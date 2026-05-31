    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру
    Лукашенко напомнил Зеленскому о военной цели «недалеко от Беларуси»
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Глава МАГАТЭ Гросси отреагировал на удары по Запорожской АЭС
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет
    СМИ указали на особенность фото Путина и Трампа в Белом доме
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    31 мая 2026, 14:23 • Новости дня

    ВС России нанесли мощный удар по украинским военным объектам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака привела к поражению баз хранения горючего, энергетических объектов и площадок запуска дальних аппаратов противника в 143 районах Украины, сообщили в Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли масштабные удары по объектам противника, передает Минобороны. Под прицел попали цеха производства и площадки запуска беспилотных аппаратов дальнего действия. Также поражены базы хранения горючего, транспортная и энергетическая инфраструктура, используемая украинской армией.

    Помимо этого, атакованы пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    В ходе боевых действий военные ликвидировали 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по украинским военным аэродромам.

    За прошедшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса противника.

    30 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

    Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке по энергоблоку ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    В стене машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции образовалась дыра после попадания боевого дрона-камикадзе, при этом основное оборудование уцелело, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, днем в субботу беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Лихачев заявил,что это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции.

    «В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – заявил Лихачев. Он также отметил, что украинский БПЛА управлялся с помощью оптоволокна, что полностью исключает вероятность случайного попадания по объекту.

    Глава «Росатома» подчеркнул, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на Запорожскую АЭС.

    Ранее украинский беспилотник ударил по трубопроводу около первого энергоблока станции.

    До этого два сотрудника предприятия получили ранения при атаке дронов в ста метрах от периметра объекта.

    31 мая 2026, 01:16 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем

    Tекст: Антон Антонов

    Удар по машинному залу Запорожской атомной электростанции создает серьезную угрозу для соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

    «Заявленный инцидент поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее не должно совершаться никаких ударов», – заявил руководитель МАГАТЭ.

    В официальном сообщении организации отмечается, что атаки беспилотников на ядерные объекты недопустимы. Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по таким критически важным сооружениям равносильно игре с огнем. Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможной поломки турбогенератора.

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ для осмотра поврежденного помещения.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    30 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»

    Tекст: Антон Антонов

    Катастрофические последствия атак ВСУ на российские атомные электростанции могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», – подчеркнул Медведев в «Максе».

    По его словам, подобный исход ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответной мерой на такие действия может стать «симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о приближении мира к опасному инциденту из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал задуматься о последствиях зеркального ответа на украинские удары по атомным станциям.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    30 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    «Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили», – сказала Яшина.

    Она также подчеркнула, что украинские военные при совершении удара полностью пренебрегли базовыми принципами ядерной безопасности.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Пресс-служба ЗАЭС сообщила о сохранении нормального радиационного фона на территории объекта.

    Лихачев назвал целенаправленный удар украинского беспилотника шагом к опасному инциденту.

    31 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий, знающий украинский язык, сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на Запорожском направлении, сообщил заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар».

    Боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» сумел взять в плен троих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости». Информацией об успешных действиях подчиненного поделился заместитель командира взвода с позывным «Бальтазар».

    По словам офицера, российский морпех вышел прямо на позиции противника. Используя украинский язык, он быстро расположил к себе украинских солдат. При этом сам морпех является уроженцем Ленинградской области.

    «Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен – это было три человека», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале штурмовики российской группировки «Восток» захватили в плен украинских военнослужащих в Запорожской области.

    В ноябре прошлого года бойцы этого же объединения взяли в плен восемь солдат противника в Днепропетровской области.

    Весной прошлого года российский морпех одолел украинского военного в рукопашной схватке на берегу Днепра.

    31 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за сутки нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и улучшили тактическое положение на ряде направлений, уничтожив сотни военных и зарубежную технику.

    Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны. По данным ведомства, за прошедшие сутки группировки «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение на различных направлениях, нанеся существенный урон живой силе и технике ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой народной республике (ДНР).

    В Сумской и Харьковской областях подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ, а также нанесли удары по национальной гвардии. Потери украинских войск составили до 185 военнослужащих, также уничтожены 19 автомобилей, 105-мм гаубица М101 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Здесь потери противника превысили 200 человек, уничтожены два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль MaxxPro, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

    На Донецком направлении группировка «Юг» поразила силы трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника превысили 165 военнослужащих и включили четыре бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, РСЗО «Град» и радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства США.

    Подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции в ДНР и Днепропетровской области, поразив до 340 военнослужащих ВСУ, уничтожив боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, поразив более 445 военнослужащих ВСУ и уничтожив три бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях.

    «Днепр» нанес удар по двум механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 50 военнослужащих, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам производства, инфраструктуры, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемых авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 405 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 154 тыс. беспилотников, 661 ЗРК, 29 561 танк и другая бронетехника, 1729 РСЗО, 35 151 орудие и миномет, а также 62 952 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Несколькими днями ранее российские войска нанесли удары по подразделениям противника в Сумской и Харьковской областях.

    В середине месяца подразделения группировок «Север» и «Восток» освободили населенные пункты Чайковка и Чаривное.

    30 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    В Белгороде начали включать уличное освещение и мобильный интернет

    Врио губернатора Шуваев поручил включить мобильный интернет в Белгороде

    Tекст: Вера Басилая

    С вечера 30 мая в Белгороде включат городское освещение и возобновится стабильный доступ к сетям мобильной связи, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    Поручение о включении уличного освещения и возобновления работы интернета дал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Врио губернатора сообщил в Max, что решение было принято после совещания Оперативного штаба, где была дана оценка текущей обстановке в городе и области.

    «Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде», – заявил Шуваев.

    Шуваев добавил, что в районах и муниципалитетах возвращать освещение и связь поручено главам администраций. При этом необходимо учитывать оперативную обстановку: восстановление инфраструктуры возможно только там, где это не угрожает безопасности жителей.

    В середине мая президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

    В конце февраля из-за ракетного удара около 60 тыс. жителей Белгорода остались без электроснабжения.

    За минувшие сутки украинские войска 55 раз атаковали территорию девяти муниципалитетов Белгородской области.

    31 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    Tекст: Антон Антонов

    За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    Вражеские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями, сообщает Минобороны России в «Максе».

    Кроме того, атаки отражены в небе над Краснодарским краем и Крымом. Часть аппаратов была нейтрализована над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

    В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона.

    30 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    В ООН прокомментировали атаку ВСУ на машинный зал Запорожской АЭС

    Представитель ООН Хак сделал заявление после удара ВСУ по Запорожской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отреагировал на сообщения об ударе украинских войск по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС.

    «Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак против критически важной инфраструктуры», – приводит слова Хака РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о целенаправленной атаке украинского беспилотника на здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможного повреждения турбогенератора.

    Пресс-служба ЗАЭС подтвердила сохранение радиационного фона в пределах естественных значений после удара.

    31 мая 2026, 05:59 • Новости дня
    Топливное хранилище загорелось в Ростовской области из-за атаки беспилотника
    Tекст: Антон Антонов

    В Матвеево-Курганском районе произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей», – заявил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что жителей соседних домов эвакуировали, угрозы их жизням нет. К тушению привлекли экстренные службы и пожарный поезд.

    В самом поселке Матвеево-Курган обломки повредили аптеку, два магазина и легковой автомобиль. Зафиксированы повреждения кровли, окон и газовой трубы, подачу голубого топлива временно перекрыли. Пострадавших среди населения нет. В Ростовской области сохраняется опасность новых атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Слюсарь сообщил о возгорании танкера и топливного резервуара в порту Таганрога. Позднее пожар был ликвидирован.

    31 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    МАГАТЭ запросило доступ в поврежденный ударом ВСУ машинный зал ЗАЭС
    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии обратились с просьбой предоставить возможность осмотреть машинный зал Запорожской АЭС после удара, сообщает МАГАТЭ.

    «Группа экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра затронутого машинного зала», – приводит РИА «Новости» заявление агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон-камикадзе пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Руководство атомной станции сразу уведомило Международное агентство по атомной энергии об этом инциденте.

    Специалисты ЗАЭС не зафиксировали повышения уровня радиации после атаки.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    31 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные ликвидировали отряд воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников в Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Принадлежность погибших к другим государствам удалось установить благодаря найденным при них документам, передает ТАСС.

    «В Запорожской области в лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам – немцы и британцы», – уточнили в силовых ведомствах.

    Среди ликвидированных оказались 23-летний Джейсон Ларган Джейси и 26-летний Латерман Филипп Максимилиан.

    По информации силовиков, часть убитых числилась в рядах 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также в отдельном батальоне специального назначения. При этом все иностранцы были прикомандированы к третьему штурмовому батальону полка «Скала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее командование ВСУ отправило бойцов украинского штурмового полка «Скала» прямо на занятые российскими силами позиции.

    Также сообщалось, что сослуживцы жестоко избили до смерти одного из мобилизованных военнослужащих этого подразделения.

    30 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Украинский БПЛА ударил по бензовозу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Геническом округе Херсонской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по бензовозу, повредив кабину грузовика.

    Инцидент произошел в районе села Сальково, передает РИА «Новости». Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал транспортное средство, перевозившее топливо.

    «Вражеский дрон ударил по бензовозу в районе села Сальково. Удар пришелся в кабину. Состояние водителя уточняется», – сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

    По информации представителя администрации, сама цистерна с горючим в результате атаки не пострадала. В настоящее время выясняются подробности о состоянии водителя грузовика.

    Накануне российский боец сообщил о целенаправленной охоте украинских войск за военными водителями.

    В январе дрон Вооруженных сил Украины атаковал автозаправку в селе Петропавловка Херсонской области.

    30 мая 2026, 21:21 • Новости дня
    Директор ЗАЭС назвал удар по станции серьезным и тревожным

    Tекст: Вера Басилая

    Попадание украинского беспилотника в машинный зал Запорожской атомной электростанции создает угрозу потери энергоблока из-за возможного повреждения высокотехнологичного оборудования, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    Атака украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию вызывает серьезную тревогу, сообщают «Вести». По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, инцидент произошел в машинном зале, где располагается турбогенератор.

    Руководитель предприятия подчеркнул, что данное оборудование является сложной и высокотехнологичной конструкцией. «Любой удар, любое повреждение может привести, по большому счету, к полному выходу из строя всего этого агрегата и, соответственно, к потере блока как такового. Поэтому очень тревожный, очень серьезный удар был произведен сегодня противником», – заявил он.

    Ранее украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС.

    На ЗАЭС сообщили, что после удара дрона по машинному залу технологические процессы не нарушены и повышения уровня радиации нет.

    Директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина заявила, что руководство станции уведомило Международное агентство по атомной энергии об этом инциденте.

    31 мая 2026, 03:58 • Новости дня
    Греция передала Киеву через Чехию 190 артиллерийских орудий

    Tекст: Антон Антонов

    Греческие власти в ущерб собственной безопасности передали Украине через Чехию 190 артиллерийских систем, пишет pronews.gr со ссылкой на данные Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA) за 2025 год.

    Как пишет pronews.gr, «данные Регистра обычных вооружений ООН раскрывают масштабную поставку Грецией артиллерийских орудий».

    Переданы 66 самоходных гаубиц M110A2, 68 буксируемых орудий M114 и 56 систем M101. Техника находилась на островах в восточной части Эгейского моря и выводилась из эксплуатации без замены, передает ТАСС.

    Авторы материала подчеркивают, что оправдания об устарелости этого оружия безосновательны, поскольку украинские войска активно его применяют. Ослабление греческих гарнизонов происходит на фоне усиливающихся угроз со стороны Анкары, отмечают обозреватели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия сохранила теневую схему поставок вооружений украинским войскам.

    Осенью  Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110. В мае 2026 года глава МИД Греции Йоргос Герапетритис пообещал продолжить поддержку Украины.

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции.

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

