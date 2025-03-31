Путин поздравил Военную академию материально-технического обеспечения с юбилеем

Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения с юбилеем

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Владимир Путин направил поздравительное послание командованию и личному составу Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева по случаю 125-летия учебного заведения.

В своем обращении президент отметил, что история академии началась в 1900 году с основания Интендантского курса в Петербурге. Это было первое в России военно-учебное заведение, готовившее офицеров и чиновников Интендантского ведомства.

«За минувшее время академия прошла большой, достойный путь, выросла в крупный образовательный, научный центр. Вы по праву можете гордиться многими поколениями талантливых профессоров и преподавателей и, конечно, знаменитыми выпускниками, среди которых известные ученые, военные и гражданские специалисты, видные государственные и общественные деятели», – отметил Путин.

Путин подчеркнул, что нынешние воспитанники академии продолжают традиции, внося весомый вклад в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. Он отметил их профессионализм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции.

В завершение президент выразил уверенность в том, что личный состав академии будет продолжать успешно решать поставленные перед ним задачи, пожелав успехов и всего наилучшего.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии.

Также Путин поздравил 140-ю и 38-ю гвардейские зенитные ракетные бригады и 89-й гвардейский саперный полк с получением звания «гвардейская» за проявленный героизм и мужество в защите Отечества.

