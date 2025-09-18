Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Подполье сообщило о поражении авиабазы ВСУ и завода в Полтавской области
ВСУ лишились инфраструктуры авиабазы и аэродрома после ударов
Инфраструктура авиабазы ВСУ в Миргородском районе Полтавской области и несколько промышленных объектов в Конотопе пострадали от ночных ударов.
По инфраструктуре авиабазы ВСУ в Полтавской области были нанесены удары, передает РИА «Новости».
Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, атака пришлась по объектам возле авиабазы в Миргородском районе. По словам Лебедева, после серии ударов в 1.54 по московскому времени началась продолжительная детонация, а машины скорой помощи подъезжали к базе крайне неохотно, что, по мнению источника, могло быть связано с угрозой взрывов или отсутствием возможности спасения пострадавших.
Лебедев также уточнил, что удары пришлись по бывшей территории штаба 831-й бригады тактической авиации, где, по предварительным данным, располагался учебный центр с казармами для подготовки пилотов самолетов и беспилотников.
В Сумской области, в городе Конотоп, были нанесены удары по Конотопскому Арматурному заводу и заводу «Мотордеталь-Конотоп», которые, по словам Лебедева, работали в интересах ВСУ.
Атаке подвергся и местный аэродром на западе города. По оценке местного сопротивления, все обозначенные цели были уничтожены.
Ранее в четверг подполье сообщало, что российские войска уничтожили общежитие с иностранными наемниками ВСУ в Харьковской области.
До этого в ряде украинских регионов были зафиксированы удары по объектам железнодорожной и оборонной промышленности, что привело к перебоям с электроснабжением.
Подполье сообщало о разгроме логистического центра ВСУ под Одессой.