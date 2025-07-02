Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Совфед запретил Apple блокировать установку RuStore на гаджеты
Совет Федерации одобрил закон, который обязывает производителей техники, включая Apple, не препятствовать установке российского магазина приложений RuStore на свои устройства.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и запрещает создавать условия, ограничивающие использование приложений российских разработчиков и самого RuStore, передает РИА «Новости».
Закон также уточняет порядок распространения программ, используемых на сложных технических устройствах, в частности требует от Apple открыть возможность установки RuStore на смартфоны и планшеты. Вводится запрет на ограничения по установке и обновлению программ из сторонних источников, блокировку функционала устройств при использовании альтернативных программ, а также навязывание ценовой политики и ограничение способов оплаты в приложениях.
Сенатор Артем Шейкин разъяснил агентству, что теперь разработчикам запрещено препятствовать работе RuStore, ограничивать установки через него и создавать проблемы с оплатой. Такие действия признаются недостатком товара и дают право на возврат, замену или ремонт устройства.
По словам Шейкина, принятые нормы не только закрепляют цифровой суверенитет, но и обеспечивают защиту интересов потребителей, одновременно поддерживая отечественные IT-решения.
Ранее парламент принял закон, который обязывает Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на смартфоны и планшеты, реализуемые в России.
Напомним, по итогам 2024 года количество пользователей RuStore превысило количество пользователей AppStore. Число установок RuStore достигло 80 млн устройств.