«Магнит» пообещал убрать «Алоэ вера» с полок за несколько часов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вся продукция, которую поставил производитель напитка «Алоэ вера», будет снята с продажи и заблокирована на кассах, сообщили в компании ТАСС.

Там добавили, что это должно произойти в течение нескольких часов.

До этого в Telegram-каналах сообщалось, что в четырех бутылках напитка «Алоэ вера» сотрудники московского филиала сети нашли ацетон после вскрытия всей партии.

«Магнит» планирует провести лабораторные исследования этого товара на соответствие требованиям и нормам качества.

Пресс-служба отметила, что сеть находится в контакте с поставщиком для выяснения обстоятельств инцидента и планирует незамедлительную внеплановую проверку производства.

В 2021 году в Москве семья из трех человек отравилась арбузом, купленным в «Магните», мать выжила, бабушка и внучка умерли. В августе 2023 года дезинсектора Антона Котова признали виновным по этому делу и приговорили к пяти годам колонии общего режима.