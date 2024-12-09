Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.5 комментариев
В Музее Победы увековечили имена 65 героев СВО
В Музее Победы увековечили 65 имен героев СВО в День героев Отечества
В Музее Победы на стену памяти добавили 65 новых имен участников СВО, получивших звание Героя России, увеличив общее количество до 300.
9 декабря, в День героев Отечества, в Музее Победы состоялась торжественная церемония. На мемориальную стену были добавлены имена 65 участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя Российской Федерации. Так стена памяти, расположенная в зале проекта «Zаветам Vерны», теперь насчитывает 300 имен, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель генерального директора Музея Победы, вице-адмирал Федор Смуглин, отметил важность этого дня: «Сегодня мы чтим тех, кто в разные времена завоевывал победу для нашей великой Родины». Он добавил, что в Зале Славы музея уже увековечена память более 11800 Героев Советского Союза и России, отличившихся в годы Великой Отечественной войны.
В рамках мероприятия прошла церемония гашения 10 почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Эти марки посвящены военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации посмертно. Среди увековеченных на марках – генерал-майор Владимир Фролов, полковник Алексей Катериничев и другие. На каждой марке изображены портрет героя, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».