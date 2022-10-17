«Коммерсант»: Сербию склонили к введению санкций против России

В канун формирования нового правительства Сербии Запад впервые увязал вопрос присоединения республики к санкциям против России с перспективой вступления страны в Евросоюз, что привело к изменению позиции сербских руководителей, пишут российские СМИ.

На прошлой неделе внешнеполитический комитет Европарламента принял документ, в котором говорится, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России. При этом документ содержит требование пересмотреть в противном случае выделение Сербии всех дотаций со стороны ЕС, пишет «Коммерсант».

По оценке издания, жесткие требования Запада возымели действие. Так, на минувшей неделе Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую Россию за проведение референдумов и присоединение четырех украинских регионов.

Изменилась и риторика сербских руководителей. В частности, вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью сербскому Euronews заявила, что «место Сербии – в Европе». Официально или нет, прямо или косвенно Сербия заявляет, что движется к евроинтеграции, подчеркнула она. Поэтому, делает вывод Михайлович, республика «должна согласовать свою политику с ЕС». «Никто не говорит, что у нас больше не будет друзей в Российской Федерации, но, с другой стороны, ее политика практически захватническая, и это нельзя поддержать», – заявила сербский вице-премьер, отметив, что решение по вопросу санкций в отношении России будет принимать новый кабинет министров страны, который сформируется до конца месяца.

Через пару дней Михайлович вновь выступила с резкими выпадами в адрес России. Она заявила, что наша страна «ведет не освободительную, а захватническую войну». «В такой ситуации мы должны иметь ясную позицию и определить свое место на будущие сто лет», – сказала она в интервью сербскому TV Prva.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич также не исключил присоединения к санкциям в отношении России. В обращении к нации он сообщил, что «Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность». Ранее подобных заявлений Александр Вучич не делал, отмечает «Коммерсант».

Источники газеты, знакомые с позицией сербского руководства, обратили внимание на то, что после состоявшейся день спустя встречи президента с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко сообщение президентской пресс-службы было «необычайно прохладным» и не содержало «традиционных заверений о невведении санкций против братской России».

Сербские эксперты обратили внимание на новую риторику лидеров Сербии в отношении России. Страхиня Суботич из белградского Центра европейской политики, мнение которой приводит «Коммерсант», видит в этом «подготовку граждан Сербии к неизбежности, а именно к тому, что Европа станет континентом, из которого будут исключены Россия и Белоруссия». «Если мы не хотим остаться белой вороной на Европейском континенте, любой мудрый политик поймет, что хотя определенная цена введения санкций против России существует, есть и цена несогласования политики с санкциями ЕС», – считает сербский эксперт.

В субботу МИД России сообщил, что в ходе пребывания в Белграде 13–14 октября замминистра иностранных дел Александр Грушко был принят президентом Сербии Александром Вучичем, провел переговоры с главой МИДа Николой Селаковичем и встретился с главой МВД Александром Вулином.

Не анонсированный заранее приезд Александра Грушко в Белград состоялся, по данным «Коммерсанта», вместо планировавшегося на 6-7 июня визита в сербскую столицу главы МИД России Сергея Лаврова, который был отменен буквально в последний момент. Официально – из-за отказа соседних с Сербией стран предоставить коридор самолету российского министра, внесенного ЕС в санкционный список. Неофициально – потому что Сербия, опасаясь давления Запада, была «не особо заинтересована» тогда в приезде главы МИД РФ, утверждает издание.

Напомним, 8 октября Вучич сообщил, что страны Запада предложили Сербии ускорение евроинтеграции и экономические выгоды, если Белград согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН.