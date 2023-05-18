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МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США
Глава МИД Сербии Дачич назвал стратегической целью республики развитие сотрудничества с США
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Сербия считает стратегической задачей развитие сотрудничества с США, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич в ходе встречи с американским послом Кристофером Хиллом.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Сербии, первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич подчеркнул, что стратегическим направлением Сербии является развитие сотрудничества с США в областях взаимного интереса, передает ТАСС.
В МИД республики также сообщили, что глава МИД Сербии и американский посол в ходе встречи выразили взаимное стремление к интенсификации политического диалога и обмену визитами высших государственных чиновников.
Как сообщается, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров напоминал о призывах президента США Джо Байдена бомбить Сербию.
Военкоры показали, как «тонны» российских снарядов ударяют по позициям ВСУ в Артемовске
Военкоры опубликовали снятое дроном в Артемовске видео массированных ударов по позициям ВСУ
Российские военкоры опубликовали видео, снятое беспилотником ВСУ в Артемовске (Бахмуте).
В комментарии под видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», говорится, что украинский укрепрайон в Артемовске «заваливают тоннами снарядов».
Авторы канала отмечают, что это опровергает «сказочки» о «нехватке байеприпасов» (орфография источника сохранена).
Украинские националисты, как отмечается в сообщении, жалуются, что под такими массированными обстрелами приходится тяжело.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные контролируют лишь один район Домино в западной части Артемовска и участок частного сектора.
Новые взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
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В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.
Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.
Киссинджер назвал угрожающие существованию человечества страны
Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества
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Поскольку США и Китай нацелены на конфликт друг с другом, эти две страны стали главной угрозой миру и самому существованию человечества, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Киссинджер выразил надежду, что при встрече с китайским лидером Си Цзиньпином глава американского государства Джо Байден заявит: «Две главные угрозы миру сейчас – это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Economist.
Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией перед Первой мировой войной – «нет значительных возможностей для политических уступок», а нарушение равновесия грозит катастрофой. Конфликт вокруг Тайваня может привести к уничтожению как самого острова, так и мировой экономики, заявил он.
По его словам, «каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», необходимо снизить напряженность вокруг Тайваня, работать над созданием условий для регулярных встреч между лидерами Китая и США.
Киссинджер считает, что США должны «поддерживать равновесие». По его мнению, с 1980-х годов США пытались урегулировать отношения с Китаем, но при Дональде Трампе было признано наличие конфронтации, а Байден «продолжает внешнюю политику Трампа в отношении Китая, но с либеральной риторикой». При этом Киссинджер признал, что курс на переговоры может провалиться, в связи с чем США должны быть достаточно сильны, чтобы справиться с последствиями.
Напомним, Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме заявил, что намерен встретиться с председателем КНР.
Киссинджер также призвал принять Украину в НАТО. По его словам, Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне».
Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.
Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.
В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).
Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.
За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.
В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
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Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.
«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.
Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
Минобороны сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ
Украинские военные потеряли значительные запасы боеприпасов в результате высокоточных ударов ВС России, нанесенных в ночь на 18 мая, заявили в российском Минобороны.
Групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесены в течение ночи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Удар нанесен по крупным складам вооружения и техники зарубежного производства и по резервам ВСУ. Цель ударов достигнута, все объекты поражены.
В результате этого были уничтожены «значительные запасы» вооружения и боеприпасов, а также пресечен выход резервов ВСУ в районы боевых действий.
Ранее Минобороны заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.
В офисе Зеленского заявили о ненависти Украины к России
На Украине ненавидят Россию и будут преследовать ее всегда и везде, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде», – написал он в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что с Россией нечего разговаривать. Украина достанет РФ юридически или физически, заключил он.
Таким образом Подоляк прокомментировал письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи. В письме осуждается высказывание главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян. Его слова названы в документе примером «ненависти и русофобии».
Соавтор программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
Один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, пишут СМИ со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.
Расулова сообщила, что Истомин отправился на спецоперацию добровольцем год назад. Жене и близким сказал, что уезжает на заработки, пишет RT со ссылкой на издание «Екатеринбург онлайн».
Сообщается, что спустя некоторое время артист перестал выходить на связь. Его объявили без вести пропавшим.
Семье стало известно о смерти 51-летнего барда спустя почти год.
Похоронили Истомина в Екатеринбурге с воинскими почестями.
Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
Президента Грузии не выпустили в Брюссель из-за ее антигосударственных заявлений
Власти Грузии не выдали разрешение грузинскому президенту Саломе Зурабишвили на выезд в Брюссель
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Правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы опасаемся, что ее визит и сделанные во время него заявления повредят нашему стремлению получить статус кандидата в Евросоюз, поэтому лучше ограничить ее ареал», – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, «правительство имеет конституционное право не дать согласие на визит президента». Ираклий Кобахидзе отметил, что президент, выступая недавно в парламенте, «сделала заявления, которые напрямую противоречат интересам Грузии получить статус кандидата в декабре».
Саломе Зурабишвили тогда подвергла резкой критике правительство и парламент Грузии, заявив, что те только формально выполняют 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата в члены ЕС.
Администрация президента отправила в правительство заявку на визит в конце апреля.
Ранее в Тбилиси заподозрили Россию в попытке рассорить Грузию с ЕС прямыми рейсами и отменой виз.
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Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за «вмешательства посторонних лиц»
КЖД: Вагоны с зерном сошли с рельсов между Севастополем и Симферополем из-за «вмешательства посторонних лиц»
Вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов на перегоне между Севастополем и Симферополем в Крыму, причиной стало «вмешательство посторонних лиц», сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.
В Telegram Крымской железной дороги уточняется, что на перегоне между Севастополем и Симферополем с рельсов сошел грузовой поезд. Причиной ЧП стало «вмешательство посторонних лиц». Пострадавших нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram также подтвердил, что несколько вагонов с зерном сошли с рельсов между Севастополем и Симферополем. На месте работают замглавы Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства. Также к месту ЧП направлены восстановительные поезда.
Ранее сообщалось, что электропоезда в четверг 18 мая временно не ходят на участке Симферополь – Севастополь в Крыму. Причина приостановки движения не называлась.
Американский эксперт назвал основной признак начала украинского контрнаступления
Военный эксперт Мэтрик: Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной техники на передовой
Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой, заявил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.
Основным признаком наступления украинских войск станет скопление западной техники и ее использование на передовой, заявил Мэтрик в комментарии Business Insider.
Эксперт также выразил мнение, что официальный Киев объявит о контрнаступлении, когда это станет очевидным. При этом Мэтрик указал, что не может точно сказать, насколько украинский план сработает, сообщает Ura.ru.
Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже получила, так как некоторые учения еще продолжаются, а ряд систем все еще находятся в стадии поставки. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце апреля заявил, что Киеву было поставлено более 1,5 тыс. единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов».
Тем временем подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского.
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СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.
Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».
Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.
Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.
Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.
Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.
Чехия отменила решение ЧССР о передаче недвижимости российским дипломатам
Чешский министр Дворжак сообщил о решении Праги отменить безвозмездную передачу российским дипломатам недвижимости
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Чехия отменяет девять постановлений ЧССР о безвозмездной передаче недвижимости российским дипломатам, сообщил чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак и МИД Чехии.
Дворжак заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что указанные постановления принимались «под прицелом русских танков после оккупации» и «по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки».
МИД Чехии сообщил, что речь идет о «59 земельных участках», в том числе квартирах в Праге по соседству с посольством России, зданиях в городах Брно, Карловы Вары и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTK.
Как заявили в министерстве, России придется «выполнить соответствующие налоговые обязательства». Указывается, что можно договориться об аренде «или приступить к другим решениям, более выгодным для Чехии».
Напомним, 21 августа в Чехии отмечается как день памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора.
Посол США обвинила Россию в «историческом унижении» грузин
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История взаимоотношений России и Грузии «полна нарушенных обещаний и унизительного давления» на грузин, заявила на конференции в Тбилиси посол США в Грузии Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, «следует защитить Грузию от последней попытки России вернуть ее в свою тень».
«США и ЕС должны твердо стоять рядом с Грузией, как мы твердо поддерживаем Украину», – сказала она.
Дегнан заявила, что «Россия сеет в Грузии страх и паранойю, но грузинский народ сопротивляется неоимпериалистическим попыткам России».
Посол обвинила Россию в попытках «подорвать отношения США с народом Грузии, который видит себя частью Европы».
Она назвала несколько дат, которые, по ее мнению, отражают «унизительное» отношение России к Грузии.
Это год советизации Грузии – 1921, студенческих митингов в Тбилиси за конституционный статус грузинского языка – 1978, разгона Советской армии мирной демонстрации в Тбилиси, что привело к жертвам, – 1989, войны 2008, а также мартовских выступлений этого года против закона об иностранных агентах.
«Сегодня Грузия близка, как никогда прежде, к цели своей европейской интеграции, – заявила Дегнан. – Мы должны поддержать Грузию против агрессора и вместе с ней победить кампанию российского устрашения».
Блогеры заметили исчезновение сериала Слепакова из эфира ТНТ
Телеканал ТНТ прекратил показ сериала «Неприличные деньги» Семена Слепакова (признан в России иноагентом) с Ксенией Рапопорт, пишут блогеры.
Всего были показаны две премьерные серии, сейчас разрыв в показе между эпизодами составил больше недели, говорится в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».
Действие сериала происходит в 1990-е, речь в нем идет о провинциальном преподавателе-экономисте, открывшем секс-шоп. Премьера состоялась 8 мая, сериал был оценен зрителями на уровне 7,3, по данным «Кинопоиска».
Некоторые СМИ предположили, что отснято всего было две серии, а после этого Слепаков покинул Россию, однако Собчак усомнилась в этом, так как проект можно доснять силами шоураннеров.
Она отметила, что фамилия Слепакова вообще не упоминается в числе создателей сериала.
Ранее продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков подал иск к министерству юстиции с требованием снять с него статус иноагента.