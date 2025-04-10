  • Новость часаРоссия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств
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    Блеф Трампа сузился до противостояния с Китаем
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    Познер рассказал о своих чувствах из-за проверки Урганта на иноагента
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    Объявлены форматы шествия «Бессмертного полка» на День Победы
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    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    26 комментариев
    10 апреля 2025, 18:44 • Новости дня

    США увеличили пошлины на товары из Китая до 145%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145%, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в американской администрации.

    По данным CNBC, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 125% ввозных пошлин на китайскую продукцию, однако ранее американский лидер уже устанавливал 20-процентный тариф на товары из Китая, Канады и Мексики, передает ТАСС.

    Этот тариф был частью стратегии борьбы с распространением фентанила, за недостаточные меры против которого США обвиняют эти страны.

    Следовательно, совокупная ставка пошлин на китайские товары достигла 145%, отмечает телеканал.

    Ранее Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала резкое сокращение товарооборота между США и Китаем на 80% на фоне взаимного введения пошлин этими странами.

    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран

    Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран на 90 дней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран.

    Решение касается более 75 стран, которые обратились к представителям США с целью переговоров по торговым вопросам, сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    Американский президент подчеркнул, что эти государства «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим принята 90-дневная пауза с существенно более низким уровнем ответных пошлин в размере 10%. Решение вступает в силу немедленно, подчеркнул президент США.

    Он отметил, что переговоры будут касаться торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин.

    Ранее администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

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    9 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%

    Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    В соцсети Truth Social президент США написал, что это решение принято в ответ на «недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам», передает ТАСС.

    Накануне США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

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    10 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Трамп рассказал, почему отложил повышение пошлин для 75 стран

    New York Times: Трамп отложил введение пошлин для 75 стран из-за паники граждан

    Трамп рассказал, почему отложил повышение пошлин для 75 стран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что решение отложить введение повышенных пошлин на импорт для 75 стран связано с излишней паникой граждан, пишет The New York Times.

    По данным издания, президент США объяснил задержку в ведении повышенных пошлин из-за чрезмерной обеспокоенности граждан, передает The New York Times.

    Президент отметил, что люди начали паниковать и бояться последствий. Трамп охарактеризовал ситуацию на мировом рынке после объявленных мер как «довольно мрачную».

    Он подчеркнул необходимость гибкости в решениях, упомянув, что иногда приходится «проходить под стеной, над стеной или вокруг нее» для достижения результата.

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

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    10 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог Ткаченко: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном. Эммануэль Макрон бросает вызов Дональду Трампу и пытается стать лидером объединенной Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции заявил о готовности признать государство Палестина.

    «Франция исторически играла большую роль в Ближневосточном регионе, но сейчас Пятая республика – это государство с ограниченной субъектностью, во главе которого стоит классический глобалист», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, Эммануэль Макрон, говоря о возможности признания Палестины, бросает вызов Дональду Трампу в очередной горячей точке мира. Другими словами, речь идет о наращивании конфронтации с Вашингтоном по ключевым для США направлениям – Украина, а теперь и Ближний Восток.

    «Противостояние президента Франции с Белым домом – это скорее личное, нежели институциональное. Дело в том, что Макрон пытается занять позицию лидера объединенной Европы в условиях явной слабости правительственной коалиции в Германии. У него еще два года до выборов, и этого достаточно для реализации задуманного», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, Европа раскалывается. Если одни считают, что Трампу нужно во всем уступать, то другие оппонируют: последствия такого дипломатического унижения окажутся крайне печальными, продолжил аналитик. Ко вторым как раз относится Франция. «Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном и сохранения своей субъектности», – отметил Ткаченко.

    «Я думаю, во Франции неплохо оценивают свои шансы и надеются, что Трамп все же "сдуется" и пойдет на уступки Европе. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы военные и базы Соединенных Штатов остались на континенте, им также важен открытый рынок и поддержка на Украине. Макрон, видимо, решил рискнуть. Вероятность проиграть тоже довольно высока, но в конечном итоге это вряд ли приведет к серьезным последствиям для него», – детализировал политолог.

    Вместе с тем, признание Парижем Палестины никак не скажется на ближневосточном конфликте, считает собеседник. Кроме того, вряд ли кто-то из европейцев последует примеру Макрона. «Я не жду каких-то фундаментальных изменений в процессах на Ближнем Востоке. С другой стороны, решение Франции повлияет на ситуацию внутри страны. Все-таки там живет много мусульман», – заключил Ткаченко.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность признать государство Палестина. По его словам, это может произойти в июне. Париж ставит перед собой цель совместно с Саудовской Аравией председательствовать на международной конференции. Предполагается, что мероприятие будет посвящено финализации движения за признание Палестины и станет результатом сотрудничества нескольких стран.

    Между тем, глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал Палестину «вымышленным государством». Он отметил, что Тель-Авив считает признание государственности республики другими странами в нынешней ситуации «наградой за террор». «Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь отдалят их», – приводит его слова ТАСС.

    В общей сложности государство Палестина признано в 148 странах – членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.

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    10 апреля 2025, 12:07 • Новости дня
    Трампа заподозрили в искусственной манипуляции рынками
    Трампа заподозрили в искусственной манипуляции рынками
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке торговых тарифов на 90 дней, вызвав резкий рост акций, что создало вопросы у экспертов и критиков, которые заподозрили его в манипуляциях рынком.

    Белый дом поспешил опровергнуть выдвинутые демократами и пользователями в Сети обвинения в манипулировании рынками посредством тарифов в адрес американского президента Дональда Трампа.

    «Президент Соединенных Штатов обязан заверить рынки и американцев в экономической безопасности перед лицом постоянного нагнетания страха в СМИ. Вместо того чтобы хвататься за соломинку, пытаясь нанести удар президенту Трампу, демократам следует сосредоточиться на работе с администрацией по восстановлению величия Америки», –  приводит NBC News слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Куша Десаи.

    В своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал утром пост, в котором призвал к спокойствию и указал на отличное время для покупки акций.

    Эксперты и демократы, такие как сенатор Ричард Блюменталь, выразили обеспокоенность по поводу возможной инсайдерской торговли и манипуляций. Блюменталь призвал провести тщательное расследование, а бывший главный юрист по этике при администрации Джорджа Буша-младшего Ричард  Пейнтер усомнился в уместности действий Трампа, заявив, что утренние посты могут спровоцировать обвинения в манипулировании рынком.

    После того как Трамп объявил о паузе на действие тарифов для 75 стран, акции на биржах резко рванули вверх.

    Индекс Nasdaq, в который входят акции высокотехнологичных компаний, показал самый большой однодневный прирост с 2008 года, увеличившись почти на 12%, в то время как индекс S&P 500 поднялся на 9,5%, а индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 8% или примерно на 2800 пунктов.

    Пока противники главы Белого дома призывают расследовать манипулятивные подтексты в действиях президента, нашлись и те, кто придумывает новые лозунги для его достижений. Некоторые пользователи в Сети резкий поворот рынков вверх одобрительно назвали «насосом Трампа» (Pump Trump).

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава UNCTAD Ребека Гринспен призвала США снизить тарифы для беднейших стран, чтобы избежать ущерба их экономике и торговым отношениям. Ранее сообщалось, что последствия сокращения глобальной торговли могут значительно повлиять на экономику этих стран.

    Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

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    10 апреля 2025, 15:34 • Новости дня
    Китай заявил о намерении ограничить импорт голливудских фильмов

    Китай в ответ на пошлины Трампа сократит импорт голливудского кино в страну

    Tекст: Ирма Каплан

    Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило о сокращении доли импорта американских фильмов в страну, общий объем кассовых сборов которого едва достигал 5%.

    Китай ограничит импорт голливудских фильмов в ответ на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортируемые китайские товары, передает Reuters со ссылкой на Государственное управление по делам кинематографии КНР.

    После трех десятилетий, в течение которых Китай ежегодно импортировал 10 голливудских фильмов, повышение Трампом пошлин на китайский импорт подорвет внутренний спрос на американское кино в Китае, которое и до этого теряло популярность в стране.

    «Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор аудитории и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов», – заявило китайское ведомство на сайте.

    Голливудские фильмы составляют 5% от общих кассовых сборов на китайском рынке. Поэтому кинопродюсер и автор книги «Кормление дракона: внутри дилеммы на триллион долларов, стоящей перед Голливудом, НБА и американским бизнесом» Крис Фентон считает этот шаг «супергромким способом заявить об ответных мерах с практически нулевым ущербом для Китая».

    «И что еще хуже для Голливуда, Китай облагает эту небольшую сумму налогом в 50%, прежде чем любые доходы вернутся в США», – добавил он в комментарии агентству.

    Голливудские студии получают 25% кассовых сборов Китая, тогда как другие рынки дают студиям вдвое больше, такое громкое наказание Голливуда, по мнению Фентона, – это всеобщий жест силы со стороны Пекина, который, несомненно, будет замечен Вашингтоном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с КНР и странами Европейского союза.

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    9 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Основные индексы США резко выросли после приостановки американских пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней, следует из данных торгов.

    Биржевые индексы США на Нью-Йоркской фондовой бирже показывают значительный рост после заявления президента США о временной приостановке пошлин для ряда стран, передает ТАСС.

    Промышленный индекс Dow Jones поднялся с 37 957,51 до 39 579,55 пункта сразу после объявления американского лидера. Индекс S&P 500 вырос на 223,62 пункта, достигнув уровня 5261,09 пункта, в то время как индекс Nasdaq увеличился на 885,02 пункта, что составило 3,73%, и достиг 16 464,79 пункта.

    С начала торговой сессии индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq увеличились на 5,14%, 5,59% и 7,84% соответственно. Этот рост связывают с решением президента США приостановить действие пошлин на 90 дней, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов.

    Ранее президент США объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран. Администрация США приняла решение о незамедлительном повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%. Министр финансов США Скотт Бессент пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

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    10 апреля 2025, 05:33 • Новости дня
    Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы

    Демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Конгрессмены-демократы обратились к президенту США Трампу с требованием отстранить Илона Маска от руководства Департаментом государственной эффективности к 30 мая.

    Как передает РИА «Новости», демократы направили письмо президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая. В документе, направленном в Белый дом, подчеркивается необходимость скорейшего реагирования со стороны президента.

    Демократ Грег Касар в интервью порталу Axios отметил, что партия имеет в своем арсенале все юридические и политические инструменты, а также поддержку общественного мнения, чтобы добиться отставки Маска. По его словам, данное требование обусловлено рядом факторов, включая выявленные Департаментом государственной эффективности США «шокирующие» расходы.

    Департамент, возглавляемый Маском и созданный по инициативе Трампа, сосредоточен на сокращении расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о выявленных департаментом расходах, которые не были согласованы с конгрессом, что вызвало дополнительные волнения среди законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур. Американский предприниматель назвал советника президента США Питера Наварро идиотом в ответ на обвинения в закупке Tesla комплектующих за границей. Состояние Илона Маска опустилось ниже 300 млрд. долларов вследствие падения акций Tesla на 17,5% за три торговые сессии.

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    10 апреля 2025, 17:38 • Новости дня
    Техногиганты США предложили превратить Гренландию в «город свободы»

    Гренландию захотели в «город свободы» для развития технологий

    Техногиганты США предложили превратить Гренландию в «город свободы»
    @ Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием, передает Reuters.

    Крупные технологические компании Кремниевой долины продвигают идею превращения Гренландии в так называемый город свободы для развития инноваций с минимальным госрегулированием, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Это предложение подразумевает создание условий для активного развития искусственного интеллекта, беспилотных транспортных средств, космических технологий, а также высокоскоростных железных дорог и малых модульных реакторов.

    Идея пока на ранней стадии обсуждения, однако уже вызвала интерес у предпринимателя Кена Хауэри, выдвинутого на пост посла США в Дании. В случае утверждения его кандидатуры он намерен возглавить переговоры о потенциальном приобретении Гренландии.

    Дискуссия вновь напомнила о стремлениях технокомпаний Кремниевой долины заявить о необходимости создания городов с низким уровнем государственного регулирования для продвижения инноваций. Эту идею поддерживал и президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании в 2023 году.

    На фоне этих инициатив Трамп также неоднократно высказывался о возможности присоединения Гренландии к США.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

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    10 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Nikkei вырос на 8,9% после решения Трампа о пошлинах

    Трамп приостановил повышение пошлин на 90 дней, Nikkei вырос до 34 542,12 пункта

    Tекст: Денис Тельманов

    Токийская фондовая биржа зафиксировала рост индекса Nikkei на 8,92% после объявления Трампа о приостановке повышения пошлин на 90 дней для стран, готовых к переговорам.

    Как передает ТАСС, на Токийской фондовой бирже наблюдается значительный рост котировок после решения президента США Дональда Трампа. Он на 90 дней приостановил повышение части пошлин, ранее введенных администрацией США.

    Ключевой индекс Nikkei, который охватывает изменения курсов акций 225 ведущих японских компаний, поднялся до отметки 34 542,12 пункта, что составляет рост на 8,92% с момента открытия торгов.

    Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран, включая Японию, где тарифы увеличились до 24%. Также были введены пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, что существенно затронуло японских производителей.

    Тем не менее, 9 апреля Трамп заявил о временной приостановке повышения пошлин для стран, готовых к переговорам, указав на снижение тарифов до 10%. Это решение повлияло на стабилизацию биржевых котировок, что выразилось в росте индекса Nikkei.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 апреля основные биржевые индексы в Нью-Йорке начали неделю с падения на три-четыре процента из-за новых пошлин. Китайские фондовые рынки также открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США. Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

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    10 апреля 2025, 02:32 • Новости дня
    Мадуро назвал тарифную войну концом западной глобализации

    Президент Венесуэлы Мадуро заявил о разрушении западной глобализации из-за пошлин США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал торговые пошлины США, утверждая, что они ознаменовали конец западной глобализации, и подчеркнул их влияние на международные торговые соглашения.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая по видеосвязи на IX Саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Тегусигальпе, заявил, что тарифная война, инициированная Соединенными Штатами, разрушает основы западной глобализации, сообщает ТАСС. Он отметил, что торговые пошлины, введенные против 185 стран, смертельно ранили международное торгово-экономическое право и разрушили Всемирную торговую организацию.

    Мадуро подчеркнул, что односторонние ограничительные меры и санкции, начавшиеся с Кубы и продолжившиеся против Никарагуа и Венесуэлы, теперь направлены против всего мира. По его мнению, эти меры препятствуют развитию многополярного мира и разрушают многосторонние торговые соглашения.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 5 апреля универсальных тарифов в 10% на продукцию из 185 стран и территорий. Индивидуальные тарифы начали действовать с 9 апреля. С 3 апреля введены пошлины в 25% на все импортируемые автомобили, а в стране был введен режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

    Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин для стран, проявивших готовность к переговорам, оставляя их на уровне 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    Правительство Венгрии отказалось поддержать ответные меры Европейского союза по тарифам против США, заявив о необходимости урегулирования торгового спора через переговоры с американской стороной.

    Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями, что уже вызвало задержки в поставках.

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    10 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп приостановил расширенные тарифы из-за хаоса на рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп приостановил расширенные тарифы на товары из большинства стран, кроме Китая, после того как финансовые рынки отреагировали резким падением на введенные ранее меры, сообщает Bloomberg.

    Трамп решил приостановить расширенные тарифы на товары из десятков стран, кроме Китая, после того как рынок облигаций показал резкое падение. Этот шаг стал одним из самых значительных экономических разворотов в современной истории США, сообщает Bloomberg,

    «Люди начали немного нервничать», – признал Трамп.

    Решение о приостановке тарифов было принято после бурного обсуждения с экономическими советниками в Белом доме. В последние дни американский лидер получал множество обращений от союзников и торговых партнеров, желающих избежать новых пошлин. Сенатор Линдси Грэм также призвал президента рассмотреть возможность переговоров для достижения взаимовыгодных соглашений.

    На встрече с гонщиками на Южной лужайке Белого дома Трамп отметил, что решение было частично продиктовано хаосом на финансовых рынках. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон, с которым Трамп согласился, призвал к спокойному подходу и переговорам. Даймон предупредил, что рецессия является вероятным исходом ввода тарифов.

    Ранее в социальных сетях Трамп призывал к спокойствию и уверял, что США станут «больше и лучше, чем когда-либо». Тем временем его экономические советники срочно собирались в Белом доме, чтобы обсудить изменение тарифной политики. Итогом стало временное приостановление «освобождения» от тарифов, которое было объявлено без консультаций с юридической командой президента.

    Глава UNCTAD Ребека Гринспен призвала США снизить тарифы для беднейших стран, чтобы избежать ущерба их экономике и торговым отношениям.

    Президент США заявил, что решение отложить введение повышенных пошлин на импорт для 75 стран связано с излишней паникой граждан.

    Биржевые индексы США выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

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    10 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    ООН призвала США пересмотреть тарифы для беднейших стран

    Глава UNCTAD предупредила об опасности тарифов США для беднейших стран мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава UNCTAD Ребека Гринспен призвала США снизить тарифы для беднейших стран, чтобы избежать ущерба их экономике и торговым отношениям.

    Высокопоставленный представитель ООН и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен попросила США пересмотреть тарифы для беднейших стран, пишет Financial Times (FT).

    По ее мнению, такие меры не помогут США сократить торговый дефицит, но нанесут ущерб уязвимым экономикам. Она привела в пример Мадагаскар, который не экспортирует производимую Штатами продукцию, но на страну всё равно наложен 47-процентный тариф.

    Гринспен отметила, что на долю 44 наименее развитых стран мира приходится всего 1,6% торгового дефицита США, но высокие тарифы могут серьезно подорвать их экономическую устойчивость, создать риск новых долговых кризисов.

    Она подчеркнула, что беднейшим странам будет трудно убедить администрацию США пересмотреть тарифы, так как они не обладают достаточными возможностями для переговоров, а неопределенность, вызванная тарифами, может парализовать глобальные инвестиции.

    «Наша просьба, наше ходатайство – пересмотрите это! Дело не в том, что мы ставим под сомнение их действия, а в том, что [меры в отношении бедных стран] не влияют на цели, которые США поставили перед собой в своей торговой политике», – цитирует Гринспен FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал торговые пошлины США, утверждая, что они ознаменовали конец западной глобализации, и подчеркнул их влияние на международные торговые соглашения.

    Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с КНР и странами Европейского союза.

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