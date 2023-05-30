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30 мая, вторник | Последнее обновление — 20:19 | vz.ru
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США потеряли интерес к продвижению Косова на евро-атлантическом пути
Посол США Ховеньер: Вашингтон потерял энтузиазм к продвижению Косова на евро-атлантическом пути
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США потеряли энтузиазм по продвижению непризнанного Косова на евро-атлантическом пути из-за эскалации ситуации на севере края, сообщил американский посол в Приштине Джеффри Ховеньер.
По его словам, из-за событий на севере Косова и Метохии, у Вашингтона не осталось много энтузиазма реагировать на интересы Приштины по продвижению среди непризнанных стран, передает ТАСС.
Ранее посол России в Белграде назвал рецепт разрешения конфликта в Косове.
Напомним, ситуация в Косово и Метохии обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Президент Сербии Александр Вучич привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Вучич: Спецназ Косово открыл огонь по сербам
Косовский спецназовец открыл по сербам огонь из автомата Калашникова, как минимум один человек ранен, заявил президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации.
Он отметил, что Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей.
«Представитель [косовских спецподразделений] ROSU с автоматом Калашникова присел и открыл огонь по сербам, которые отступали», - сказал президент.
Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, Президент позже привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
При атаке сил НАТО на сербов в Косово ранены два человека
СМИ: Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косово, два человека ранены
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Сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали сербов, протестовавших перед административным зданием в Звечане в Косово и Метохии, ранены два человека, сообщила газета «Вечерне новости».
Издание сообщает, что возле здания администрации слышна стрельба. Отмечается, что сербы собрались на акцию протеста перед зданием администрации, которое заняла приштинская полиция. Натовцы потребовали людей отойти от здания, те сели на землю с поднятыми вверх руками, показав, что у них нет оружия, передает ТАСС.
Сотрудники КФОР, несмотря на мирный протест сербов, использовали против них светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате инцидента два человека были ранены, пишет газета.
Ранее стало известно, что международные силы безопасности под эгидой Североатлантического альянса (KFOR) оцепили административные здания на севере Косово и Метохии.
Ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Белград привел военные силы Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководству непризнанного Косово не следует принимать односторонних мер, нужно способствовать разрядке ситуации в регионе.
Вучич: Миссия НАТО не защитила сербов в Косово и Метохии
Президент Вучич заявил, что миссия НАТО не защитила сербов в Косово и Метохии
Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), несмотря на данные гарантии, не защитили сербов на севере Косово и Метохии, заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации.
По словам Вучича, KFOR не предотвратили захват сербских муниципалитетов и насилие, передает ТАСС.
Также президент Сербии заявил, что международное сообщество должно привести в чувства премьера Косово Альбина Курти. Глава республики указал, что сербы в Косово не должны вступать в конфликт с силами НАТО.
По его словам, цель Приштины - столкнуть Сербию и НАТО. Все, что происходило последние три дня, было подготовкой к конфликту.
Ранее силы KFOR оцепили административные здания на севере Косово и Метохии. При атаке сил НАТО на сербов ранения получили два человека. Ситуация же на минувшей неделе из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности. В НАТО подтвердили получение ранений представителями контингента KFOR в Косово, заявив о «неспровоцированных нападениях».
Лавров о ситуации вокруг Косова: В центре Европы зреет большой взрыв
В центре Европы зреет большой взрыв, на это указывает сложившаяся тревожная ситуация в Косове и Метохии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он пояснил, что этот взрыв зреет в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и других документов ОБСЕ.
Ситуацию Лавров назвал тревожной. Министр подчеркнул, что страны Запада взяли курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает свое мнение, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что международные силы безопасности под эгидой НАТО оцепили административные здания на севере Косова и Метохии.
Силы НАТО оцепили административные здания на севере Косова и Метохии
Силы НАТО заблокировали административные здания на севере Косова и Метохии
Международные силы безопасности под эгидой Североатлантического альянса (KFOR), экипированные для разгона демонстраций, не дают гражданам протий к зданиям городских администраций на севере Косова и Метохии в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток.
За кордонами KFOR находятся полицейские и силы специальных подразделений Косова. На местах стали собираться граждане, потребовавшие пропустить их на работу и вывести приштинскую полицию из административных сербских зданий. В итоге собравшиеся попытались пробиться через кордоны, силы KFOR пропустили сербов, а полиция Косова распылила в их сторону слезоточивый газ, передает ТАСС.
Одновременно силы Североатлантического альянса перекрыли проход по мосту через реку Ибар, который разделяет албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы.
Ситуация на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. После этого Белград привел военные силы Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководству непризнанного Косово не следует принимать односторонних мер, нужно способствовать разрядке ситуации в регионе.
Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных на голосовании 23 апреля вопреки бойкоту сербского большинства на севере Косова и Метохии. Из-за бойкотирования выборов представителями «Сербского списка», который представляет интересы сербов в крае, явка составила всего 3,47%.
Вучич решил встретиться с послом России
Встреча Вучича с послом России Боцан-Харченко запланирована на вторник
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На фоне обострения ситуации в Косово и Метохии пресс-служба президента Сербии сообщила, что Александр Вучич во вторник намерен встретиться с послом России Александром Боцан-Харченко.
Встреча запланирована на 11.00 (12.00 мск). После этого Вучич встретится с послом Китая, передает ТАСС.
До встреч с послами России и Китая у Вучича запланирована встреча с представителями «Квинты» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии), передает РИА «Новости».
Вучич в ходе экстренного обращения к нации сообщил, что вооруженные силы Сербии развернуты у административной границы с Косово – «в местах», где Сербия «считает это необходимым». «Мы будем патрулировать некоторые места сегодня вечером с нашими военнослужащими», – сказал Вучич. Он заверил, что Сербия «не допустит погрома в отношении сербского народа».
Напомним, ситуация в Косово обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Сербия привела войска в состояние повышенной боевой готовности. Вучич заявил, что косовский спецназовец открыл по сербам огонь из автомата Калашникова, а миссия НАТО не защитила сербов в Косово и Метохии
Вучич анонсировал срочное обращение к нации из-за обострения в Косово
Президент Сербии Вучич выступит со срочным обращением из-за обострения в Косово
Президент Сербии Александр Вучич обратится со срочным посланием к гражданам Сербии сегодня вечером, сообщили в его пресс-службе.
Обращение запланировано на 20.00, передает ТАСС.
Ранее директор клинического центра в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что более 50 местных жителей обратились за медицинской помощью с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия, примененных силами Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) на севере Косово и Метохии против протестующих сербов.
Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, Президент позже привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
НАТО заявила о «неспровоцированных нападениях» сербов на силы KFOR в Косово
НАТО подтвердила получение ранений представителями контингента KFOR в Косово, а также заявила о «неспровоцированных нападениях».
В своем заявлении альянс требует немедленно прекратить насилие, а также осуждает нападение, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников KFOR пострадали в беспорядках.
Сама миссия сообщила, что 25 сотрудников KFOR ранены в ходе столкновений с сербами на севере Косово.
Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, Президент позже привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Джокович на турнире «Ролан Гаррос» устроил акцию в поддержку косовских сербов
Джокович на турнире «Ролан Гаррос» выступил против насилия в отношении косовских сербов
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Сербский теннисист Новак Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге турнира «Ролан Гаррос» написал на видеокамере, где игроки традиционно оставляют автографы: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».
Джокович сказал, что не знает, последует ли наказание за эту акцию. Он отметил, что о его жесте «уже писали иностранные журналисты». При этом Джокович заявил, что «сделал бы это снова», передает РИА «Новости» со ссылкой на telegraf.rs.
Теннисист подчеркнул, что выступает «против любых войн и конфликтов» и «всегда заявлял об этом публично». Он заявил, что «ситуация с Косово является прецедентом по уставу ООН и всем нормам». «Мне очень жаль, что мы находимся в ней», – заявил Джокович. Он назвал Косово «очагом» и «твердыней», указав, что «там произошла самая великая битва, там расположены самые главные монастыри».
Джокович отметил, что «не политик и не собирается ввязываться в дебаты», но ему «как сербу очень больно оттого, что происходит в Косово», где сербов «выгоняют из муниципалитетов». Джокович заявил, что его акция – меньшее, что он мог сделать как «общественный деятель и сын человека, родившегося в Косове».
«Я чувствую необходимость оказать поддержку всей Сербии. Я не знаю, что ждет сербский народ и Косово в будущем, но мне было очень нужно оказать поддержку», – сказал он.
Напомним, ситуация в Косово обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Сербия привела войска в состояние повышенной боевой готовности.
Эксперт: Ситуация в Косово близка к кровопролитию
Балканист Энтина: Страны НАТО вынуждают Сербию применить силу в Косово
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Процессы, идущие сейчас в Косово, будут постепенно усугубляться. Страны НАТО пытаются полностью занять Балканский полуостров, им необходимо сделать это до окончания СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее Александр Вучич заявил, что международные силы безопасности KFOR не защитили сербов на севере Косово и Метохии.
«Обострение в Косово можно назвать ожидаемым. Мы имеем дело с прямыми последствиями довыборов в четырех муниципальных округах на севере региона, которые были проведены после того, как поздней осенью 2022 года сербы в знак протеста против давления Приштины и нарастающего насилия в отношении них со стороны албанцев вышли из всех управленческих структур на севере края», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Сербы игнорировали данную электоральную кампанию – не выставили кандидатов и не пришли голосовать. В выборах принимало участие лишь 3% жителей края. Результаты, таким образом, оказались совершенно нелегитимными, а к власти пришли представители албанского этноса. Однако ЕС считает несколько иначе – для него важно, чтобы муниципалитеты вновь формально заработали», – отмечает эксперт.
«Логика проста: нужно создать единые институты, системы правил, которые бы регулировались Приштиной. Сегодня этот процесс проходит в рамках тяжелых межэтнических противоречий. Западные страны пытаются создать ситуацию, в которой косовские сербы будут вынуждены встроиться в общую структуру управления», – подчеркивает собеседница.
«В противном случае их ждет фактическая потеря любых возможностей влиять на управление. Собственно, действия KFOR полностью укладываются в данную парадигму. НАТО должно показать умеренную силу – держать ситуацию под контролем и попытаться не допустить ее чрезмерной эскалации», – считает Энтина.
«В настоящий момент между населением и представителями KFOR происходят уличные столкновения. Пострадавшие имеются с обеих сторон. Тем не менее, это не единственный «сюжет» в рамках текущей напряженности. Наблюдается противостояние и косовских сербов с албанцами. На мой взгляд, это противоречие куда более опасно, поскольку войска НАТО хотя бы можно контролировать. Во втором же случае бои происходят «от сердца», – акцентирует эксперт.
«Белграду же можно только посочувствовать. Текущие события крайне неприятны для Вучича. Запад пытается вынудить его пойти на силовые методы решения проблемы. Им необходимо «заманить» сербскую армию на север региона, после чего ее движение подавят силами НАТО, а Приштине дадут «зеленый свет» на вступление в альянс», – отмечает собеседница.
«На мой взгляд, идущие сейчас в Косово процессы, постепенно будут усугубляться. Допускаю, что дойдет и до кровопролития. Западу важно завершить текущее обострение до окончания СВО, чтобы не оставить Вучичу пространства для маневра. Балканы хотят включить в НАТО, что называется, не мытьем, так катаньем», – резюмирует эксперт.
Ранее президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации заявил, что международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), несмотря на данные гарантии, не защитили сербов на севере Косово и Метохии. В частности, он отметил, что контингент альянса не предотвратил насилие и захват муниципалитетов.
Также глава государства подчеркнул, что международное сообщество должно привести в чувства премьера Косово Альбина Курти. Он указал, что сербы в Косово не должны вступать в конфликт с силами НАТО. По его словам, цель Приштины – столкнуть Белград и альянс. Все, что происходило последние три дня, было подготовкой к конфликту.
Ранее силы KFOR оцепили административные здания на севере Косово и Метохии. При атаке сил НАТО на сербов ранения получили два человека. Ситуация же на минувшей неделе осложнилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Белград привел ВС в состояние повышенной боевой готовности.
В связи с обострением ситуации, Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Их беседа носила закрытый характер, однако после окончания разговора, глава государства поблагодарил РФ за принципиальную позицию по вопросу целостности страны. Дипломат заявил, что Москва понимает сложившуюся ситуацию и замечает рост агрессии Приштины.
Позже Вучич встретился и с послом КНР в Белграде Чен Бо, сообщает издание ТАСС. Представительница Китая отметила, что Пекин поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности республики. Она также подчеркнула, что усилия республики для уменьшения напряженности были оценены в Поднебесной.
Напомним, Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных на голосовании 23 апреля вопреки бойкоту сербского большинства на севере Косова и Метохии. Из-за бойкотирования выборов представителями «Сербского списка», который представляет интересы сербов в крае, явка составила всего 3,47%.
Столтенберг призвал Косово не предпринимать дестабилизирующих шагов
Руководству непризнанного Косово не следует принимать односторонних мер, нужно способствовать разрядке ситуации в регионе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Приштине необходимо снизить уровень эскалации и не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов, заявил Столтенберг в Twitter, передает РИА «Новости».
Косово и Сербия должны немедленно начать диалог под эгидой ЕС, только это является путем «к миру и нормализации» в регионе, отметил он.
Контингент НАТО KFOR продолжит обеспечивать безопасность и стабильность, заключил генсек альянса.
В пятницу живущие в Косово и Метохии сербы возвели возводить баррикады для защиты административных зданий. Силовики непризнанного Косово атаковали эти конструкции.
Вучич отменил поездку в Братиславу из-за обострения в Косово
Президент Сербии Александр Вучич отменил поездку в Братиславу из-за обострения ситуации на севере Косово и Метохии.
Он заявил в своем Instagram* (принадлежит признанной экстремистской компании Meta*), что остается со своими людьми и сербскими солдатами.
«Сербия победит!» – добавил Вучич, передает ТАСС.
Ситуация в Косово и Метохии обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Вучич привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Вучич поблагодарил Россию за позицию по Косово и Метохии
Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за принципиальную позицию по вопросу целостности страны, об этом он сказал во время встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.
Встреча носила закрытый характер, передает ТАСС.
Посол России в Белграде отметил, что Москва следит за событиями в республике. Он указал на то, что Россия понимает всю ситуацию и замечает рост агрессии Приштины.
Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Позже Вучич привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Посол России в Белграде назвал рецепт разрешения конфликта в Косове
Формирование Сообщества сербских муниципалитетов поможет урегулировать конфликт на севере Косова, заявил посол России Александр Боцан-Харченко во время брифинга в посольстве.
По словам посла, рецепт уже существует на бумаге, а не просто в форме общих слов и пожеланий. Соглашение было подписано не только Белградом, но и Приштиной. Речь идет о создании Сообщества сербских муниципалитетов, в котором бы предполагались выборы, избрание и назначение представителей в общинах муниципалитетов, отметил Боцан-Харченко, передает ТАСС.
Напомним, ситуация в Косово и Метохии обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Президент Сербии Александр Вучич привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
США потребовали от Косово убрать полицейских из захваченных у сербов зданий
Вашингтон потребовал, чтобы Приштина вывела свои спецподразделения полиции из административных зданий сербов, заявил посол США в непризнанном Косово Джеффри Ховеньер.
Вашингтон полагает, что присутствие косовской полиции в этих зданиях «очень провокационно», потому требует у непризнанного Косово выдворить полицию из них, заявил Ховеньер, передает ТАСС.
Соединенные Штаты «не понимают», почему приштинские чиновники не могут использовать другие здания для выполнения своих обязанностей. США требуют от премьера Косово Альбина Курти предотвратить эскалацию в регионе. Посол указал, что Курти не ответил на эти требования.
Ранее силы KFOR оцепили здания на севере Косово и Метохии. При атаке сил НАТО на сербов ранения получили два человека. Ситуация же на минувшей неделе осложнилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Белград привел ВС в состояние повышенной боевой готовности.
Балканист Екатерина Энтина в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявила, что ситуация в регионе продолжит ухудшаться, НАТО пытаются полностью занять Балканский полуостров до окончания СВО.
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