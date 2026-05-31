Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
ВС России нанесли мощный удар по украинским военным объектам
Массированная атака привела к поражению баз хранения горючего, энергетических объектов и площадок запуска дальних аппаратов противника в 143 районах Украины, сообщили в Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли масштабные удары по объектам противника, передает Минобороны. Под прицел попали цеха производства и площадки запуска беспилотных аппаратов дальнего действия. Также поражены базы хранения горючего, транспортная и энергетическая инфраструктура, используемая украинской армией.
Помимо этого, атакованы пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
В ходе боевых действий военные ликвидировали 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по украинским военным аэродромам.
За прошедшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях.
Несколькими днями ранее Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса противника.