Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
«Магнит» пообещал убрать «Алоэ вера» с полок за несколько часов
Сеть супермаркетов «Магнит» намерена удалить напиток «Алоэ вера» с продаж из-за обнаружения ацетона в отдельных бутылках, сообщили в пресс-службе компании.
Вся продукция, которую поставил производитель напитка «Алоэ вера», будет снята с продажи и заблокирована на кассах, сообщили в компании ТАСС.
Там добавили, что это должно произойти в течение нескольких часов.
До этого в Telegram-каналах сообщалось, что в четырех бутылках напитка «Алоэ вера» сотрудники московского филиала сети нашли ацетон после вскрытия всей партии.
«Магнит» планирует провести лабораторные исследования этого товара на соответствие требованиям и нормам качества.
Пресс-служба отметила, что сеть находится в контакте с поставщиком для выяснения обстоятельств инцидента и планирует незамедлительную внеплановую проверку производства.
В 2021 году в Москве семья из трех человек отравилась арбузом, купленным в «Магните», мать выжила, бабушка и внучка умерли. В августе 2023 года дезинсектора Антона Котова признали виновным по этому делу и приговорили к пяти годам колонии общего режима.