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    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    4 июля 2026, 09:42 • Новости дня

    На Землю обрушилась вторая по мощности магнитная буря года

    Землю накрыла вторая по мощности с начала года магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    Преодолев суточное сопротивление магнитного поля, мощный геомагнитный шторм достиг Земли и стремительно усилился до показателя G3.33.

    Сильный геомагнитный шторм обрушился на планету после суточного давления выбросов солнечной массы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Решающий перелом произошел около полуночи вместе с резкой сменой знака межпланетного магнитного поля.

    Изначально специалисты классифицировали событие как третье по силе в текущем году. Однако вскоре шторм усилился до показателя G3.33, выйдя на второе место после рекордного январского всплеска.

    Примечательно, что гигантские пятна на Солнце пока не привели к по-настоящему мощным взрывам. Тем не менее, совокупности текущих факторов оказалось достаточно для запуска серьезного геомагнитного возмущения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

    На следующий день ученые зафиксировали стремительный рост площади группы пятен на поверхности звезды.

    Предыдущая геомагнитная буря аналогичного уровня обрушилась на Землю в марте текущего года.

    1 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидается постепенное снижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами, сообщили синоптики.

    Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

    Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.

    В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.

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    2 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    В центре Парижа из-за жары отключилось электричество

    Кварталы у Елисейского дворца в Париже остались без электричества из-за жары

    Tекст: Денис Тельманов

    В историческом центре французской столицы из-за экстремально высоких температур произошло масштабное отключение света, парализовавшее работу бутиков и инфраструктуры.

    Улица Фобур-Сент-Оноре в восьмом округе Парижа, где расположены Елисейский дворец и известные дома моды, осталась без электроэнергии, передает ТАСС. Магазины на этой улице не могут открыться уже второй день.

    «Во многих бутиках из-за отсутствия электричества не открылись защитные шторы. Нарушена работа систем безопасности, в частности отключилась сигнализация», – рассказала сотрудница одного из офисов. Компания-оператор электросетей Enedis не назвала причины аварии, а сроки восстановления энергоснабжения неоднократно сдвигались. Отсутствие света также лишило горожан возможности заряжать электромобили.

    Ранее аналогичная ситуация произошла в районе площади Биржи, где штаб-квартире AFP пришлось использовать генераторы. Из-за жары до 42 градусов в тени оплавился асфальт, что создало нагрузку на подземные сети.

    Оппозиция обвинила власти в неготовности к климатическому кризису и планирует вынести вотум недоверия правительству, однако премьер-министр Себастьен Лекорню отверг эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции десятки температурных рекордов.

    Власти Парижа запретили распитие спиртных напитков на улицах из-за аномальной жары. Экстремальные погодные условия привели к отмене массовых мероприятий в европейских столицах.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    1 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые сообщили о рекордном нагреве Мирового океана

    Температура поверхности Мирового океана в июне достигла исторического максимума

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя температура поверхности Мирового океана в начале лета достигла беспрецедентных 20,98 градуса по Цельсию, обновив предыдущий рекорд двухлетней давности.

    Глобальный показатель нагрева воды побил исторический максимум, передает ТАСС со ссылкой на европейскую службу мониторинга Copernicus Marine. Предыдущий рекорд для первого летнего месяца был установлен в 2024 году, когда температура составила 20,89 градуса.

    Специалисты объясняют такой рост показателей совокупным влиянием глобального потепления и климатического феномена Эль-Ниньо. «Учитывая такие показатели температуры океана и приближающееся явление Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы мы, вероятно, станем свидетелями новых рекордов», – отметил директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо.

    Исследователи также добавили, что первая половина 2026 года стала вторым самым теплым периодом за всю историю метеорологических наблюдений. Этот показатель уступает лишь аналогичному периоду 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной синоптики предупредили о скором формировании мощнейшего за десятилетие явления Эль-Ниньо.

    В конце июня беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления.

    В прошлом году ученые зафиксировали рекордную продолжительность периодов сильной жары на поверхности океана.

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    2 июля 2026, 10:11 • Новости дня
    На Солнце образовалась огромная активная область

    ИКИ: На Солнце зафиксировали второе по величине пятно за десятилетие

    Tекст: Мария Иванова

    Группа пятен на поверхности звезды стремительно увеличивается и уже достигла площади в 1550 единиц, уступая лишь рекордной области мая 2024 года.

    Активная область 4478 на Солнце продолжает расти, за прошедшее десятилетие наблюдалось только одно скопление пятен больше нее, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

    По размерам она уступает лишь легендарной активной области 3664, которая стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури в мае 2024 года.

    Продолжает увеличиваться и область-компаньон 4479, расположенная примерно в 500 тыс. километров к северо-западу от основного пятна. На вспышечных графиках отмечается резкий рост активности, взрывы на Солнце идут непрерывно, однако этот рост примерно в пять-десять раз уступает прогнозным значениям.

    В ближайшие сутки к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен. Экстремально сильных взрывов пока не зафиксировано, но воздействие будет заметным, что может означать самую сильную бурю за последние несколько месяцев. При этом вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии минимальна из-за коротких ночей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа пятен 4478 достигла максимального в этом году размера. Эта активная область сбросила колоссальную энергию на соседние участки. В результате в ночь на 1 июля на звезде произошла вспышка высшего балла X.

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    3 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Диетолог объяснила пользу горячих напитков в сильную жару

    Диетолог Игнатикова объяснила пользу горячего чая в жару

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление согревающих напитков при высокой температуре воздуха помогает расширить сосуды и запустить активное потоотделение для эффективной терморегуляции, рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

    «В жарких странах, на Кавказе люди потребляют горячий чай летом. Дело в том, что у нас есть центр терморегуляции и, скажем так, он получает сигнал о том, что возрастает температура тела, что нам нужно снижать ее. То есть у нас расширяются сосуды на коже, мы начинаем активнее потеть и происходит избыточная термоотдача, организм охлаждается», – рассказала она радио Sputnik.

    Игнатикова рекомендует регулярно пить минеральную воду с высоким содержанием калия, натрия и магния. Эти важные микроэлементы задерживают жидкость внутри тканей, надежно предотвращая опасное обезвоживание.

    Кроме того, диетолог посоветовала обратить внимание на зеленый чай и матчу. По ее словам, содержащиеся в этих напитках антиоксиданты успешно борются с избыточной инсоляцией и защищают кожу от преждевременного старения, вызываемого высокой солнечной активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко назвал главные ошибки в жару. Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару.


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    3 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о дожде с грозой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки, ночная гроза и повышение температуры выше климатической нормы, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В пятницу в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, ночью возможна гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла, а по области – от 15 до 20 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Специалист также уточнила, что температурные показатели в пятницу окажутся на 2-3 градуса выше привычной климатической нормы для этого времени года.

    Ранее синоптики спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в столичном регионе.

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    3 июля 2026, 06:31 • Новости дня
    Метеослужба США сообщила об аномальной жаре до 45 градусов в Вашингтоне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В конце недели американскую столицу ожидает экстремальное повышение температуры, которое может стать самым сильным с 1930 года, сообщили в национальной метеорологической службе США.

    Столбики термометров в американской столице могут подняться до отметки 45 градусов по Цельсию, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Экстремальные погодные условия ожидаются в пятницу и субботу с 10.00 до 20.00 по местному времени. Ситуацию усугубляет повышенная влажность, которая значительно увеличивает вероятность теплового удара.

    Специалисты настоятельно рекомендуют проявлять осторожность при использовании транспорта, поскольку салон закрытого автомобиля нагревается до смертельных значений за несколько минут.

    2 июля в городе уже зафиксировали абсолютный температурный максимум для этой даты, достигший 38,9 градуса. Текущий трехдневный период имеет все шансы оказаться самым знойным в истории метеонаблюдений столицы с 1930 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная погодная аномалия надвинулась на центральные и восточные штаты Америки. Во Франции из-за аномального зноя синоптики зафиксировали десятки температурных рекордов.

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    2 июля 2026, 11:44 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о поднятии орбиты МКС перед прибытием новых кораблей

    Орбиту МКС подняли на 1,9 километра для старта и посадки «Союзов»

    Tекст: Мария Иванова

    Орбита Международной космической станции успешно изменена для обеспечения предстоящего запуска нового экипажа и безопасного возвращения космонавтов на Землю.

    Средняя высота полета космической лаборатории повысилась на 1,9 километра, сообщает Роскосмос.

    Изменение положения потребовалось для формирования баллистических условий перед стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» и возвращением спускаемого аппарата «Союз МС-28».

    Операция прошла первого июля в 23.49 по московскому времени. Силовая установка грузового аппарата «Прогресс МС-34» проработала 567,8 секунды, выдав импульс в 1,1 метра в секунду.

    После успешного завершения маневра средняя высота орбиты станции составила 419,89 километра над поверхностью Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне грузовой корабль «Прогресс МС-34» увеличил высоту орбиты МКС на 1,6 километра.

    В апреле аппарат «Прогресс МС-32» поднял станцию на 440 метров.

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    3 июля 2026, 13:59 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о завершении заправки «Союза МС-29» перед июльским стартом

    На Байконуре завершили заправку корабля «Союз МС-29» перед отправкой на МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Космический корабль «Союз МС-29» успешно прошел этап заправки в преддверии старта международного экипажа, назначенного на 14 июля.

    Подготовка пилотируемого аппарата перешла в финальную стадию, передает Роскосмос. Сейчас инженеры занимаются укладкой доставляемых грузов и проверкой герметичности люков. Также проводится монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции, контрольное взвешивание и стыковка с переходным отсеком.

    Вскоре космонавты и астронавты NASA проведут заключительную примерку аппарата. Во время этой процедуры экипаж ознакомится с размещением грузов и протестирует работоспособность бортовых систем перед отправкой на орбиту. Запуск корабля намечен на 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты увеличили высоту орбиты Международной космической станции на 1,9 километра перед стартом нового экипажа.

    В конце июня солнечные батареи пилотируемого корабля успешно прошли процедуру контрольной засветки.

    Американский астронавт основного экипажа миссии МКС-75 Анил Менон высоко оценил качество тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

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    1 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Ученые объяснили частые мощные вспышки на Солнце давлением пятен

    Ученые ИКИ РАН назвали причиной сильных солнечных вспышек взаимодействие пятен

    Tекст: Мария Иванова

    Череда мощных взрывов на светиле спровоцирована сильным сдавливанием групп пятен, когда одна активная область перегружает соседние избыточной энергией, сообщили ученые.

    Повышенная активность светила связана с тесным расположением нескольких активных областей, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Плющит довольно сильно конечно группы пятен на Солнце, судя по вспышечному графику», – отметили исследователи.

    Механика процесса оказалась достаточно простой. Активная область 4478 сбрасывает колоссальную энергию на два соседних участка 4479 и 4475. В результате эти зоны начинают буквально захлебываться от переизбытка поступающих сил.

    Одновременно с этими процессами всю описанную конструкцию постепенно смещает к западному краю из-за естественного вращения звезды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

    Накануне специалисты Института космических исследований РАН предупредили о высокой вероятности мощных взрывов.

    Перед этим группа пятен 4478 достигла максимального в текущем году размера.

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    2 июля 2026, 06:17 • Новости дня
    Москвичам пообещали жаркий четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшая облачность и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Днем второго июля воздух в городе прогреется до 31 градуса тепла при небольшой облачности, передает ТАСС. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до 18 градусов.

    Скорость южного ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 747 миллиметров ртутного столба. Из-за сильной жары в столице до 18:00 по московскому времени действует оранжевый уровень погодной опасности.

    На территории Московской области температура будет варьироваться от 26 до 31 градуса тепла. Местами пройдут кратковременные дожди. Предстоящей ночью в Подмосковье похолодает до 15 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 30 градусов тепла.

    Представители Гидрометцентра объявили в городе оранжевый уровень погодной опасности на первые дни июля.

    В начале прошлого месяца ведущий сотрудник метеорологического ведомства Марина Макарова предупредила москвичей о длительном периоде сильного зноя.

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    2 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту новый океанографический спутник

    Китайская ракета вывела на заданную орбиту океанографический аппарат «Хайян-2E»

    Tекст: Мария Иванова

    Отправленный с космодрома Цзюцюань исследовательский комплекс «Хайян-2E» пополнит околоземную группировку Пекина для мониторинга Мирового океана и предотвращения стихийных бедствий.

    В четверг китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» благополучно доставила в космос аппарат «Хайян-2E», передает РИА «Новости». Старт состоялся с площадки Цзюцюань на северо-западе страны.

    «2 июля в 7.46 по местному времени ракета-носитель «Чанчжэн-4В» стартовала с космодрома Цзюцюань, успешно выведя на заданную орбиту спутник «Хайян-2E», запуск признан успешным», – говорится в заявлении Китайской корпорации космической науки и техники.

    Новое устройство заменит запущенный в 2018 году спутник «Хайян-2B». Аппарат будет работать в единой орбитальной группировке с действующими спутниками «Хайян-2C» и «Хайян-2D».

    Оборудование планируют использовать для защиты морских прав, освоения океанических ресурсов и проведения научных исследований. Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот запуск стал 654-м по счету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Пекин вывел на орбиту экспериментальный спутник связи № 25. В начале того же месяца китайские специалисты произвели старт ракеты-носителя со спутниками серии Qianfan.

    В марте КНР провела два успешных космических запуска с разных космодромов.

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    4 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    ФМБА сообщило о создании лунного полигона для российских космонавтов

    В ФМБА сообщили о лунном полигоне для российских космонавтов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к проектированию специального тренировочного комплекса, который позволит качественно подготовить экипажи к будущим экспедициям на поверхность Луны, сообщили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

    Центр космической медицины и биологии ФМБА развивает направление по созданию передовой инфраструктуры для тренировок покорителей космоса и видит в нем один из стратегических приоритетов для российской космонавтики, сообщили там ТАСС.

    «Прорабатывается создание наземного аналогового комплекса, своего рода «лунного полигона», который позволил бы воспроизводить условия, приближенные к планетной поверхности и готовить космонавтов к работе на ней», – рассказали специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов. В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы. Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году.

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    4 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Власти Германии ввели гигантские штрафы за забор речной воды на фоне жары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ввели штраф до 50 тыс. евро за несанкционированный забор воды из рек в связи с ее низким уровнем на фоне аномальной жары и засухи, сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk.

    Руководство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия утвердило наказание за незаконное использование речной воды на фоне рекордной жары, передает РИА «Новости». Размер взыскания может достигать 50 тыс. евро.

    Представители местных властей объяснили суровые меры критическим падением уровня водоемов. «В связи с низким уровнем воды из нескольких рек запрещен забор воды. Причинами этого являются отсутствие дождей и жаркие дни на протяжении последних недель... за нарушения грозят штрафы в размере до 50 тыс. евро», – отмечается в заявлении, которое цитирует радиостанция Deutschlandfunk.

    Аналогичные частичные ограничения начали действовать на территории Баден-Вюртемберга и Тюрингии. Кроме того, администрация Мюнхена обратилась к горожанам с просьбой максимально экономить ресурс из-за нестабильного городского водоснабжения.

    Ранее министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер в беседе с журналистами издания Handelsblatt пожаловался на последствия климатического кризиса. По его словам, дефицит влаги и падение уровня грунтовых вод наносят колоссальный ущерб местной экономике и стали серьезной проблемой для производств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил об огромном ущербе немецкой экономике из-за аномальной жары.

    Полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей и туристов в центре города.

    Жители крупных немецких мегаполисов массово перешли на ночной образ жизни на фоне высоких температур.

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    4 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Синоптик Макарова предупредила о формировании смерчей на курортах Кубани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасность формирования смерчей над морем сохраняется в выходные на участке черноморского побережья от Анапы до Магри, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила о неблагоприятных погодных условиях на юге России, передает ТАСС. «4-5 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», – сказала специалист.

    По ее словам, природные явления чаще всего образуются над водой из-за развития кучево-дождевых облаков при неустойчивой погоде. В редких случаях воронки способны выходить на сушу, представляя угрозу для прибрежных территорий.

    Кроме того, синоптик отметила вероятность подъема уровня воды в местных реках. Ожидается, что 4 и 5 июля на водоемах бассейна Кубани, юго-западных притоках и реках Черноморского побережья, в том числе в Сочи и Сириусе, показатели достигнут неблагоприятных отметок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне смерч повредил десятки крыш в Свердловской области.

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    Исследования показывают, что Соединенные Штаты Америки – один из лидеров по активности телефонных и интернет-мошенников. При этом Украина, особенно город Днепропетровск, стала ведущим рассадником этого теперь уже глобального явления. Можно ли найти на мошенников управу в мировом масштабе? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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