Астроном призвал оценить последствия ядерного удара по астероиду

Ученый Язев заявил о рисках предложения уничтожить астероид 2024 YR4 ядерным взрывом

Tекст: Мария Иванова

Совет безопасности ООН и МАГАТЭ должны оценить последствия идеи ядерного подрыва астероида 2024 YR4, поскольку такая мера нарушает действующий запрет на размещение ядерного оружия в космосе, а также может повредить околоземные космические аппараты, передает ТАСС.

Профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев подчеркнул: «Я думаю, что такие проекты должны реализовываться исключительно по решению Совета Безопасности ООН, быть максимально открытыми для контроля со стороны международных организаций типа МАГАТЭ, иначе это приведет к резкому снижению общего уровня взаимного доверия и международной безопасности».

Ранее международная группа ученых опубликовала на платформе arxiv статью, где рассматривает два способа избежать возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году: изменение его орбиты или разрушение с помощью кинетического удара либо ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда астероид сблизится с Землей. Диаметр небесного тела составляет от 40 до 90 метров, масса – около 230 тыс. тонн.

Язев отметил, что взрыв даже небольшого спутника создает опасный космический мусор, а подрыв астероида таких размеров приведет к множеству фрагментов, которые могут представлять угрозу для космических аппаратов. Он подчеркнул, что все подобные эксперименты требуют тщательного моделирования, чтобы последствия не оказались опаснее самой угрозы. При этом он признал, что научиться противостоять астероидной угрозе необходимо, но такие подходы нужно испытывать максимально осторожно.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт также заявил, что идея ядерного взрыва астероида 2024 YR4 является неприемлемой. По его словам, «удар по астероиду ядерной бомбой – это то, чего все боятся», поскольку технические риски слишком велики, а возможная ошибка может привести к катастрофическим последствиям.

Эйсмонт считает, что наиболее разумным решением является изменение траектории астероида, подобно эксперименту миссии DART, когда аппарат NASA успешно скорректировал движение астероида Диморфос. Российские ученые также считают, что астероид не угрожает Земле, но в худшем случае может повредить спутники на орбите.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые НАСА допустили возможность ядерного удара по астероиду 2024 YR4, получившему название «убийца городов».

Ранее сообщалось что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, что приведет к выбросу крупных объемов лунных пород и создаст угрозу спутникам на орбите Земли.

В июле в Солнечной системе зафиксировали крупную межзвездную комету, которая к октябрю подойдет к минимальному расстоянию от Солнца и Марса.