Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Песков назвал Мюнхенскую речь Путина «колоколом» для Запада
Предупреждение России в адрес НАТО не является угрозой, как и знаменитая речь президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина на Западе восприняли как угрозу, однако она являлась предупреждением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Мне это напоминает очень сильно, наверное, ситуацию с Мюнхенской речью Путина. Ее же тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол», – отметил представитель Кремля.
Владимир Путин выступил с Мюнхенской речью в 2007 году. В ней он раскритиковал внешнюю политику США, идею однополярного мира и планы расширения НАТО.
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