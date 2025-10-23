Два судна вмерзли в лед в Якутии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два судна – «Залив» и «Быков мыс» – были вынуждены остановиться во льдах на реке Лене в Булунском районе Якутии из-за резкого похолодания, передает ТАСС.

На борту судов находятся десять человек экипажа.

В службу спасения республики поступила просьба об эвакуации этих людей с помощью вертолета.

В 10/45 по местному времени из Тикси уже вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» для эвакуации экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предупредили о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах России.

В Якутии школьников перевели на дистанционное обучение из-за шестидесятиградусных морозов.