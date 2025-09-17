Удары зафиксированы по заводу БПЛА под Полтавой и радиозаводу в Смеле

Tекст: Мария Иванова

Удары по объектам в Полтавской и Кировоградской областях Украины подтверждены представителями николаевского пророссийского подполья, передает РИА «Новости».

Координатор движения Сергей Лебедев сообщил, что удары пришлись по тепловозоремонтному заводу и авиабазе в Полтавской области, а также по железнодорожной станции в Кировограде. Он отметил: «Полтавская область. Взрывы. На данный момент район ЖД станции «Полтава-Южная» оцеплен, со стороны тепловозоремонтного завода виден дым».

Лебедев уточнил, что в юго-восточном пригороде Полтавы, в направлении авиабазы, был слышен мощный взрыв, который ощущался в центре города, однако детонации не наблюдалось. По предварительным данным, один из ударов пришелся по сборочному цеху БПЛА, расположенному на территории технико-эксплуатационной части завода. В результате атак в обоих городах фиксируются перебои с электроснабжением, а также значительные задержки железнодорожного транспорта.

В городе Смела Черкасской области также зафиксированы серии ударов в районе радиоприборного завода «Оризон», который производит системы наведения для ракет, средства объективного контроля для беспилотников и радиотехническое оборудование. После первых взрывов в городе исчезло электричество, а территория между улицами Мазура и Промышленная была оцеплена. Рабочим завода «Оризон» и соседнего предприятия Металлоизделий объявлен выходной до отдельного распоряжения.

По словам Сергея Лебедева, Смела является важным логистическим центром для снабжения ВСУ на запорожском и донецком направлениях. В городе после ночных ударов наблюдается напряженная ситуация с электроснабжением и логистикой, уточнил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе после взрывов в Одесской области зафиксированы повреждения складских помещений. Подполье под Одессой сообщило о разгроме логистического центра ВСУ.

В Житомирской области в результате серии взрывов нанесен ущерб нескольким предприятиям. В Волынской области после взрывов на производственном объекте начался пожар.