Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.0 комментариев
Песков назвал ошибочным восприятие Мюнхенской речи Путина как конфронтационной
Песков: Запад ошибочно воспринял Мюнхенскую речь Путина как конфронтационную
Запад в свое время ошибочно воспринял Мюнхенскую речь президента Владимира Путина как конфронтационную, хотя на самом деле она была посвящена открытости к диалогу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Путин открыто говорил о желании взаимодействия и открытости России для диалога. При этом президент отмечал растущие противоречия и предпосылки конфронтации. Представитель Кремля добавил, что «все, о чем говорил президент, оказалось правдой».
Напомним, Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В ней он подверг критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской ПРО.
В феврале хорватское издание Advance указало на то, как сбылись тезисы Владимира Путина из Мюнхенской речи.
В январе глава МИД Сергей Лавров заявил о сожалении Запада из-за ее игнорирования.
В прошлом году Владимир Путин рассказал, как писал свое выступление.