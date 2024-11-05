Режиссер Бояков: Защита русского языка важна в условиях семиотической войны

Эксперты: Только от россиян зависит то, как долго будет существовать русский язык

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Будущее русского языка сильно зависит от того, насколько глубоко мы осознаем факт конкуренции языков, семиотической войны. Сегодня президент Владимир Путин сказал, что мы воюем за русский язык. Поэтому нужно относиться к реальности, исходя из этого. Всякая борьба и столкновение цивилизаций упирается в вопрос – какая лексика будет доминировать», – считает Эдуард Бояков, театральный режиссер, продюсер и педагог.

По его словам, язык – это комплексная программа, которая «позволяет решать задачи существования человека». «В этом отношении слова Иосифа Бродского о том, что язык есть Бог – не преувеличение, а очевидное. Поэтому нужно понимать это и действовать, исходя из этого. К сожалению, мы зомбированы чужой знаковой системой и пока еще не избавились от этого наваждения», – добавил Бояков.

Будущее русского языка зависит только от нас самих, добавляет Мария Аксенова, лауреат президентской премии в области образования, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), издатель и главный редактор «Энциклопедии для детей «Аванта+».

«Мы стоим перед серьезной развилкой. С одной стороны, перед нами масса латиницы и английских слов. Но у нас самих есть много уникального, что преподносится по-русски. Это некая опора для языка. Чем лучше будут наши разработки, тем больше опоры для продвижения русского языка и больше шансов закрепить место среди мировых языков», – считает Аксенова.

По ее словам, от носителей языка зависит то, чтобы «русский язык существовал как можно дольше» и не повторил судьбу латыни или арамейского языка. «Нам кажется, что мы ни на что не влияем, но это иллюзия. Каждый из нас носитель языка», – поясняет филолог.

Также она считает, что искусственный интеллект должен подстраиваться под человека, а не наоборот. «Если мы сдадимся, то ИИ будет подсовывать нам шаблоны мышления, слов. Вот главный вызов времени», – добавила собеседник.

Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.

В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.

Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.