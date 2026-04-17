Украинский беспилотник застрял на вышке связи в Херсонской области
В Каховском округе российские военнослужащие сняли вражеский беспилотный летательный аппарат, который врезался в телекоммуникационную вышку и не смог продолжить полет.
Украинский беспилотник попытался атаковать объект инфраструктуры в селе Семеновка Херсонской области, однако застрял прямо на вышке связи, передает РИА «Новости». Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«ВСУ продолжают терроризировать мирное население Каховского округа. В селе Семеновка вражеские дроны целенаправленно нацеливаются на вышку связи. Поступило сообщение, что один из дронов застрял на вышке; наши военнослужащие сняли вражеский БПЛА», – сообщил чиновник.
Кроме того, возле магазина в Каховке обнаружили сброшенный дроном снаряд, который оперативно изъяли саперы. Филипчук отметил, что атаки беспилотников продолжаются и в селе Малокаховка.
Там один аппарат взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой упал с зарядом рядом с калиткой. По словам главы округа, специалисты уже оповещены об угрозе, в результате инцидентов никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля украинские беспилотники повредили здание школы и молоковоз в Херсонской области.
В конце марта дрон ВСУ ударил по трансформатору в селе Малокаховка.
Днем ранее вражеские аппараты атаковали вышку мобильной связи в поселке Горностаевка.