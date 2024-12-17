Акции Газпрома упали до минимума впервые с января 2009 года

Стоимость акций Газпрома упала до 106,1 рубля из-за санкций США

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным на 16.32 мск, акции упали на 2,4%, достигнув отметки 106,1 рубля, что стало самым низким показателем с января 2009 года, когда акции торговались на уровне 101,64 рубля, передает ТАСС.

К 17.20 мск котировки немного восстановились и составили 106,87 рубля, что все равно означало снижение на 1,69%.

Падение стоимости акций может быть связано с введением санкций США против Газпрома, которые были объявлены 17 декабря.

Ранее Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России 2023 года с чистым убытком в 583,1 млрд рублей, что стало первым убытком компании за 25 лет, вызванным обесцениванием активов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов, которая позволит европейцам обойти санкции США, угрожающие остановкой поставок Газпромом топлива в ЕС через Украину и по «Турецкому потоку».