На Землю обрушилась вторая по мощности магнитная буря года

Землю накрыла вторая по мощности с начала года магнитная буря

Tекст: Мария Иванова

Сильный геомагнитный шторм обрушился на планету после суточного давления выбросов солнечной массы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Решающий перелом произошел около полуночи вместе с резкой сменой знака межпланетного магнитного поля.

Изначально специалисты классифицировали событие как третье по силе в текущем году. Однако вскоре шторм усилился до показателя G3.33, выйдя на второе место после рекордного январского всплеска.

Примечательно, что гигантские пятна на Солнце пока не привели к по-настоящему мощным взрывам. Тем не менее, совокупности текущих факторов оказалось достаточно для запуска серьезного геомагнитного возмущения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

На следующий день ученые зафиксировали стремительный рост площади группы пятен на поверхности звезды.

Предыдущая геомагнитная буря аналогичного уровня обрушилась на Землю в марте текущего года.