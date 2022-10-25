Новое правительство Сербии порадует русофилов и русофобов

Спустя полгода раздумий и споров в Сербии огласили состав нового правительства. Предполагалось, что по его персоналиям можно будет сказать, кто усилил свои позиции в Белграде – Москва или Брюссель. Оказалось, что приятные и неприятные сюрпризы уготованы обеим сторонам, конкурирующим сейчас за влияние на Сербию, но народ в большинстве своем за Россию.

Новое сербское правительство рождалось в муках. Или, лучше сказать, на торгах.

Выборы в Скупщину (парламент) прошли в начале апреля. Новое коалиционное правительство обещали сформировать крайний срок – к июлю. Лишь в конце августа окончательно определились с фамилией премьера: президент и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич объявил, что коней на переправе не меняют – Анна Брнабич сохранит свой пост. Но почему-то уточнил, что только до 2024 года.

Брнабич планировала представить свой кабинет в сентябре. На календаре сейчас конец октября. К этому времени политологи даже в России напряглись: появились поводы думать, что от состава нового правительства зависит сакраментальный вопрос российско-сербских отношений – введет Белград санкции против Москвы или не введет.

«Сакраментальный», потому что значимого экономического ущерба России эти санкции не нанесут, но их символичное и политическое значение огромно. Брюссель прямо требует от Белграда присоединиться к давлению на Москву или забыть об «евроинтеграции». Белград вводить санкции отказался, но от евроинтеграции отказываться не хочет.

Это уже давно так, но сейчас всё как будто может измениться. И непонятно, в какую сторону.

Один из поводов напрячься дала вице-премьер с профилем по энергетике Зорана Михайлович – лицо «европейской фракции» в сербской власти. Она так прямо и заявила: по вопросу санкций против России определится следующее правительство, но ее, Михайлович, мнение такое: «место Сербии – в Европе», Белград «должен согласовать свою политику с ЕС», а «захватническую политику России нельзя поддерживать».

Другой повод дал сам Вучич, вдруг потерявший былую уверенность в голосе, когда в сотый раз отвечал на вопрос журналистов про санкции. Мол, не введем, но «до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».

Потому и ждали, что состав нового правительства презентует эту самую «новую реальность». И первое, что бросается в глаза, в нем больше нет Михайлович. Не только в вице-премьерах, а и вообще нет.

Свое увольнение она связала с тем, что «не согласна быть пешкой». Но признала, что у президента Вучича «теперь будет на одну головную боль меньше».

Сам Вучич в то же самое время как будто вернул былую уверенность. И в сто пятый раз на вопрос о санкциях ответил так: «От предательства мы ничего не получим».

«Нужно стоять на своем и бороться. Если мы завтра введем санкции против России, три дня всё будет очень хорошо, станем частью европейской семьи, а на пятый день нам скажут: Сербия должна окончательно определиться, на правильной она стороне истории или нет. А правильная сторона истории – это то, что они вам рассказывают, как бы нелепо, высокомерно и неточно это ни было. Начнется новое давление и начнется новая история с Косово», – подчеркнул президент, имея в виду, что уступка по России единственной не будет – потом потребуют еще и признания Косова (давно уже требуют).

Означает ли это, что «наши», условно говоря, победили, а натовцы, чья сформулированная задача – уничтожить остатки влияния России в регионе, проиграли? К сожалению, нет.

Второе, что обращает на себя внимание, одновременно с Михайлович из правительства убрали и Александра Вулина, который считается лидером «русской фракции». Ранее он занимал пост главы МВД, до того – министерства обороны, и еще в июле предупреждал, что на Белград сейчас давят конкретно из-за его персоналии.

«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила меня, что мои позиции неприемлемы и что если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту Вучичу, то не стану членом правительства, и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом. Будет начата массовая кампания в СМИ ради моего удаления из правительства Сербии и политической жизни», – заявил Вулин, призвав главу государства выдержать внешнее давление и продолжить нынешнюю политику.

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Всего неделю назад глава МВД и вовсе высказался в том духе, что без дружбы с Россией Сербия исчезнет , а Евросоюз, куда стремится часть общества, как союз ушел в прошлое – «с потерей политической независимости страны ЕС стали территориями, а не государствами».

«Экмечич (Милорад; один из самых известных историков Сербии – прим. ВЗГЛЯД) учил нас, что вся «сербофобия – это всего лишь ответвление русофобии». Никто из тех, кто любил Россию, не ненавидел Сербию, но именно поэтому все, кто ненавидел Россию, ненавидели и Сербию», – пророчествовал Вулин. Как стало понятно теперь, в свете скорой отставки.

Впрочем, Вулин пока не делал обиженных заявлений в духе Михайлович (как и апокалиптических в своем духе). Это может свидетельствовать в пользу той версии, что его ждет назначение в Агентство безопасности и информирования (БИА) – сербскую разведку. Ее уходящий глава Братислав Гачич уходит как раз на место Вулина в МВД.

Такая «рокировка» позволила бы Вучичу убрать Вулина подальше от глаз Запада, который взаимодействует с Сербией в основном через правительство, и в то же время сохранить «главу русской фракции» в обойме власти. Вулин регулярно, примерно раз в два месяца, мотается в Москву, где встречается в основном с силовиками. Этот формат диалога сохранится, если у Вулина сохранится его силовой статус.

Но о назначении до сих пор не объявлено. Видимо, торги продолжаются. Зная Вучича, можно быть уверенным: если он Вулина сдаст, то за что-то существенное – за транспортировку российской нефти через Хорватию (сейчас под санкциями), за «добро» на строительство ответвления от газопровода «Дружба» через Венгрию, etc. Санкционная политика Брюсселя немало усложнила Белграду жизнь.

Что же касается «европейской партии» в правительстве, то ключевая фигура в этом смысле – премьер Ана Брнабич, занимающая пост уже более пяти лет. Вся ее предыдущая карьера связана с различными западными НКО и другими «политическими инкубаторами». Кроме того, она открыто живет в однополых отношениях.

Тонкость в том, что это обстоятельство делает ее абсолютно зависимой от поддержки партийного шефа – президента Вучича. Даже если захочет, Брнабич не сможет стать его политическим конкурентом. Зато Евросоюзу она нравится. В плане тонкости политики Балканы – почти Восток.

За балансом между «русской» и «европейской» фракциями глава государства следит лично. Это часть его фирменной политики сидения на двух стульях.

Нельзя сказать, что «европейская» фракция сейчас ослабла. Кресло той же Михайлович заняла Дубравка Негре. Она называет период учебы в США «самым счастливым временем» в своей жизни, работала в Америке на телеканале CNN, а после – в представительстве Европейского инвестиционного банка в Люксембурге. И это далеко не единственный пример сербского министра, весь карьерный путь которого связан с США или ЕС.

Впрочем, немало в правительстве и тех, кто хорошо владеет русским языком. И в этом смысле нужно выделить возвращение на пост главы МИД Ивицы Дачича – хорошо знакомого России партнера, лидера социалистов (партия Слободана Милошевича), многолетнего главу сербской дипломатии и экс-премьера. Распространенное претензия к нему со стороны сербских либералов – то, что он не знает ни английского, ни французского языка.

Из других интересных назначений – Милош Вучевич, ставший министром обороны, и Раде Баста, возглавивший министерство экономики.

С Вучевичем все просто. Он десять лет был мэром Нови-Сада (второго по величине города Сербии) от правящей партии. Но главное то, что он друг Вучича. То есть военные дела теперь на особом контроле у президента.

А вот Баста, принадлежащий не правящей партии, а одному из партнеров социалистов, в прошлом учитель физкультуры, полицейский и кикбоксер. Называет себя экономистом, но профильного образования у него, судя по всему, нет. Человек это скандальный, ершистый, больше напоминающий балканских политиков пятнадцатилетней давности.

Портал «Балканист», проанализировав прежние высказывания нового министра, считает, что он может представлять интересы Вашингтона.

В целом по Сербии, согласно социологическому опросу агентства Faktor plus, расклад такой: 16% поддерживают введение антироссийских санкций новым правительством, 64% – не поддерживают, а 20% опрошенных не могут определиться.

Получается, народ резко против. Выкручивайтесь дальше, господин Вучич.

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