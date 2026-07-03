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    Украина объявила войну белорусским автобусам
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Британские депутаты нашли в мультфильме «Маша и Медведь» ассоциации с НКВД
    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
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    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    3 июля 2026, 07:20 • Новости дня

    «Северяне» узнали об отказе жителей Черниговской области эвакуироваться

    Жители Черниговской области отказались принудительно эвакуироваться

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направлениям, узнав, как жители приграничных сел Черниговской области не желают вынужденно эвакуироваться и отдавать дома боевикам ВСУ.

    «В Черниговской области все жители приграничных сёл Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что староста этих населенных пунктов вынужден был взять со всех жителей письменный отказ от эвакуации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут  стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на девяти участках до 300 метров. Продолжаются стрелковые бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои не прекращаются в лесных массивах.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в районе кладбища села Лосевка, в Земляном Яре, на подступах к посёлку Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 800 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники понесли существенные потери в Черниговской области. Заградотряд ВСУ сбросил мину на пытавшихся сдаться украинских солдат. Около сотни боевиков ВСУ заблокированы у Пискуновки в ДНР.

    2 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    @ Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Консультативный орган при кабинете министров Нидерландов предложил задействовать военный контингент королевства в международной миссии на Украине после возможного соглашения о прекращении огня.

    Консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов рекомендовал стране принять «активное политическое и военное участие» в потенциальной международной миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    В документе говорится, что Нидерланды, по мнению экспертов, должны войти в коалицию государств, которая возьмет на себя политическое и военное руководство будущей гарантийной миссией.

    Совет подчеркнул, что Гаага должна внести не только политический вклад, но и выделить военный контингент для такой операции. При этом отдельно отмечается, что решение о направлении нидерландских военнослужащих должен принимать парламент в соответствии с конституционными нормами.

    Авторы заключения акцентировали, что власти обязаны заранее определить, какие именно подразделения и какие возможности Нидерланды смогут предоставить для участия в подобной миссии после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину и призвала воздержаться от поспешных шагов.

    В июне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 млн евро на поставки военной техники и боеприпасов для Украины.

    Незадолго до этого военно-морские силы Украины получили от Нидерландов очередной противоминный корабль класса Alkmaar в рамках военной поддержки.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    2 июля 2026, 21:06 • Новости дня
    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Пасечник: Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Лисичанске ЛНР оказался под ударом пассажирский автобус, ранения получили двенадцать человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Обстрел произошел в момент возвращения горожан с работы. «В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняется», – написал Пасечник в своем канале в Max.

    По его словам, все раненые оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Характер травм у пострадавших различается, данные о состоянии людей уточняются.

    Глава республики также сообщил, что следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия ударов по автобусу. Правоохранительные органы осматривают место происшествия и собирают материалы для последующего разбирательства.

    В начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами.

    В августе 2024 года ВСУ обстреляли пассажирский транспорт в Лисичанске кассетными боеприпасами. В результате того удара погибли три мирных жителя.

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    2 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

    Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    @ primeminister.am

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские чиновники могут поделиться с Арменией «успешным» опытом, как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление за счет кризиса. Российский газ остается безальтернативным для Еревана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В ходе визита в Армению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет стране с диверсификацией ее энергетического импорта по примеру Украины.

    «Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

    Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

    Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

    Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

    Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

    Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

    О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

    Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

    На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.

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    2 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках

    Пивной блогер Иджон: Пена не является показателем качества пива

    Эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Пена в пиве важна лишь для светлых лагеров и не имеет никакого значения для большинства современных сортов, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя утверждение Росстандартом нового межгосударственного ГОСТа на пивные напитки. По их словам, снижение требований к пене в пивных напитках связано не с ухудшением качества продукта, а с расширением перечня допустимых ингредиентов при их производстве.

    Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки, который предусматривает снижение нормативных требований к высоте пены и пеностойкости, передает ТАСС. Теперь эти показатели зафиксированы на уровне 15 миллиметров и одной минуты соответственно – по сравнению с предыдущим документом они уменьшились в два и три раза.

    «Изменения касаются пивных напитков, а не пива, к которому требования по-прежнему остаются строгими. Это принципиально разные категории. Пиво производится по строгой стандартной технологии, никакие добавки в нем не допускаются: жесткие требования к количеству хмеля, солода, всем ключевым параметрам. Пивной напиток – это совсем другое. Это пиво, смешанное с чем угодно, и к нему действуют иные нормы», – говорит председатель комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции Камаль Лебедев.

    По его словам, снижение требований к пене напрямую вытекает из самой природы пивных напитков. Эксперт пояснил, что при производстве таких продуктов производителям разрешено использовать широкий спектр ингредиентов, и при подобном разнообразии добиться высокой устойчивой пены физически сложнее, чем при классическом пивоварении. Если бы требования оставались прежними, многие рецептуры просто не смогли бы выйти на рынок.

    Он также рассказал о том, как формируются государственные стандарты. Подготовкой ГОСТов занимается технический комитет Росстандарта, в который входят около 30 специалистов из разных областей: ученые, производственники, представители торговли. Все параметры обсуждаются коллегиально, с учетом реального состояния рынка и технологических возможностей отрасли.

    Пивной блогер и пивовар Александр Иджон подчеркивает, что и в пиве пена – не показатель качества. Судить по ней хороший ли это напиток или плохой однозначно нельзя. Вся эта история с пеной идет еще из советских времен. В СССР не существовало никакого разнообразия пивных стилей, ведь все производимое пиво было лагером, и пена как один из показателей качества имела смысл именно в этом контексте.

    «Сейчас рынок принципиально другой, и применять единые требования ко всем сортам некорректно. Пеностойкость и высота шапки зависят прежде всего от конкретного стиля напитка, а не от его качества в широком смысле. В одних стилях пена – действительно важный показатель, а в других абсолютно никакой роли не играет, ее там почти нет или не может быть вообще», – объясняет собеседник.

    «Если мы берем какой-нибудь светлый лагер, хотелось бы иметь нормальную стойкую мелкозернистую пену. Но если это сорта крепкого эля, например, барливайн («ячменное вино») или имперский стаут (плотный и насыщенный сорт темного эля верхового брожения), ожидать мощной пены абсолютно не стоит, ведь ее там быть не может. Не говоря уже про кислые сорта: ламбики и прочие – там пены вообще практически нет», – подчеркивает эксперт.

    Иджон также отмечает, что и консистенция пены бывает совершенно разной в зависимости от способа подачи. Например, пиво под азотом дает густую кремообразную мелкую пену, похожую на взбитые сливки, – это отдельный стиль подачи, не имеющий ничего общего с пеной в обычной бутылке или банке. Пена под углекислотой будет выглядеть иначе и тоже варьируется в зависимости от конкретного сорта.

    «Пена может быть и обильной, и слабой. И то, и другое нормально, если соответствует стилю. Есть, правда, случай, когда пена становится явным дефектом: так называемый гашинг – когда открываешь бутылку и оттуда бьет фонтан. Пена есть, но ничего хорошего в этом нет, это признак брака. Поэтому говорить однозначно, что именно так должно быть, нельзя. Требования к пене – это чисто технический параметр, который потребителю мало что говорит о реальном качестве напитка. В светлых лагерах густая устойчивая пена действительно хороша и желательна, однако распространять этот критерий на все категории пива бессмысленно», – резюмировал Иджон.

    Ранее врач-эндокринолог Дарья Подчиненова предупредила об опасности употребления пива в жару: алкоголь подавляет действие гормона вазопрессина, отвечающего за водный баланс, что в знойную погоду резко повышает риск теплового удара и нарушений мозгового кровообращения.

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    2 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению

    Фон дер Ляйен: ЕК применит опыт Украины к Армении

    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Европейского союза намерено использовать наработки, полученные на Украине и в Молдавии, для поддержки Еревана, сообщил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, на следующей неделе ожидается визит профильных экспертов, которые займутся вопросами энергетической независимости республики и диверсификации поставок энергоресурсов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    Глава ЕК подчеркнула важность предстоящих изменений. «У европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы», – заявила фон дер Ляйен.

    Помимо энергетического сектора, европейские чиновники планируют поддержать местных фермеров. Политик пообещала открыть доступ на рынки Европы почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, самолет председателя Еврокомиссии приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Брюссель запланировал отменить пошлины на 80% армянского экспорта. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о разработке масштабного пакета экономической помощи Еревану.

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    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дроны ВСУ при ударе по автобусу в Брянской области атаковали еще несколько целей

    ВСУ при ударе по автобусу в Брянской области атаковали фуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новый удар беспилотника ВСУ по автобусу с мирными жителями в Брянской области не был случайностью, это часть стратегии Киева по эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Киев стремится втянуть Минск, а затем и страны ЕС в украинский конфликт, атакуя объекты с белорусскими гражданами.

    «Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения. Расчет прост: посеять панику, дестабилизировать общество и отвлечь внимание от проблем ВСУ на фронте. Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Удар по автобусу с мирным населением вписывается в эту логику. Зеленскому нужно расширить географию конфликта, втянуть в него Белоруссию, а вслед за ней и страны ЕС. То есть мы имеем дело с попыткой переложить ответственность за нарастающую эскалацию на другие страны и тем самым спасти свою шкуру», – добавил он.

    «При этом внутри самой Украины настроения давно изменились. Значительная часть граждан в стране выступает против продолжения конфликта с Россией. Однако Зеленский не готов прислушиваться к воле народа: он будет участвовать в боевых действиях до тех пор, пока это выгодно его западным покровителям», – отметил депутат.

    «Ради удержания власти и победы на возможных выборах он готов на все, но реальной свободы действий и выбора у него нет. За ним стоит Запад, который давно превратил Украину в военный полигон для давления на Россию, а теперь и Белоруссию», – пояснил он.

    «Все это означает лишь одно: дипломатия в нынешних условиях возможна только с позиции силы. Офис Зеленского не реагирует ни на одно заявление Москвы или Минска. Единственный язык, который он понимает, это язык военных достижений ВС РФ. И именно на плечах наших солдат сегодня держится любая перспектива урегулирования конфликта», – резюмировал Колесник.

    Ранее украинский беспилотник врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа. Трагедия произошла в Брянской области на погранпереходе «Красный камень». По информации белорусского телеканала «Первый информационный», в машине находились 19 пассажиров.

    Сообщается, что в результате действий ВСУ два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Кроме того, пострадал и один из пассажиров, находившихся в салоне автобуса. Все пострадавшие доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь.

    Примечательно, что позже в районе «Красного камня» произошла повторная атака со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших в ходе этого удара нет. На этом фоне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Как рассказала официальный представитель структуры Светлана Петренко, на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.

    Как отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, речь идет о «целенаправленном украинском ударе по гражданским лицам». В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что «сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии».

    В этой связи он напомнил, что еще 17 июня в Брянской области беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. «В результате того страшного теракта погибла гражданка Белоруссии. Еще девять человек, шестеро из которых дети, получили ранения и травмы разной степени тяжести», – добавил дипломат.

    «Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – подчеркивает Грызлов.

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    2 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    В Черкасской области снесли памятник Пушкину

    В Черкасской области Украины демонтировали памятник Александру Пушкину

    В Черкасской области снесли памятник Пушкину
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Каменка Черкасской области Украины власти снесли монумент русскому поэту Александру Пушкину, лишив его статуса объекта культурного наследия.

    Решение о демонтаже скульптуры принял Каменский государственный историко-культурный заповедник, выступающий владельцем объекта, передает ТАСС.

    «На основании договора бесплатного временного хранения он перемещен на охраняемую территорию», – уточнил представитель Черкасской областной военной администрации.

    Массовый снос памятников советским и российским деятелям начался на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти демонтировали свыше 2,5 тыс. монументов, а также переименовали более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц.

    В 2022 году началась новая волна борьбы с российской и советской культурой. По данным украинского Минкульта, только за тот год было демонтировано 145 памятников и изменено почти 10 тыс. географических названий, связанных с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее под Черкассами решили снести памятники Александру Пушкину, Петру Чайковскому и декабристам.

    В Полтаве на месте снесенного бюста русского поэта установили инсталляцию в виде ракеты.



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    2 июля 2026, 21:12 • Новости дня
    Россия направила ноту Швеции из-за атаки БПЛА на посольство в Стокгольме

    Посол Беляев: Россия направила ноту Швеции из-за атаки на посольство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва направила официальную ноту внешнеполитическому ведомству Швеции в связи с очередной атакой беспилотника на российскую дипмиссию, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    «Мы направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», – подчеркнул дипломат. Российская сторона рассчитывает на своевременное информирование о ходе разбирательства со стороны местных властей, заявил он, передают «Вести».

    Напомним, минувшей ночью неизвестные направили два квадрокоптера на территорию российского посольства в Стокгольме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала вызов шведского посла в Москве для разбирательства.

    Ранее глава российской дипмиссии Сергей Беляев указал на бездействие местной полиции при расследовании подобных инцидентов.

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    2 июля 2026, 23:20 • Новости дня
    Минздрав сообщил о пострадавших при ударе дрона по автобусу в Лисичанске

    Минздрав: В Лисичанске девять человек доставлены в больницы после атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки дрона ВСУ на городской автобус в Лисичанске травмы получили девять пассажиров, часть из которых находится в тяжелом состоянии, три человека получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    «В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь», – приводит РИА «Новости» слова помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Он добавил, что еще трое человек получили амбулаторную медицинскую помощь. При этом координацию работы врачей осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

    Ранее в этот день в Лисичанске ЛНР под ударом дронов ВСУ оказался пассажирский автобус, ранения получили 12 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами. Кроме того, ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске.


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    2 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Ковальчук заявил о целенаправленном ударе ВСУ по белорусскому автобусу

    Tекст: Ольга Иванова

    Атака украинских военных на пассажирский автобус в Брянской области носила целенаправленный характер, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    Атака вооруженных сил Украины на гражданский транспорт была спланированной, передает ТАСС. Инцидент произошел прямо на государственной границе.

    «Украинские террористы с помощью БПЛА самолетного типа атаковали пассажирский туристический автобус на границе с Республикой Беларусь, в Злынковском районе Брянской области», – сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в социальной сети Мах.

    Глава области добавил, что машина следовала из Минска в Анапу. По его словам, в результате этого целенаправленного удара по мирным гражданам двое водителей автобуса получили осколочные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня украинский беспилотник атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о террористическом акте.


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