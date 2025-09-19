  • Новость часаСилы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Крымом
    Зеленский оставил Украину без официантов
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    Политолог назвала главные темы следующих выборов в Госдуму
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    19 сентября 2025, 07:58 • Новости дня

    Подполье сообщило об уничтожении завода БПЛА и баз ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области ночью произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, склады, предприятие по сборке БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ были уничтожены ударами в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев заявил: «Всего не менее пяти эпизодов, удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина, и прилете по ПВД с украинскими военными в направлении Безлюдовки».

    Он уточнил, что серия мощных взрывов произошла в ночь на пятницу, а потери и разрушения сейчас уточняются. По его словам, удары пришлись по промышленным зонам и складам в пригородах Харькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье также сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    18 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовые отряды прорвали линию обороны украинских войск в Ямполе, где продолжаются интенсивные боевые действия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные прорвали оборону украинских войск в поселке Ямполь, передает ТАСС.

    Как сообщил Кимаковский, «наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои».

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Передовые части ВС России вышли к населенному пункту Ямполь в ДНР. ВС Украины за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих в зоне спецоперации.

    18 сентября 2025, 17:13 • Новости дня
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО

    Путин: Свыше 700 тыс. военных России находятся на линии боевого соприкосновения на СВО

    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций.

    Глава государства подчеркнул масштаб вовлечения личного состава, отметив: «На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    19 сентября 2025, 03:14 • Новости дня
    Гладков объяснил, почему дроны не сбивают у границы

    Гладков: Высота не позволяет сбивать дроны сразу у границы

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские беспилотники не уничтожаются сразу у государственной границы.

    Во время прямой линии в соцсетях Гладков ответил на вопрос местной жительницы о том, почему беспилотники не могут уничтожать непосредственно у государственной границы, передает РИА «Новости».

    По словам Гладкова, «вопрос в высоте». Она не дает «сбивать сразу у государственной границы», сказал губернатор. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – ответил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

    18 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и цехам производства БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 106 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 ЗРК, 25 157 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 118 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

    Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России  нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    18 сентября 2025, 09:05 • Новости дня
    Солдаты ВСУ приехали на позиции ВС России и сдались в плен в Новониколаевке

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен, заявил заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.

    Солдаты Вооруженных сил Украины были захвачены в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области после того, как по ошибке прибыли на уже занятые российскими военными позиции, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмовой роты 37-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Пресс сообщил, что группа из шести украинских солдат приняла российские позиции за свои.

    «Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек», – рассказал офицер.

    Военнослужащие Украины не оказали никакого сопротивления и добровольно сложили оружие. Командир отметил, что этот случай был единичным и произошел из-за ошибки в ориентировании.

    Ранее боец ВС России рассказал о мародерстве ВСУ в Новониколаевке. Минобороны России показало видеозапись зачистки населенного пункта Новониколаевка от украинских боевиков.

    Напомним, российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    18 сентября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации в зоне СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на закрытой части встречи с руководителями думских фракций подробно обсудил текущую обстановку на фронте специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, глава государства уделил особое внимание вопросам положения на линии боевого соприкосновения. «Президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте», – отметил Володин, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации являются главными целями для России на сегодняшний день.

    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    18 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России
    Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации являются главными целями для России на сегодняшний день, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

    «Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача – это демографическая», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    18 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Командир сообщил о неумении ВСУ пользоваться оружием НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новониколаевке украинские солдаты столкнулись с трудностями при использовании западных гранатометов, рассказал командир штурмового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот.

    По его словам, множество украинских военнослужащих в Новониколаевке Днепропетровской области не умели пользоваться вооружением НАТО, передает ТАСС.

    Кот добавил, что при последнем штурме был взят трофей – ручной одноразовый американский гранатомет вместе с украинским пленным. Командир отметил: «Пленный объяснил нам, что у них таких много, и никто не умеет ими пользоваться».

    Трофейный экземпляр планируют разместить в экспозиции полевого музея трофеев бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало кадры зачистки Новониколаевки от украинских боевиков. Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. Боец Вооруженных сил России рассказал о случаях мародерства со стороны ВСУ в этом населенном пункте.

    19 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы первые кадры из Серебрянского лесничества, освобожденного российскими войсками от вооруженных сил Украины.

    Кадры освобожденного Серебрянского лесничества были опубликованы в Telegram РИА «Новости».

    Разведчики группировки российских войск «Запад» показали бывшие позиции ВСУ. Многие из них полностью разрушены, однако некоторые укрепления остались практически нетронутыми. В районе бывшей линии обороны обнаружено большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Отмечается, что подступы к позициям были защищены многокилометровыми линиями колючей проволоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские войска завершают освобождение и зачистку Серебрянского лесничества.

    18 сентября 2025, 10:22 • Новости дня
    Росгвардия уничтожила под Волчанском расчеты РЭБ и штабы БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Волчанска военные Росгвардии обнаружили и уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками противника, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Военнослужащие Росгвардии уничтожили расчеты радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками ВСУ в окрестностях Волчанска, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, обнаружение объектов противника стало результатом воздушной разведки, проведенной подразделениями БПЛА спецназа.

    Уничтожение целей было произведено огнем ствольной артиллерии и минометных расчетов 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии. В ведомстве уточнили, что факт поражения целей подтвержден кадрами объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    18 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о позитивном вкладе ветеранов СВО в политику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ветераны специальной военной операции смогут принести положительные изменения в деятельность политических партий и органов власти.

    «Знаю, что в ваши ряды вливаются участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий – и на местах, и в центре, в Государственной думе, в федеральных органах власти», – подчеркнул Путин на встрече с руководителями парламентских фракций, обсуждая итоги прошедших выборов и участие в них участников боевых действий.

    По его мнению, опыт и позиции ветеранов будут востребованы как на региональном уровне, так и в федеральных структурах управления, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявил на встрече с лидерами парламентских фракций о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.

    На прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.

    18 сентября 2025, 08:19 • Новости дня
    Марочко сообщил о продвижении ВС России у пяти поселений в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На участке фронта шириной более двадцати километров российские военные получили контроль над новыми позициями у Шандриголово, Дерилово, Ставок, Кировска и Торского, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска захватили новые рубежи и позиции у Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что продвижение происходит на краснолиманском направлении на фронте шириной более двадцати километров. По его словам, украинские войска оказывают серьезное сопротивление и сосредоточились на удержании укрепленных районов на стратегических высотах на краснолиманском участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Боевики запрещенного в России «Азова» ранее сбежали с Краснолиманского направления. Российские военнослужащие уничтожили батальон «Азова» на Краснолиманском направлении.

    18 сентября 2025, 13:09 • Новости дня
    Потери ВСУ за сутки составили около 1,4 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боев на различных направлениях СВО подразделения российских войск нанесли значительные потери вооруженным формированиям Украины, уничтожив технику и склады.

    Подразделения группировки  «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ около Андреевки, Константиновки, Юнаковки и Мирополья Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Амбарным и Волчанском Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, бронемашину и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Переездного, Федоровки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Майского, Плещеевки и Звановки ДНР.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Кутузовки, Вольного, Родинского, Димитрова, Красноармейска, Нового Донбасса, Красного Лимана и Ленино ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть бронемашин и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Березового, Новониколаевки, Вишневого Днепропетровской области и Новоивановки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Новоандреевки, Каменского Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

    Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Кроме того ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    18 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин поддержал идею расширения выдачи земель ветеранам СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поддержал идею расширения практики бесплатной выдачи земельных участков участникам специальной военной операции.

    На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства отметил, что подобные решения уже принимаются на «наших исторических территориях».

    Путин заявил: «Земля для участников СВО – да, согласен. Более того, на некоторых территориях – наших исторических – такие решения уже принимаются. Но в целом вы правы абсолютно, я бы это поддержал и расширил бы эту практику».

    С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил разработать порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в автоматическом режиме – без необходимости подавать заявления.

    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    Волна высотой 62 см зафиксирована у вулкана Семячика на Камчатке
    В Вологодской области закрылись более половины алкомаркетов
    Герасимову продлили срок службы на пять лет
    Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине
    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Спор за немецкие репарации раскалывает русофобов Европы

    Давние претензии Польши к Германии по поводу репараций за Вторую мировую войну заиграли новыми красками. Внезапно выяснилось, что польское руководство по этому поводу противоречит само себе: президент страны требует выплаты репараций, а премьер считает этот вопрос закрытым. Почему этот скандал имеет значение и для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации