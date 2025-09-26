Ученые НАСА допустили ядерный удар по астероиду 2024 YR4 – «убийце городов»

Tекст: Ирма Каплан

У астероида 2024 YR4, который может стать «убийцей городов», есть небольшой шанс столкнуться с Луной в 2032 году. В новой статье ученые исследуют логистику его уничтожения, возможно, с помощью ядерного оружия, до того, как он приблизится слишком близко, пишет LiveScience.

Ученые НАСА пишут, что вероятность столкновения астероида с Луной в декабре 2032 года возросла, достигнув почти 4% в мае 2025 года. Наблюдения космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) 26 марта 2025 года оценили диаметр астероида в 60 ± 7 м.

Исследования потенциальных последствий столкновения 2024 YR4 с Луной предполагают, что выброс лунного материала может увеличить поток микрометеорных обломков на низкой околоземной орбите до тысячи раз по сравнению с фоновыми уровнями всего за несколько дней. А это может представлять угрозу для астронавтов и космических аппаратов.

Если вероятность столкновения с Луной подтвердится, ученые предлагают разведку пролета и сближения, отклонение и надежное разрушение астероида.

«Наилучшим вариантом разведывательной миссии является запуск в конце 2028 года, что оставляет всего около трех лет на разработку на момент написания этой статьи в августе 2025 года. Миссии по отклонению были оценены и представляются непрактичными. Тем не менее, миссии по кинетическому устойчивому разрушению доступны с запуском в период с апреля 2030 года по апрель 2032 года. Миссии по ядерному устойчивому разрушению также доступны с запуском в период с конца 2029 года по конец 2031 года», – изложили специалисты варианты спасения Луны и Земли

Они уточнили, что если столкновение с Луной будет исключено, существует значительная потенциальная польза от развертывания разведмиссии для определения характеристик астероида.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, пролетел на расстоянии 200 тыс. км от Земли.

Ученые ИКИ РАН сообщили о сближении 290-метрового астероида FA22 с Землей 18 сентября.