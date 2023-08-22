Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
Суд приговорил дезинсектора к пяти годам колонии за отравление семьи арбузом
Люблинский суд Москвы проговорил к пяти годам колонии дезинсектора Котова по делу об отравлении семьи арбузом
Люблинский суд Москвы проговорил к пяти годам колонии дезинсектора Антона Котова по делу об отравлении семьи арбузом, сообщили в суде.
Суд проговорил Котова к пяти годам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Слушания по просьбе потерпевших проходили в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
По данным следствия, 6 сентября 2021 года Котов проводил санитарную обработку инсектицидом «Цигатрин» в «Магните» на Совхозной улице. Как указали в столичной прокуратуре, дезинсектор, желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора потребовал от представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала. После этого обвиняемый произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки, сообщили в ведомстве.
7 сентября 2021 года семья купила арбуз в «Магните», через два дня были госпитализированы три человека: мать выжила, бабушка и внучка умерли – как говорилось в сообщении прокуратуры, «от химической травмы».
Гендиректор компании «Областной центр дезинфекции» Дмитрий Кутьев выступил с утверждением, что его сотрудник Котов якобы действовал согласно инструкции и «вообще ничего не нарушил». По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых «Цигатрин» в той дозировке, которая применялась в «Магните», невозможно.
Защита сообщала, что Котов виновным себя не считает и, по данным проведенной экспертизы, «во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов». Сначала он был взят под стражу, позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Котов признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ему грозило до десяти лет заключения.
Напомним, в декабре 2022 года пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщала, что расследование дела о смертельном отравлении арбузом завершено.