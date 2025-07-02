Совфед запретил Apple блокировать установку RuStore на гаджеты

Tекст: Дарья Григоренко

Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и запрещает создавать условия, ограничивающие использование приложений российских разработчиков и самого RuStore, передает РИА «Новости».

Закон также уточняет порядок распространения программ, используемых на сложных технических устройствах, в частности требует от Apple открыть возможность установки RuStore на смартфоны и планшеты. Вводится запрет на ограничения по установке и обновлению программ из сторонних источников, блокировку функционала устройств при использовании альтернативных программ, а также навязывание ценовой политики и ограничение способов оплаты в приложениях.

Сенатор Артем Шейкин разъяснил агентству, что теперь разработчикам запрещено препятствовать работе RuStore, ограничивать установки через него и создавать проблемы с оплатой. Такие действия признаются недостатком товара и дают право на возврат, замену или ремонт устройства.

По словам Шейкина, принятые нормы не только закрепляют цифровой суверенитет, но и обеспечивают защиту интересов потребителей, одновременно поддерживая отечественные IT-решения.

Ранее парламент принял закон, который обязывает Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на смартфоны и планшеты, реализуемые в России.

Напомним, по итогам 2024 года количество пользователей RuStore превысило количество пользователей AppStore. Число установок RuStore достигло 80 млн устройств.