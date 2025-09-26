Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Ученые НАСА допустили ядерный удар по астероиду 2024 YR4 – «убийце городов»
Астероид 2024 YR4, сближающийся с Землей, был обнаружен 27 декабря 2024 года, а его вероятность столкновения с планетой в декабре 2032 года достигла пика в почти 3% 18 февраля 2025 года, говорится в исследовании.
У астероида 2024 YR4, который может стать «убийцей городов», есть небольшой шанс столкнуться с Луной в 2032 году. В новой статье ученые исследуют логистику его уничтожения, возможно, с помощью ядерного оружия, до того, как он приблизится слишком близко, пишет LiveScience.
Ученые НАСА пишут, что вероятность столкновения астероида с Луной в декабре 2032 года возросла, достигнув почти 4% в мае 2025 года. Наблюдения космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) 26 марта 2025 года оценили диаметр астероида в 60 ± 7 м.
Исследования потенциальных последствий столкновения 2024 YR4 с Луной предполагают, что выброс лунного материала может увеличить поток микрометеорных обломков на низкой околоземной орбите до тысячи раз по сравнению с фоновыми уровнями всего за несколько дней. А это может представлять угрозу для астронавтов и космических аппаратов.
Если вероятность столкновения с Луной подтвердится, ученые предлагают разведку пролета и сближения, отклонение и надежное разрушение астероида.
«Наилучшим вариантом разведывательной миссии является запуск в конце 2028 года, что оставляет всего около трех лет на разработку на момент написания этой статьи в августе 2025 года. Миссии по отклонению были оценены и представляются непрактичными. Тем не менее, миссии по кинетическому устойчивому разрушению доступны с запуском в период с апреля 2030 года по апрель 2032 года. Миссии по ядерному устойчивому разрушению также доступны с запуском в период с конца 2029 года по конец 2031 года», – изложили специалисты варианты спасения Луны и Земли
Они уточнили, что если столкновение с Луной будет исключено, существует значительная потенциальная польза от развертывания разведмиссии для определения характеристик астероида.
