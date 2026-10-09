Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Вэнс отказался смотреть прямую трансляцию казни американского военного
Вэнс отказался смотреть прямую трансляцию казни американского военного Хасана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не собирается смотреть прямую трансляцию казни американского военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе.
«Если в конечном итоге это будут транслировать в прямом эфире, я не стану смотреть», – приводит РИА «Новости» заявление Вэнса. Он также назвал преступление Хасана крупнейшим терактом на территории США после событий 11 сентября 2001 года.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что казнь через расстрел Нидала Малика Хасана будет транслироваться в прямом эфире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста.
Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил планы провести прямую трансляцию расстрела.
В четверг он объявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.