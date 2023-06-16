Косово вышло из-под контроля Запада

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16 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

Поля сражений усеяны разбитой техникой ВСУ t.me/mod_russia
«Значительные потери и медленное продвижение». Западная пресса не скрывает своего разочарования в том, как прямо сейчас происходит украинское «контрнаступление». Натовские эксперты ищут и находят объяснение этому неприятному для них факту. Однако, с их точки зрения, для ВСУ потеряно еще далеко не все: «украинская армия просто обязана добиться успеха». На что же они рассчитывают? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...

Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Тимур Шерзад, журналист
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Косово взбунтовалось против Запада

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    16 июня 2023, 09:00
    Фото: REUTERS/Florion Goga
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В ЕС объявили о введении санкций против квазигосударства Косово и его руководства, которое совершенно отбилось от рук и уверенно ведет регион к очередной войне. Новый кризис потенциально опаснее, чем многие предыдущие, поэтому Запад фактически занял немыслимую для него сторону – сторону сербов. Скорее всего, слишком поздно.

    У косоварских рук впервые получилось дотянуться до российских интересов. Или, если точнее, немного испортить наш праздник – торжественный прием по случаю Дня России, который посольство РФ в Белграде проводило 14 июня. Президент Сербии Александр Вучич был вынужден спешно его покинуть, так как в двух километрах от границы с Косово сербские силовики задержали вооруженных албанских спецназовцев.   

    Что они там делали – вопрос открытый. Их было всего трое, так что о военной агрессии говорить пока не приходится. Более вероятное объяснение – подготовка диверсии или, как намекнул сам Вучич, охота за какой-то целью. Целью в данном случае мог быть любой более-менее известный активист косовских сербов, которые протестуют на севере края против узурпации власти со стороны албанцев.

    Впрочем, не стоит исключать и «самоволку» за ракией, и того, что Приштина разыграла спектакль, подставив своих же боевиков. В шахматах такое называют гамбитом, когда пешку отдают на съедение ради стратегической выгоды.

    Изобразив возмущение, албанцы объявили, что сербские силовики похитили всех троих спецназовцев с территории Косово, нарушив тем самым кучу прежних договоренностей. В качестве «ответной меры» населенный сербами север был взят ими в блокаду. Через границу, которую сербы и русские считают административной, а албанцы и Запад – государственной, перестали пропускать товары из Сербии и все авто с сербскими номерами, что давно уже грозились сделать.

    Так арест трех боевиков стал удобным поводом для того, чтобы придушить непокорных сербов на севере края, а в идеале – вытеснить их оттуда, сделав Косово монолитно албанским. Как заявлял ранее премьер-министр Косова Альбин Курти, протестующие сербы (то есть практически все, потому что протесты массовые) должны «убраться в Сербию или сесть в тюрьму».

    Происходящее в Косово не самый приятный повод говорить «мы же предупреждали», но мы правда предупреждали. Когда сербы покинули все органы местной власти на севере Косово, требуя от албанских властей предоставить им обещанную еще 10 лет назад автономию, это слишком напоминало самоубийственный демарш итальянских социалистов, которые примерно таким же образом протестовали против террора фашистов Муссолини. В итоге это только помогло дуче укрепить свою диктатуру и привело к зачистке социалистов: навредить фашистам они уже не могли, но напугать их успели.

    Поэтому в том, что албанские власти реализуют сейчас в Ибарском Колашине заурядный фашизм, нет ничего удивительного: итог был предсказуем. Несколько удивительно другое: Евросоюз неожиданно даже для самого себя встал на сторону сербов и угрожает теперь косовским властям санкциями – урезанием экономической помощи и прекращением взаимных визитов.

    О том, что на Западе недовольны поведением своего албанского голема, который играет с огнем в мягком подбрюшье НАТО, газета ВЗГЛЯД уже писала. Но переход на язык санкций – это невиданные прежде меры. Европа показывает зубы, прекрасно понимая, что ее неспособность заставить косоваров соблюдать нормы приличия всеми наблюдателями будет истолкована как слабость и потеря влияния.

    Показательна реакция Вучича. Брюссель в этом конфликте вроде бы на его стороне, но просит у президента Сербии, чтобы сербы прекратили митинговать – и те, которые в Косово, и те, что собираются возле его границы в знак поддержки своих. Вучич отказывается и язвит: «По избиению демонстрантов мы, очевидно, далеки от европейских стандартов».

    Так не огрызаются с теми, кого уважают. Но за что еврочиновников уважать? Их теперь собственные косоварские выкормыши не уважают.

    О неизбежных проблемах с «молодой косовской демократией» европейцев тоже предупреждали. Не столько русские, сколько сербы: потакать албанскому сепаратизму – это потакать великоалбанской идее. Это, пожалуй, самая агрессивная, самая пассионарная, самая опасная великодержавная идея на Балканах, где таковая есть у каждой уважающей себя нации. Адептов Великой Болгарии, Великой Сербии, Великой Греции, Великой Хорватии и даже Великой Македонии объединяет тот факт, что они мечтают отхватить по куску «своих земель» сразу от нескольких соседей. А албанцы не просто мечтают – албанцы делают.

    Стоит признать: хотя США и ЕС подарили своим протеже квазигосударство, они не смотрели на них только лишь сквозь розовые очки и о идее Великой Албании что-то такое слышали, потому подстраховались. Например, косовским албанцам было запрещено использовать национальный символ – черного орла, поэтому флаг Косова – невнятная вариация на тему флага ЕС. А для элиты нового как бы государства завели специальный кнут – суд по военным преступлениям, который судит косоваров, но полностью контролируется европейцами.

    С его помощью уже нейтрализовали (не пожалели!) фактического основателя современной Республики Косово Хашима Тачи вместе с несколькими соратниками, тоже видными представителями приштинской власти. Видимо, предполагалось, что такой намек поймет даже тупой, поэтому в Приштине одумаются и вспомнят, кого бояться нужно. Не тут-то было.

    У отъявленного головореза и бандита Тачи были некоторые достоинства, которых лишено нынешнее руководство края.

    Пройдя путь от полевого командира до президента нового государства, он ценил спокойную жизнь и не хотел новой войны – знал, что это такое на Балканах. А Альбин Курти, в отсутствие Тачи переигравший всех его людей, фронта не видел – во времена войны был еще юн, и значительную ее часть провел в сербской тюрьме за содействие терроризму. На свободу он вышел благодаря бомбардировкам НАТО, то есть как бы обязан НАТО всем, однако ничуть не считает себя обязанным.

    Курти верит, что за ним его народ, что гораздо важнее. И в каком-то смысле он прав: несмотря на неприязнь Запада, его партия получила на последних выборах почти половину всех голосов, а столько в Косово никто не набирал со времен коммунистов и Тито.

    Программа этой партии под названием «Самоопределение» предписывает, что «независимому Косово» никто не указ – не только сербы, но также европейские дипломаты, миротворцы из НАТО и прочие западные миссии на «албанской земле». Сейчас назначенное ею правительство занимается объединением Косова в заявленных границах, распространяя свою власть на север, где албанцы сроду не жили. Когда этот этап будет пройден, начнет добиваться объединения с Албанией, хотя Запад запретил об этом даже думать. Также будет поставлен вопрос отторжения «албанских земель» от Сербии, Македонии, Черногории, Греции etc. Команда Курти знает, чего хочет, полна решимости и планомерно идет к цели – к той самой мифологизированной Великой Албании.

    Натовцам нужно совсем другое. Им по большому счету плевать, кому принадлежат три крошечных муниципалитета на севере Косова, за которые идет нынешняя битва: главное, чтобы все сидели тихо и не провоцировали этнический конфликт. Вместо этого вся косовская телега летит в пропасть, а европейцы пытаются справиться с поводьями и вернуть себе контроль за ситуацией.

    Когда развязный албанец на козлах интересуется у всех этих леди энд джентльменов, с какой вообще стати он должен их слушаться, нам тут, в России, понятно, что имеется в виду. Взгляд на Косово у нас сербский, но европейское мнение мы видим примерно в том же гробу, что и албанец Курти.

    Если бы от происходящего не зависели жизни тысяч косовских сербов, это был бы прекрасный повод заказать чашечку кофе и пожелать удачи обеим сторонам: пусть европейские бюрократы и косовские албанцы строят друг другу максимально болезненные козни. Вряд ли обитатели косовского «острова доктора Моро» в прямом смысле пожрут своих создателей, как в первоисточнике Герберта Уэллса, но их фиаско – еще один шаг к развалу западного «порядка, основанного на правилах», что пошло бы на пользу и России, и Сербии.

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