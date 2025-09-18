ВСУ лишились инфраструктуры авиабазы и аэродрома после ударов

Tекст: Мария Иванова

По инфраструктуре авиабазы ВСУ в Полтавской области были нанесены удары, передает РИА «Новости».

Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, атака пришлась по объектам возле авиабазы в Миргородском районе. По словам Лебедева, после серии ударов в 1.54 по московскому времени началась продолжительная детонация, а машины скорой помощи подъезжали к базе крайне неохотно, что, по мнению источника, могло быть связано с угрозой взрывов или отсутствием возможности спасения пострадавших.

Лебедев также уточнил, что удары пришлись по бывшей территории штаба 831-й бригады тактической авиации, где, по предварительным данным, располагался учебный центр с казармами для подготовки пилотов самолетов и беспилотников.

В Сумской области, в городе Конотоп, были нанесены удары по Конотопскому Арматурному заводу и заводу «Мотордеталь-Конотоп», которые, по словам Лебедева, работали в интересах ВСУ.

Атаке подвергся и местный аэродром на западе города. По оценке местного сопротивления, все обозначенные цели были уничтожены.

Ранее в четверг подполье сообщало, что российские войска уничтожили общежитие с иностранными наемниками ВСУ в Харьковской области.

До этого в ряде украинских регионов были зафиксированы удары по объектам железнодорожной и оборонной промышленности, что привело к перебоям с электроснабжением.

Подполье сообщало о разгроме логистического центра ВСУ под Одессой.