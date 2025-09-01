  • Новость часаПутин встретился с президентом Ирана
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    1 сентября 2025, 17:30 • В мире

    Надбавки к депутатским зарплатам разжигают майдан в дружественной России стране

    Надбавки к депутатским зарплатам разжигают майдан в дружественной России стране
    @ REUTERS/Willy Kurniawan

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Вот уже несколько дней по всей Индонезии – одной из самых дружественно настроенных к России стран Юго-Восточной Азии – продолжаются погромы. Ситуация настолько серьезная, что потребовала личного внимания главы государства, а спровоцировали беспорядки надбавки к зарплате местным политикам. Перерастут ли погромы в индонезийский майдан?

    С 31 августа в Китае происходит самый масштабный евразийский саммит за весь 2025 год. Формально это саммит ШОС, однако по факту на него собрались все лидеры ведущих евразийских держав – обсуждать судьбу континента и углубление двустороннего сотрудничества на фоне все более агрессивной торгово-политической линии Дональда Трампа.

    Однако один лидер отсутствовал – Прабово Субианто, президент Индонезии. Четвертой по численности в мире страны (с населением в 284 миллиона человек), крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии и ведущей страны АСЕАН. Однако его отказ от визита объяснялся не какими-то геополитическими выборами или дипломатической демонстрацией – Прабово Субианто вынужден был остаться дома из-за протестов, развернувшихся в Индонезии.

    Ему действительно есть о чем беспокоиться. Массовые протесты в Индонезии идут с 25 августа. Нельзя сказать, что они начались как-то внезапно. «В Индонезии все давно тлело. Уже какое-то время в стране идет затягивание бюджетных поясов, в том числе из-за большой нагрузки на социалку, начавшейся с приходом нового президента год назад», – поясняет газете ВЗГЛЯД сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ НИУ ВШЭ Александр Королев.

    В июле инфляция достигла 13-летнего максимума. На этом фоне власти решили облегчить жизнь народных депутатов, введя для них специальное пособие на жилье. Оно должно было составить около трех тыс. долларов – это в 10 раз больше, чем минимальная зарплата в Джакарте и в 20 раз больше, чем минимальная зарплата в бедных районах страны. В целом же, по некоторым данным, вместе с этим пособием субсидии законодателям составляли бы уже шесть тыс. долларов в месяц. И люди вышли на улицы.

    Причем не просто вышли, а еще и устроили самые настоящие погромы. Только в Джакарте общий урон инфраструктуре города оценивается в 3,4 млн долларов.

    Протестующие взяли штурмом и разграбили дом главы Минфина страны Шри Мульяни, а также некоторых депутатов.

    Власти отнеслись ко всему этому крайне серьезно. Полиция встала на охрану правительственных зданий и даже торговых центров (где были поставлены БТР). Автомобильные салоны, опасаясь погрома в духе мая 1998 года (когда было уничтожено собственности на 260 млн долларов) убрали машины со своих стендов. Однако протесты не прекратились и даже усилились после того, как пролилась кровь.

    28 августа полицейскими был сбит водитель такси Аффан Курниаван, который сразу стал символом протестного движения. Ситуация стала напоминать начало арабской весны в Тунисе. «Схема, в принципе, одна и та же. Социально-экономическое давление плюс возмущение насилием со стороны полиции, надзорных органов – а также социальное унижение, которое привело кровопролитию и лавинообразной социальной мобилизации населения», – говорит Александр Королев.

    И действительно, погибший Аффан Курниаван, как и совершивший самосожжение тунисец Мохаммед Буазизи, был своего рода зеркальным отражением протестующей молодежи. «Молодой водитель олицетворял индонезийского обывателя с работой, которой ему пришлось заниматься и которая позволяла едва-едва зарабатывать чтобы свести концы с концами», – пишет The New York Times.

    В целом же в ходе беспорядков погибло пять человек. Один (тоже таксист) был забит толпой потому, что та посчитала его правительственным агентом. Еще трое погибли во время поджога здания одного из региональных парламентов.

    Номинально организаторами протеста считаются студенческие организации. «Гнев на улицах возник не без причины», – говорит один из их руководителей Музаммил Ихсан. Затем к процессам подключились и другие общественные структуры, в том числе международные. «Власти должны немедленно и безоговорочно освободить любого, кто задержан исключительно за осуществление своих прав», – заявил исполнительный директор Amnesty International в Индонезии Усман Хамид.

    Однако на Майдан это все-таки не похоже. «Никакого внешнего влияния здесь нет. В стране существует огромная прослойка чисто индонезийских НПО, который сидит на государственных грантах. Они уже давно стали влиятельной силой в Индонезии, используют интернет и фактор молодежи для транслирования зачастую отличных от государства идей. По сути, они создали социальную базу для протестов», – говорит Александр Королев.

    Опасаясь разрастания беспорядков, президент Прабово Субианто решил применить кнут и пряник. С одной стороны, он пригрозил жестким ответом на демонстрации. «Начинают появляться признаки внесудебных, даже незаконных действий, некоторые даже приводят к измене и терроризму», – заявил глава государства. Но в то же время он пошел на уступки требованиям протестующих. «Парламентские лидеры сообщили, что они отменят ряд парламентских норм, в том числе размер надбавок для членов парламента, а также введут мораторий на зарубежные рабочие поездки», – заявил президент.

    И, казалось бы, протестующим этого уже мало. «Уступки властей были восприняты населением, особенно студентами молодежью как некая такая популистская мера, которая не будет носить системный характер», – говорит Александр Королев. Однако, с другой стороны, ряд студенческих организаций уже объявили о приостановке протестов. Решили посмотреть, что будет.

    Смотреть будут и международные организации – в частности, партнеры Индонезии по БРИКС, а также Россия. Никому не нужно ни революция в Индонезии, ни какая-то кардинальная смена внешнеполитического курса страны, которая сейчас является важнейшим элементом Глобального Юга.

    К счастью, такая смена маловероятна. Во-первых, потому, что далеко не всякий протест перерастает в Майдан или арабскую весну.

    «Индонезийские политические и социальные институты гораздо более устойчивы, чем их ближневосточные аналоги. В стране также более развитая сеть НПО и партийных организаций, что снижает вероятность немедленной кровавой революции», – говорит Александр Королев. Индонезия, его словам, с политической точки зрения более устойчивая страна, чем Таиланд, Камбоджа или та же Малайзия, где часто происходит смена власти. «Да и позиции президента достаточно устойчивые – население его поддерживает, и прежде всего из-за политики по обеспечению продовольственной безопасности», – продолжает Александр Королев.

    Поддерживает оно и Россию – причем сильнее, чем в некоторых странах, являющихся номинальными союзниками Москвы.

    «Согласно одному из опросов, 64 процента индонезийцев оценивают Россию положительно. Многие даже находятся на стороне России вопросе СВО – говорят о том, что во всем виноват Запад.

    Оппозиция против Москвы особо не высказывается – лишь иногда критикует новые оборонные контракты, однако это скорее критика президента, а не Москвы», – говорит Александр Королев.

    Поэтому в худшем случае эксперты ожидают временное выключение Индонезии от внешней повестки для решения внутриполитических проблем – в том числе и от Генассамблеи ООН. Не более того.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

