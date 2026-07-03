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«Северяне» узнали об отказе жителей Черниговской области эвакуироваться
Жители Черниговской области отказались принудительно эвакуироваться
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направлениям, узнав, как жители приграничных сел Черниговской области не желают вынужденно эвакуироваться и отдавать дома боевикам ВСУ.
«В Черниговской области все жители приграничных сёл Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Они добавили, что староста этих населенных пунктов вынужден был взять со всех жителей письменный отказ от эвакуации.
На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на девяти участках до 300 метров. Продолжаются стрелковые бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои не прекращаются в лесных массивах.
На Харьковском направлении стрелковые бои идут в районе кладбища села Лосевка, в Земляном Яре, на подступах к посёлку Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.
На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 800 метров.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники понесли существенные потери в Черниговской области. Заградотряд ВСУ сбросил мину на пытавшихся сдаться украинских солдат. Около сотни боевиков ВСУ заблокированы у Пискуновки в ДНР.