Экипажи застрявших во льдах Якутии судов эвакуировали в поселок Тикси

Tекст: Дмитрий Зубарев

Члены экипажа двух судов, оказавшихся на вынужденной стоянке из-за замерзания реки Лены на севере Якутии, были эвакуированы в поселок Тикси, передает ТАСС. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной ЧП стало резкое похолодание, приведшее к ледоставу и невозможности продолжать движение судов.

В официальном сообщении отмечается: «Находящиеся на судах члены экипажа эвакуированы на вертолете в поселок Тикси. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности судоходства».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Булунском районе Якутии два судна оказались заблокированы во льдах из-за резкого похолодания.