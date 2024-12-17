У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
Акции Газпрома упали до минимума впервые с января 2009 года
Стоимость акций Газпрома упала до 106,1 рубля из-за санкций США
Акции компании Газпром достигли минимальной отметки в 106,1 рубля, что стало самым низким уровнем с января 2009 года, возможной причиной чего послужили недавно введенные санкции США.
По данным на 16.32 мск, акции упали на 2,4%, достигнув отметки 106,1 рубля, что стало самым низким показателем с января 2009 года, когда акции торговались на уровне 101,64 рубля, передает ТАСС.
К 17.20 мск котировки немного восстановились и составили 106,87 рубля, что все равно означало снижение на 1,69%.
Падение стоимости акций может быть связано с введением санкций США против Газпрома, которые были объявлены 17 декабря.
Ранее Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России 2023 года с чистым убытком в 583,1 млрд рублей, что стало первым убытком компании за 25 лет, вызванным обесцениванием активов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов, которая позволит европейцам обойти санкции США, угрожающие остановкой поставок Газпромом топлива в ЕС через Украину и по «Турецкому потоку».