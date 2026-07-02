Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области в сравнительно небольшом приграничном селе Бучки (Новгород-Северский район) существенные потери понесли украинские пограничники. Родственники националистов жалуются, что тела военнослужащих ГПСУ месяцами лежат в заброшенных домах, несмотря на возможность эвакуации», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

Штурмовики «Севера» продолжили продвижение вглубь Сумской области, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Сум, Уланово, Храповщины, Могрицы, Новой Слободы, Суходола и Лужков.

В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и его окрестностях, а в Сумском районе российские штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 500 м. Бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, Новой Сечи, поселке Хотень и близлежащих населенных пунктах. В Краснопольском районе боестолкновения продолжаются в лесных массивах.

Жители Сумской области в социальных сетях сообщают об отсутствии электроэнергии в большинстве многоквартирных домов с 30 июня и перебоях с водоснабжением.

На Харьковском направлении подразделения «Севера» расширяют полосу безопасности, поражая цели в районах Зрубанки, Казачьей Лопани, Белого Колодезя, Захаровки, Заречного, Шевченково, Нефёдовки, Хатнее, Ольховатки и Колодезного.

Штурмовые части «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. Анализ публикаций родственников солдат ВСУ показал, что в районе сел Кудиевка, Бугаевка и Токаревка только в июне пропали без вести свыше 60 военнослужащих.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на восьми участках до 900 м, продолжаются бои в районе кладбища села Лосевка, в Земляном Яре и лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении бои идут в селе Петро-Ивановка и его окрестностях, а также в лесных массивах около сел Бударки и Землянки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области.

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