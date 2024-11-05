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    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    10 комментариев
    5 ноября 2024, 21:41 • Новости дня

    Режиссер Бояков: Защита русского языка важна в условиях семиотической войны

    Эксперты: Только от россиян зависит то, как долго будет существовать русский язык

    Режиссер Бояков: Защита русского языка важна в условиях семиотической войны
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Будущее русского языка зависит от каждого гражданина, потому что именно он и является его носителем. Это особенно важно сейчас, когда в мире идет де-факто семиотическая война, сказали газете ВЗГЛЯД театральный режиссер Эдуард Бояков и филолог Мария Аксенова. На этой неделе на площадке Национального центра «Россия» проходит Международный симпозиум «Создавая будущее», где обсудили будущее русского языка.

    «Будущее русского языка сильно зависит от того, насколько глубоко мы осознаем факт конкуренции языков, семиотической войны. Сегодня президент Владимир Путин сказал, что мы воюем за русский язык. Поэтому нужно относиться к реальности, исходя из этого. Всякая борьба и столкновение цивилизаций упирается в вопрос – какая лексика будет доминировать», – считает Эдуард Бояков, театральный режиссер, продюсер и педагог.

    По его словам, язык – это комплексная программа, которая «позволяет решать задачи существования человека». «В этом отношении слова Иосифа Бродского о том, что язык есть Бог – не преувеличение, а очевидное. Поэтому нужно понимать это и действовать, исходя из этого. К сожалению, мы зомбированы чужой знаковой системой и пока еще не избавились от этого наваждения», – добавил Бояков.

    Будущее русского языка зависит только от нас самих, добавляет Мария Аксенова, лауреат президентской премии в области образования, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), издатель и главный редактор «Энциклопедии для детей «Аванта+».

    «Мы стоим перед серьезной развилкой. С одной стороны, перед нами масса латиницы и английских слов. Но у нас самих есть много уникального, что преподносится по-русски. Это некая опора для языка. Чем лучше будут наши разработки, тем больше опоры для продвижения русского языка и больше шансов закрепить место среди мировых языков», – считает Аксенова.

    По ее словам, от носителей языка зависит то, чтобы «русский язык существовал как можно дольше» и не повторил судьбу латыни или арамейского языка. «Нам кажется, что мы ни на что не влияем, но это иллюзия. Каждый из нас носитель языка», – поясняет филолог.

    Также она считает, что искусственный интеллект должен подстраиваться под человека, а не наоборот. «Если мы сдадимся, то ИИ будет подсовывать нам шаблоны мышления, слов. Вот главный вызов времени», – добавила собеседник.

    Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.

    В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.

    Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

    5 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области

    Российские войска поразили технику и живую силу противниками в Запорожской области

    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
    @ MOD Russia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    «Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении запорожского фронта», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По его данным, основные удары наносятся в районе Орехова, а также в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе, подчеркнул он.

    Напомним, 31 октября Рогов сообщил, что Главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных, вызванной значительными потерями и тактическими успехами российской армии.

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    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    5 ноября 2024, 04:21 • Новости дня
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой

    Ветеран ГРУ Винокуров рассказал о разработке Столтенберга советской разведкой под псевдонимом Стеклов

    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать, сообщил ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, бывший Генсек НАТО Столтенберг в конце 1980-х – начале 1990-х годов контактировал с представителями советской внешней разведки, но отказался сотрудничать, сообщив о своих контактах норвежским службам безопасности, передает РИА «Новости».

    Как отметил Столтенберг, в молодости он встречался с представителем советской разведки в Норвегии и по просьбе норвежской контрразведки пытался привлечь его на свою сторону. Однако, по словам Винокурова, все было в точности наоборот.

    Напомним, ранее ветеран ГРУ рассказал, что основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье.

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    4 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

    «Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», – сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия значительно увеличила экспорт нефти в Индию, откуда Германия теперь закупает больше нефти. В то же время, как отметил министр, западноевропейские страны заявляют, что не покупают российский газ, хотя объемы СПГ из России в Европу продолжают расти.

    Сийярто также указал на лицемерие западных политиков, которые публично выступают против российских энергоносителей, но за закрытыми дверями заключают сделки с Россией. Он подчеркнул, что такие действия противоречат провоенной риторике, распространяемой этими странами.

    Ранее депутат ФРГ Штеффен Котре заявил, что отказ Германии от закупок российской энергии негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.

    2 ноября бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми.

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    4 ноября 2024, 23:09 • Новости дня
    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области

    Администрация США заявила о возможном участии 10 тыс. военных КНДР в боевых действиях

    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американская администрация заявила о возможном участии 10 тыс. военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ.

    Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, северокорейские силы могут вступить в боевые действия против украинских войск в ближайшие дни, однако достоверность этой информации еще предстоит проверить, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. При этом, по информации The New York Times, США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону спецоперации.

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    5 ноября 2024, 14:09 • Новости дня
    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил отмену роуминга

    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

    Среди других одобренных документов – определение статуса продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства» и развитие пригородного железнодорожного сообщения. Важным шагом также стало принятие постановлений о защите прав потребителей и разработке стратегии общего информационного пространства, передает ТАСС.

    Два документа направлены на противодействие незаконному импорту товаров и обороту табака. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Союзное государство выстроило уникальную интеграционную модель, которая помогает справляться с современными вызовами и развивать экономическое сотрудничество.

    Головченко подчеркнул, что за 25 лет Союзное государство добилось значительных экономических успехов. ВВП Белоруссии вырос более чем в шесть раз, а в России – в десять. Тесная интеграция позволяет сохранять эту динамику, несмотря на внешние условия, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг на территории Союзного государства. Газета также сообщала, что в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией до конца 2024 года.

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    3 ноября 2024, 11:35 • Новости дня
    Депутат Саралиев: Киев саботировал обмены военнопленных ради боевиков и наемников
    Депутат Саралиев: Киев саботировал обмены военнопленных ради боевиков и наемников
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевские власти задерживают обмен военнопленными, предпочитая возвращать боевиков запрещенных организаций и иностранных наемников, заявил депутат Госдумы и представитель координационной группы парламента по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Киев сосредоточен на обмене боевиков националистических батальонов, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями и запрещены в России), а также иностранных наемников.

    В результате тысячи кадровых украинских военных остаются в плену, поскольку Киев игнорирует их, считая предателями.

    Саралиев отметил, что Украина сосредоточена на возврате боевиков и наемников, несмотря на многочисленные предложения российской стороны по обмену рядовых украинских солдат.

    Депутат привел пример, когда Минобороны в этом году предложило обменять 935 военнопленных, но Киев согласился забрать только 279. Это вызывает недовольство среди родственников пленных на Украине, которые обвиняют власти в бездействии.

    При этом политик добавил, что на саммите в Монреале украинская сторона обвинила Россию в отказе включать морских пехотинцев в обменные списки, но российская сторона уже вернула 29 морпехов в 2024 году.

    Кроме того, Саралиев напомнил о предложении России обменять всех пленных на равное количество, предложение поддержали родственники военных и общественники на Украине. Однако Киев использует процесс обмена как политический инструмент.

    Как отмечала спикер МИД Мария Захарова, представители Украины предпочитают обменивать на пленных бойцов экстремистских батальонов, в то время как предложения России по обмену других военнопленных игнорируются.

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    4 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о внешнем влиянии на результаты выборов в Молдавии

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

    «Позорная организация выборов в Молдове», – написал в своем Telegram-канале Косачев. По его словам, результаты голосования были определены не внутри страны, а извне. Он подчеркнул, что голоса из-за границы сыграли ключевую роль, так как организаторы выборов создали неравные возможности для избирателей, поддерживающих разных кандидатов.

    Сенатор также выразил недовольство положительными оценками избирательного процесса, поступающими от западных стран. Он отметил, что такие оценки являются предательством демократических ценностей, которые они провозглашают.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Напомним, в понедельник Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    3 ноября 2024, 10:17 • Новости дня
    Жителям Суджи пришлось лежать друг на друге в подвале из-за обстрелов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов ВСУ утром 6 августа, сообщила одна из эвакуированных женщин.

    По ее словам, вместе с соседями женщина бежала прятаться в подвал многоэтажного дома, куда также прибежали жители соседних домов, передает РИА «Новости».

    «Мы спустились в подвал. Я никогда этого не забуду, что детки маленькие, потом детки среднего возраста, мы, а сверху на нас лежали мужчины. Мы стояли под бомбежками четыре часа. Все, что я могу сказать, этого момента никогда не забуду. Когда мы начали выходить из подвала, снова был прилет. И прилет был в середину нашего двора», – рассказала жительница города.

    Она также поделилась опытом эвакуации из Суджи на машине с соседями. По ее словам, они читали молитвы, наблюдая за полетом дронов. Женщина отметила, что видели горящие машины и трупы на дороге, что дополнительно усиливало атмосферу ужаса и страха.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 130 украинских военных, обвиняемых в преступлениях на территории Курской области, включая обстрелы населенных пунктов.

    Газета New York Times писала о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

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    3 ноября 2024, 14:13 • Новости дня
    Карасин прокомментировал условие Турции по установлению мира на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на предложение Турции относительно урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что позиция России была четко обозначена президентом Владимиром Путиным.

    Он отметил, что глава государства давно сформулировал позицию России по этому вопросу, и она настолько детализирована и важна, что к ней трудно добавить что-либо новое, передает «Лента.ру».

    Карасин подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления зарубежных политиков, Россия остается верной озвученной Путиным позиции.

    «Хотя в то же время, конечно, мы не закрыты для разного рода обмена мнениями, переговоров, обсуждения этой темы», – резюмировал он.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт должен быть завершен с сохранением территориальной целостности Украины. Ранее аналитик журнала National Interest Харрисон Касс выразил мнение, что Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия. Глава МИД Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

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    4 ноября 2024, 02:46 • Новости дня
    Совфед определил размер пособий по родам на 2025 год

    Максимальные пособия по родам в 2025 году достигнут 1,1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 1,1 млн рублей при многоплодной беременности, а также будет предоставляться отпуск продолжительностью до 194 дней.

    Как сообщает РИА «Новости», сенатор Ольга Епифанова рассказала, что в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности составит 794 тыс. рублей, при осложненных родах – 885 тыс. рублей, а при многоплодной беременности – 1,1 млн рублей. Этим женщинам будет предоставляться отпуск на срок до 194 дней.

    Епифанова пояснила, что размер пособия зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России за расчетный период, который составляет два предыдущих календарных года.

    Женщины, находившиеся в декрете или ухаживавшие за детьми до полутора лет, могут изменить расчетный период, обратившись в Соцфонд.

    Минимальное пособие по беременности и родам также варьируется в зависимости от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ в России составит 22 440 рублей, что определяет минимальные выплаты: 103 285 рублей при одноплодной беременности, 115 089 рублей при осложненных родах и 143 123 рубля при многоплодной беременности.

    Для получения пособия необходимо оформить листок нетрудоспособности в женской консультации на 30-й неделе беременности, после чего Соцфонд автоматически назначит выплату после регистрации электронного листка в базе. Выплаты поступают в течение десяти дней после оформления отпуска у работодателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России запланируют повышение детских выплат, включая материнский капитал и другие пособия, в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионах.

    Единое пособие на детей объединит несколько ранее существовавших выплат и упростит процесс получения помощи для семей, нуждающихся в поддержке. В 2026 году максимальная выплата по больничному составит 6,8 тыс. рублей в день, что предполагает стаж от восьми лет и зарплату от 233 тыс. рублей в месяц.

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    5 ноября 2024, 05:20 • Новости дня
    Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Минобороны: Экипажи танков Т-80БВМ Восточной группировки предотвратили атаку ВСУ на юге Донбасса

    Tекст: Максим Попов

    Российские танкисты предотвратили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, сорвав планы противника благодаря точному огневому поражению, сообщило Минобороны.

    Как сообщили военные, экипажи танков Т-80БВМ из Приморья обнаружили скопление сил противника на Южно-Донецком направлении. После уточнения координат было решено нанести удар, передает ТАСС.

    В результате прицельного огня танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций атака противника была сорвана. Украинские силы понесли потери как в живой силе, так и в технике. По завершении операции российские танкисты оперативно покинули позиции, чтобы избежать ответного огня вражеской артиллерии.

    До этого Минобороны сообщило, что тульские десантники с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что Россия нанесла мощные авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области.

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    4 ноября 2024, 02:38 • Новости дня
    Татнефть подала иск к Туполеву на 5,6 млрд рублей

    Татнефть предъявила иск к Туполеву и Казанскому авиационному заводу

    Tекст: Денис Тельманов

    Татнефть обратилась в суд с иском к Туполеву и Казанскому авиационному заводу на сумму 5,6 млрд рублей, что следует из данных Арбитражного суда Татарстана.

    Как передает ТАСС, компания Татнефть подала иск к АО Туполев на сумму 5,6 млрд рублей. В картотеке дел Арбитражного суда Татарстана истцом значится ПАО Татнефть имени В. Д. Шашина, среди ответчиков указаны Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал Туполев в Казани, а также московское АО Туполев.

    Татнефть является крупной компанией, специализирующейся на нефтегазодобыче и нефтепереработке. В свою очередь, Туполев занимается проектированием, производством и послепродажным обслуживанием ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин упрекнул министра транспорта Виталия Савельева за закупку западных самолетов, подчеркивая необходимость увеличения производства отечественных.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиапроизводители должны учитывать пожелания пассажиров и их требования к сервису при производстве самолетов.

    Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания планирует увеличить пассажиропоток на 11% в 2023 году, что соответствует 45,2 млн пассажиров.

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    5 ноября 2024, 00:11 • Новости дня
    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО

    Глава Минобороны заявил о высоком профессионализме и героизме военных разведчиков

    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Военные разведчики проявляют героизм и высокую профессиональную подготовку в ходе выполнения своих задач в зоне специальной военной операции, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов накануне Дня военного разведчика.

     «Многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. <…> И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», – приводит ТАСС слова Белоусова.

    Напомним, 2 ноября глава Минобороны назвал действия освободивших Кураховку бойцов образцом храбрости. До этого он поздравил с освобождением поселка Кругляковка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

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    4 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Посол России в Лондоне заявил о завершении СВО достижением целей Москвы

    Посол Келин: СВО завершится без компромиссов, Украина станет внеблоковой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и отметил, что Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, передает ТАСС. По словам Келина, Украина станет внеблоковой и неядерной страной, демилитаризованной и без членства в НАТО, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе России.

    Келин подчеркнул, что не ожидает компромисса в завершении СВО, отметив, что это будет «явный конец игры». Он выразил мнение, что Украина должна отменить все расистские законы, принятые за последние годы.

    Комментируя результаты президентских выборов в США, Келин указал, что Москва не рассчитывает на победу Дональда Трампа, подчеркнув необходимость полагаться исключительно на собственные силы, армию и флот.

    Посол также прокомментировал утверждения западных политиков о якобы существующей изоляции России. Он отметил, что международное сообщество не ограничивается западными странами, и указал на недавний саммит БРИКС в Казани, где присутствовали представители 38 стран.

    Отвечая на критику главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Келин посоветовал соблюдать дипломатические нормы и указал, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не позволяют себе подобных высказываний. Он также заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея, и подчеркнул, что Россия имеет право защищаться в условиях «гибридной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне специальной военной операции произошел перелом, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. Он уточнил, что каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение и является укрепленным опорным пунктом.

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, подчеркнув значимость программы «Время героев».

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