перед возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

    Ранее Владимир Зеленский предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

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