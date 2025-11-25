После атаки ВСУ дроном машины с детьми в Херсонской области ранена женщина

Tекст: Вера Басилая

По словам Филипчука, Вооруженные силы Украины применили FPV-дрон для атаки гражданского автомобиля на Мелитопольской трассе в Херсонской области, передает ТАСС.

В момент удара в машине находились дети, которые были экстренно эвакуированы с места происшествия. Женщина, находившаяся в салоне, получила тяжелые ранения.

Пока на месте работала медицинская бригада, российские военные смогли сбить еще один FPV-дрон. Дети, пострадавшие в результате атаки, были оперативно доставлены в безопасное место.

Кроме того, ВСУ совершили обстрел минометом здания школы в том же районе. По словам Филипчука, оперативная бригада обнаружила попадание мины в угол здания учебного заведения, пострадавших нет. Пожара и задымления после инцидента не возникло.

Ранее в Новой Каховке в Херсонской области два мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона на легковой автомобиль.

В Ростовской области при атаке дронов погиб один человек.

Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что при массированной атаке на Ростовскую область и Таганрог погибли три человека и пострадали десять.