Сербы вышли на массовый протест перед отделением полиции в Косовска-Митровице

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Kossev, недовольство сербского населения вызвано задержанием четырех молодых людей косовской полицией. Протестующие собрались перед полицейским участком, требуя их немедленного освобождения. Акция сопровождалась громкими лозунгами, направленными против косовских властей. Участники протеста держали плакаты с надписями «Полиция Куртиленда», «Отпустите наших детей!» и «Обеспокоен ли ЕС?», передает РИА «Новости».

Отмечается, что присутствуют и родители четырех молодых задержанных, у которых в 13.00 (14.00 мск) истекает срок предварительного задержания.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что косовоалбанская «полиция» избила и задержала четверых молодых людей сербской национальности в северной части Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провокационные шаги властей самопровозглашенной республики Косово нацелены на уничтожение и изгнание сербского народа из Косово и Метохии.