Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны. По данным ведомства, за прошедшие сутки группировки «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение на различных направлениях, нанеся существенный урон живой силе и технике ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой народной республике (ДНР).

В Сумской и Харьковской областях подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ, а также нанесли удары по национальной гвардии. Потери украинских войск составили до 185 военнослужащих, также уничтожены 19 автомобилей, 105-мм гаубица М101 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Здесь потери противника превысили 200 человек, уничтожены два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль MaxxPro, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении группировка «Юг» поразила силы трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника превысили 165 военнослужащих и включили четыре бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, РСЗО «Град» и радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции в ДНР и Днепропетровской области, поразив до 340 военнослужащих ВСУ, уничтожив боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, поразив более 445 военнослужащих ВСУ и уничтожив три бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях.

«Днепр» нанес удар по двум механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 50 военнослужащих, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам производства, инфраструктуры, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемых авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 405 беспилотников самолетного типа.

С начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 154 тыс. беспилотников, 661 ЗРК, 29 561 танк и другая бронетехника, 1729 РСЗО, 35 151 орудие и миномет, а также 62 952 единицы специальной военной автомобильной техники.

