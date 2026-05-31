Олимпийская чемпионка Листунова провела разминку на «Фестивале Движения Первых»

Tекст: Ольга Иванова

Утренняя разминка под руководством заслуженного мастера спорта России объединила детей и старшее поколение, сообщается на сайте Движения Первых. Мероприятие состоялось в рамках пятого Международного фестиваля детства и юности.

Заместитель председателя правления организации Никита Нагорный подчеркнул важность подобных событий для мотивации молодежи. «Я сам прошёл этот путь – от первой тренировки до олимпийского пьедестала. И знаю точно: всё начинается с одного момента, когда видишь настоящего чемпиона рядом и понимаешь – это возможно», – заявил он.

По его словам, главная цель форума заключается в том, чтобы сделать физическую культуру доступной частью жизни каждой семьи. В течение трех дней гости могут посетить выставочные зоны спортивных федераций, посмотреть показательные выступления и принять участие в мастер-классах.

Сама Виктория Листунова отметила, что видит в юных посетителях себя в детстве. Олимпийская чемпионка добавила, что совместная энергия целеустремленных ребят позволит им достичь любых поставленных целей.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный присоединился к организации в качестве куратора спортивного направления.

Председатель правления движения Артур Орлов подчеркнул историческую связь объединения с традициями скаутов и пионеров.