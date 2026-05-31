Минтранс Якутии сообщил о дрейфующих судах на реке Индигирка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в районе поселка Белая Гора Абыйского улуса, передает ТАСС. Две баржи сейчас находятся в 80 километрах от населенного пункта, их сопровождают буксиры «Обь» и «Николай Тюменев». Остальные семь судов продолжают неконтролируемое движение по реке.

«В связи с интенсивным ледоходом на реке Индигирка в районе поселка Белая Гора Абыйского улуса продолжается мониторинг ситуации с судами, унесенными течением с мест планового отстоя», – сообщили в региональном Минтрансе. В ведомстве уточнили, что буксиры также обеспечивают безопасный пропуск паводковых вод.

Представители компаний-владельцев заверили, что на борту плавсредств нет нефтепродуктов, поэтому угроза экологического бедствия отсутствует. В понедельник, 1 июня, запланирован вылет вертолета МЧС для оценки обстановки с воздуха. Собственники техники организовали круглосуточное дежурство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мощное течение сорвало с якорных цепей десять судов у села Белая Гора.

