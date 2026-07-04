«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.5 комментариев
На Землю обрушилась вторая по мощности магнитная буря года
Землю накрыла вторая по мощности с начала года магнитная буря
Преодолев суточное сопротивление магнитного поля, мощный геомагнитный шторм достиг Земли и стремительно усилился до показателя G3.33.
Сильный геомагнитный шторм обрушился на планету после суточного давления выбросов солнечной массы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Решающий перелом произошел около полуночи вместе с резкой сменой знака межпланетного магнитного поля.
Изначально специалисты классифицировали событие как третье по силе в текущем году. Однако вскоре шторм усилился до показателя G3.33, выйдя на второе место после рекордного январского всплеска.
Примечательно, что гигантские пятна на Солнце пока не привели к по-настоящему мощным взрывам. Тем не менее, совокупности текущих факторов оказалось достаточно для запуска серьезного геомагнитного возмущения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.
На следующий день ученые зафиксировали стремительный рост площади группы пятен на поверхности звезды.
Предыдущая геомагнитная буря аналогичного уровня обрушилась на Землю в марте текущего года.