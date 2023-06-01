В Косово показали будущее Украины

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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
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Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России

Алиев и Пашинян – кто из них на самом деле хочет мира? Петр Ковалев/ТАСС
Уже сегодня, 1 июня ожидалось подписание исторического документа – мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И хотя это намерение в итоге было дезавуировано, нет сомнений, что обе страны близки к урегулированию отношений как никогда ранее. Почему более всего к установлению мира в регионе стремятся Россия и Азербайджан – и кто и зачем в итоге мешает им в этом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
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Мы ведем борьбу на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
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Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
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Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

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Джордж Сорос хуже суперзлодея

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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    В Косово показали будущее Украины

    Сербы северного Косова несут огромный флаг Сербии, который в таком виде неотличим от флага России
    		  
    1 июня 2023, 22:55
    Фото: Bojan Slavkovic/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Новый кризис в Косово называют самым большим и самым опасным за долгие годы. Его отличительная особенность – не только столкновения сербов с натовцами, по итогам которых в больницах оказались десятки человек, но и то, что власти Косова вышли из-под контроля США и ЕС. Рано или поздно так же поступят власти Украины.

    Предыдущий косовский кризис был в апреле, до него в феврале, а наиболее острый за год – в декабре. Все они были абсолютно предсказуемы, все идут по официальному расписанию албанской Приштины. Ее задача – установить политический и полицейский контроль за сербонаселенным севером края, Ибарским Колашиным. Задача сербов – выбить из властей Приштины «добро» на, наоборот, автономизацию Северного Косова, чтобы впоследствии слить три его муниципалитета – Звечан, Зубин-Поток и Лесопосавич – с большой Сербией.

    Белград в существовании такого плана не признается. Точно так же Приштина ни за что не признает, что ее задача – полностью выдавить сербов из Косова, чтобы окончательно закрыть вопрос с «сепаратистским» Ибарским Колашиным. Из России в этом смысле удобнее отделять зерна от плевел: борьба идет именно за три упомянутых выше муниципалитета. Москва и Белград считают территорией Сербией все Косово, но остальные муниципалитеты края, ныне населенные албанцами, для сербского мира потеряны. Очевидно, навсегда.

    Даже если и нет, это вопрос более далекой исторической перспективы. А вот бой за Ибарский Колашин происходит уже сейчас. Новый кризис переплюнул по агрессивности многие предыдущие, включая и февральский, а было их – не сосчитать. Однако рядом своих особенностей он не похож на другие.

    Счет количеству пострадавших идет уже на сотни, а в полицейской миссии НАТО – на десятки. Против охваченных протестами сербских муниципалитетов уже выдвинулись муниципалитеты албанские. Приштинский спецназ ведет позиционные бои непосредственно в Ибарском Колашине, а у моста через реку Ибар, которая в Косово разделяет сербский и албанский миры, в четверг начали собираться албанские радикалы с призывом «маршировать на Север».

    Албанские спецназовцы все-таки на службе, хоть кому-то подчиняются. А в случае со свободными радикалами при соприкосновении человеческого вещества взрыв неизбежен. Где взрывы, там и жертвы. В худшем случае – новая война.

    Такое в Косово, конечно, тоже не в первый раз – и точно не в последний. Уникальность ситуации в том, что публичное выражение резкого недовольства албанцами высказали все. То есть вообще все: не только сербы с русскими и китайцами, но и европейцы с американцами. Лично госсекретарь США Энтони Блинкен, который всю свою многолетнюю карьеру по правую руку от Джо Байдена готов был порвать сербов за албанцев на британский флаг, заявил, что приштинские власти «резко и неоправданно обострили напряженность».

    Еще необычнее, что за словами последовали дела. Косоваров отлучили от военных учений Defender Europe, а американский посол в Приштине заявил о «потере энтузиазма» в вопросах продвижения интересов Косова, в том числе – по вступлению в НАТО, хотя это для США естественная цель. Она, если по совести, не менялась. Просто косовары напортачили – и нужно их теперь как-то припугнуть.

    ГосСМИ Сербии вообще утверждают, что официальным представителям Косова закрыли въезд в США. В это верится с трудом: Вашингтон пытается вернуть контроль за ситуацией, чему такого рода «санкции» скорее навредят. Но главный вопрос текущего раунда не в том, насколько больно накажут албанцев, а в том, получится ли их припугнуть? Разъяснить это интересно не только для Белграда, но и для Москвы. 

    Три взгляда на новый конфликт

    При максимальном приближении кризис выглядит так. «Живой щит» из сербов мешает албанским чиновникам попасть на как бы их рабочие места – в органы власти сербских муниципалитетов. Формально эти люди власть, потому что выиграли выборы. В реальности явка на выборах была порядка 3%: их бойкотировали и сербские кандидаты, и сербские избиратели, требуя той самой автономизации – создания Союза сербских муниципалитетов, на что в Приштине юридически согласились еще 10 лет назад, подписав с Белградом под гарантии ЕС т.н. Брюссельские соглашения.

    Даже США и ЕС не считает «победителей» албанских выборов в полной мере легитимной властью Северного Косова. Максимально лояльный к Приштине Вашингтон настаивал на «компромиссе»: пусть, мол, эти люди считаются властью, пусть даже работают, но из другого места, чтоб не злить сербов и не чиркать спичками в пороховом погребе Европы.

    Однако премьер Косова Альбин Курти уперся: законная, мол, власть должна находиться на законном месте, а те, кто этому мешает, должны отправиться либо в тюрьму, либо в Сербию.

    Его можно понять, потому что, если смотреть на происходящее в общем, это, как уже было сказано выше, битва за контроль над Ибарским Колашиным, который Приштина рискует потерять навсегда. Запад признал Косово в его административных границах, но США, ЕС и НАТО по большому счету не так уж важно: три муниципалитета на севере края – это еще Сербия или уже Косово. По всем признакам – Сербия, потому что там живут сербы. Коли уж они не хотят уезжать, для Запада важно, чтоб они тихо жили – не мутили бы воду и не провоцировали бы конфликт, который грозит перерасти в бойню.

    Потому от Курти и требуют – дай косовским сербам обещанное. Он – ни в какую, поскольку чует, к чему дело идет, знает, что на севере Косово албанская квазигосударственность находится на птичьих правах даже с точки зрения Запада. А установление албанского контроля за ним, во-первых, вопрос принципа, во-вторых, предвыборное обещание Курти, в-третьих (возможно, в-главных), в Ибарском Колашине расположено несколько стратегически-значимых объектов, включая электростанцию Газиводе – самую большую в регионе.

    Запад к Курти то с кнутом, то с пряником. Предполагалось, что сербское самоуправление у него выкупили европейским безвизом, но он, как мы видим, все равно не исполняет свою часть совсем свежей сделки. Даже начало судебного процесса (во всех смыслах показательного) над фактическим создателем квазигосударства Косово Хашимом Тачи (его судят специальным судом, который формально косовский, но расположен в Гааге и полностью контролируется ЕС) нового премьера не напугал. Он считает, что опирается на народ, благо выборы весной 2021 года его партия «Самоопределение» выиграла с исторически разгромным (по местным меркам) результатам. Одна из особенностей ее идеологии – зачистка Косова не только от сербов, но и от западных структур, если они будут посягать на местную «самостийность».

    В глобальном смысле (и это третий, наиболее общий взгляд на происходящее) все это краш-тест для США, ЕС и НАТО на предмет того, насколько они сильны и состоятельны в том, чтобы управлять своими же големами. Образ всесильных брюссельско-вашингтонских глобалистов, которые «дергают за ниточки» по всему миру, устарел: марионетки чаще выходят из-под контроля своих создателей, чем пляшут под их дудку.

    Мы видели это в Сирии. Мы видим это в Косово.

    И мы непременно увидим это на Украине, где Запад последовательно вооружает радикальных, непримиримых и пассионарных националистов, считая, что они слишком ему обязаны, чтобы потом отбиться от рук.

    Только вот косовары тоже обязаны. И конкретный Курти – больше многих прочих, поскольку бомбардировки Югославии вытащили его из сербской тюрьмы, где он сидел за террористическую деятельность в составе Армии освобождения Косова. Но от рук он вполне успешно отбился, творит, что хочет, и шлет куда подальше, кого хочет. Американцев, конечно, шлет повежливей, чем сербов, но в том же направлении.

    Украинские ультрас, числом и умением значительно превосходящие косоварских, это не «воины света», какими из пытаются представить на Западе. Но и не подконтрольные Западу юниты. Они используют Запад, а Запад использует их, превратив интеллектуальных и политических маргиналов в потенциальную угрозу для всей Европы, какой стали косовские албанцы во всех своих воплощениях – как политики, военные, контрабандисты, наркоторговцы etc.

    Бунт сербов против несправедливости, жертвами которой они стали, привычное явление. Бунт косовских албанцев против Запада – тоже не уникален. Но их удар по Pax Americana пока что представляется более значимым событием, чем очередной раунд борьбы за Ибарский Колашин.

    Пока прогноз такой, что все-таки рассосется. Чтобы в очередной раз обостриться через два-три месяца, а потом еще и еще, пока у албанцев официально не отнимут Ибарский Колашин как то, что им никогда не принадлежало, принадлежать не может и не должно.

    Только теперь каждый такой кризис показывает политической и организационное бессилие ЕС и США. А вода камень точит.
     
     
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