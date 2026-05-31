Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Минтранс Якутии сообщил о дрейфующих судах на реке Индигирка
Девять судов в районе поселка Белая Гора Абыйского улуса в Якутии находятся в свободном дрейфе из-за ледохода на реке Индигирка. Два судна находятся в 80 км от поселка в сопровождении буксиров «Обь» и «Николай Тюменев», сообщает Минтранс региона.
Инцидент произошел в районе поселка Белая Гора Абыйского улуса, передает ТАСС. Две баржи сейчас находятся в 80 километрах от населенного пункта, их сопровождают буксиры «Обь» и «Николай Тюменев». Остальные семь судов продолжают неконтролируемое движение по реке.
«В связи с интенсивным ледоходом на реке Индигирка в районе поселка Белая Гора Абыйского улуса продолжается мониторинг ситуации с судами, унесенными течением с мест планового отстоя», – сообщили в региональном Минтрансе. В ведомстве уточнили, что буксиры также обеспечивают безопасный пропуск паводковых вод.
Представители компаний-владельцев заверили, что на борту плавсредств нет нефтепродуктов, поэтому угроза экологического бедствия отсутствует. В понедельник, 1 июня, запланирован вылет вертолета МЧС для оценки обстановки с воздуха. Собственники техники организовали круглосуточное дежурство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мощное течение сорвало с якорных цепей десять судов у села Белая Гора.
Прошлой осенью спасатели эвакуировали на вертолете экипажи двух застрявших во льдах реки Лены кораблей.
Прошлым летом паводковые воды подтопили дворовые территории в Абыйском районе республики.