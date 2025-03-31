Суд продлил арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самарский районный суд продлил срок ареста Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда, экс-мэра Самары Виктора Тархова, и его супруги, сообщает ТАСС. Судья Валентина Сабанова удовлетворила ходатайство следствия, продлив содержание под стражей на два месяца, до 2 июня 2025 года.

Адвокат обвиняемой просил заменить меру пресечения на домашний арест из-за наличия у Екатерины несовершеннолетнего ребенка и проблем со здоровьем в СИЗО. Однако суд отказал в этой просьбе, учитывая просьбу адвокатов потерпевшей стороны, представленной матерью Екатерины, Людмилой Тарховой.

По данным следствия, Виктор и его супруга перестали выходить на связь в декабре 2024 года, а заявление об их исчезновении поступило 31 января. Екатерина призналась в совершении преступления, мотивировав его корыстными целями. Следствие утверждает, что она отравила родственников, заморозила их тела с помощью азота, после чего сообщник расчленил их тела и выбросил части в мусорные контейнеры. Поиски останков ведутся на мусорном полигоне под Самарой, но результаты пока не обнародованы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве и назвала сообщника, ранее в квартире экс-мэра обнаружили следы крови, а адвокат оценил перспективы поиска его останков.