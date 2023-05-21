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21 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
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Как Мариуполь стал символом освобожденных регионов

Всего за год Мариуполь стал полноценным российским городом Александр Сухов/РИА Новости
Ровно год назад российские военные и ополченцы Донбасса освободили Мариуполь. Еще в 2014 году противник отдал город на откуп нацистам из «Азова», которые издевались над местными жителями, а после начала СВО использовали их в качестве живого щита. Тем не менее, основные силы противника были разгромлены, а «азовцы» пленены. В чем были особенности этой операции и как сейчас проходит восстановление города? Подробности...
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США привязали к себе Сербию одним большим преступлением

США вынудили Сербию учитывать их мнение худшим способом из возможных usembassy.gov
МИД Сербии заявил, что развитие отношений с США - его стратегическая задача. Поскольку Вашингтон заставляет Белград разрушить отношения с Москвой, это заявление было воспринято наблюдателями как анонс скорого разрушения. В реальности все сложнее: американцы стали важным ориентиром для сербского мира из-за своего преступления.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Бахмут взят. Слава русскому солдату!

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО. Подробности...
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«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...

Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
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  • Затрудняюсь ответить
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    21 мая 2023, 10:10
    Фото: usembassy.gov
    Текст: Дмитрий Бавырин

    МИД Сербии заявил, что развитие отношений с США - его стратегическая задача. Поскольку Вашингтон заставляет Белград разрушить отношения с Москвой, это заявление было воспринято наблюдателями как анонс скорого разрушения. В реальности все сложнее: американцы стали важным ориентиром для сербского мира из-за своего преступления.

    Заявление министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича о том, что стратегической задачей его страны является развитие сотрудничества с США, вызвало в рунете некоторый бугурт, а понимания вовсе не встретило. Это ревность старого друга из-за старого врага, как многим в России казалось - врага общего.

    После того, что Америка сделала с Сербией - разбомбила, унизила, ограбила и расчленила, какое может быть стратегическое сотрудничество?

    Меж тем, ничего нового в этом нет: Белград уже 15 лет «стратегически сотрудничает» по четырем направлениям, официально как будто равноценным - чтоб никому обидно не было.

    Первое из них - это Евросоюз. По причинам экономическим и географическим Белград стремится в ЕС. У населения эта идея уже во многом отболела, что фиксируют соцопросы, но огромную зависимость народного хозяйства Сербии от объединенной Европы отменить невозможно.

    Как при такой зависимости можно сопротивляться диктату Брюсселя, который требует ввести санкции против России, доподлинно неизвестно. Но Россия до сих пор остается вторым приоритетным направлением для Белграда.

    Это предопределено многим - от поддержки по вопросу независимости Косова до «братских» скидок на газ (дешевле продаем только белорусам). Но главная причина - устойчивая русофилия сербского общества. Русофобы в сербской элите в некоторые исторические эпохи преобладали, но с симпатиями народа к России они ничего поделать не смогли. Даже предельно сложный период, когда Москва присоединилась к санкциям против Югославии, на эту любовь повлиял мало.       

    Третье направление - Китай. Он тоже поддерживает Сербию в международных организациях по косовскому вопросу и воспринимается как альтернативный Западу источник денег, но есть и нечто большее, чем просто холодный расчет. Отношения Югославии и КНР были скреплены кровью после того, как под бомбардировки НАТО случайно попало китайское посольство в Белграде. Об этом в обеих странах вспоминают каждый год.

    США - это последнее направление, которое также считается принципиально важным для Сербии, хотя американцы не могут претендовать ни на решающий вклад в сербскую экономику, как европейцы, ни на приязнь в народе, как русские, ни на уважение в нем же, в отличие от китайцев. Однако эта связка крепка, а описать ее можно шестью буквами - Косово.

    События 1999 года оставили у Сербии не только глубокую, но и разветвленную историческую травму с пунктиком по поводу Америки.

    Наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия. США, хотя и были ведущей силой преступных действий НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев. История сослагательного наклонения не терпит, но популярна та точка зрения, по пренебрежение сотрудничеством с Америкой обошлось сербам недопустимо дорого. Якобы при другом характере отношений с Вашингтоном удалось бы не допустить самого страшного - вступления НАТО в войну в альянсе с косовскими головорезами.

    Точка зрения это спорная, поскольку характер сербско-американских отношений сформировался раньше - в период Боснийской войны. Тем не менее, теперь сербская элита предпочитает держать американцев поближе, чтобы иметь на них какое-то влияние.

    Такое влияние остается для части сербов жизненно важным ресурсом. Речь прежде всего о тех сербах, кто до сих пор остается в Косово, несмотря на террор со стороны албанский властей. Только американцы могут найти на албанцев управу - это не предположение и не просто фигура речи, это факт. Допустима лишь небольшая поправка - если кто и может, то только они.

    Представление о косовских албанцах как о верных клеветах Запада неверно. Они сильно отличаются от албанцев Албании в сторону непримиримости, агрессивности и даже великодержавности: о Великой Албании в Приштине мечтают гораздо яростнее, чем в Тиране.

    Вердикт типа «эти понимают только силу» чересчур ксенофобен даже в случае косоваров, но они правда боятся одну-единственную державу - США. Европейцев, несмотря на их вклад в косовскую квазигосударственность, даже нынешнее руководство края запросто шлет куда подальше, как и секретариат НАТО, а ведь нынешнее руководство края - ленивые жирные коты в сравнении со своими предшественниками, настоящими бандитами.

    Поэтому те проблемы с косоварами, которые в принципе поддаются решению, Белград решает через Америку. Тут ничего личного, только расчет, бизнес и профессионализм. Политикам регулярно приходится отрекаться от личного ради государственных интересов, в противном случае они друг друга давно бы передушили, а уж сербы американцев - в первую очередь. 

    Взять того же Ивицу Дачича. О своей стратегической задаче сотрудничать с США он заявил на встрече с американским послом Кристофером Хиллом. В период бомбардировок Белграда Хилл - спецпосланник Вашингтона в Косово, то есть конфидент тех самых бандитов и проводник антисербской политики. Дачич в то же самое время - пресс-секретарь партии Слободана Милошевича, а теперь, помимо того, что министр, еще и председатель той же самой партии.

    Берем выше. Президент США Джо Байден в 1999 году - влиятельный сенатор и открытый лоббист нападения НАТО на «фашиствующую Югославию», чем впоследствии хвастался. Президент Сербии Александр Вучич тогда же - министр информации и пропаганды Югославии, попавший в правительство по квоте радикальных националистов, Сербской радикальной партии.

    Если верить американцам, будто руководство Сербии в годы войны за Косово - фашисты, то у американцев сейчас налажено стратегическое сотрудничество с НСДАП.    

    Американцам, впрочем, не привыкать. Приходилось им и самых настоящих беглых нацистов крышевать, и наихудших людоедов в человеческой истории поддерживать вроде Пол Пота или Папы Дока-Дювалье. Отстраненность от вопросов морали в их случае - часть государственного служения США, когда интересы родины - всё, а чужое неудобство - ничто.

    На косоварах для них в этом смысле тоже свет клином не сошелся. История даже знает один случай (и только один), когда косовских албанцев уломали на соглашение, для сербов более выгодное, чем для них самих. Сделала это администрация Дональда Трампа.

    К настоящему времени тот документ уже не актуален, но вопрос о том, как отвадить албанцев от очередной мерзкой пакости, для сербов останется актуальным, возможно, навсегда, а значит - и отношения с США, несмотря на то горе, которое американцы причинили сербам, а во многом - именно из-за него.

     
     
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