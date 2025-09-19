Подполье сообщило об уничтожении завода БПЛА и баз ВСУ в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, склады, предприятие по сборке БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ были уничтожены ударами в Харьковской области, передает РИА «Новости».

Лебедев заявил: «Всего не менее пяти эпизодов, удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина, и прилете по ПВД с украинскими военными в направлении Безлюдовки».

Он уточнил, что серия мощных взрывов произошла в ночь на пятницу, а потери и разрушения сейчас уточняются. По его словам, удары пришлись по промышленным зонам и складам в пригородах Харькова.

