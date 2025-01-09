Суд запретил алкоголь водителям после ДТП

Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь после участия в ДТП

Tекст: Елизавета Шишкова

Такое решение связано с делом жителя Карелии Руслана Иванова, который был признан виновным в нарушении этой нормы, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, в марте 2023 года Иванов попал в аварию, управляя автомобилем своей знакомой. Машина съехала в кювет и перевернулась, получив серьезные повреждения. В ожидании приезда инспектора для оформления ДТП Иванов решил употребить спиртные напитки, за что был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года.

Иванов обжаловал это решение, указывая, что ущерб был нанесен только автомобилю, которым он управлял, и что у владелицы машины не было претензий. Однако суды различных инстанций, включая Верховный суд РФ, оставили постановления нижестоящих судов без изменений, сочтя его доводы неубедительными.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за вождение в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования до 45 тыс. рублей.