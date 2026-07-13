Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?12 комментариев
Группировка «Север» уничтожила свыше 250 боевиков ВСУ за месяц под Харьковом
Расчеты беспилотных систем группировки «Север» нанесли массированные удары по украинской армии на харьковском направлении, было уничтожено свыше 250 боевиков, сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.
С начала июля военнослужащие 11-го армейского корпуса уничтожили свыше 250 украинских боевиков, пояснил Карта, передает ТАСС.
«Воздушная разведка фиксирует любое передвижение, пресекает попытки ротации и организации контрнаступательных действий», – добавил он.
Российские военные регулярно уничтожают вражеские опорные пункты, укрепления и технику снабжения. По словам офицера, постоянные удары лишают украинские подразделения ротационного потенциала и мешают сорвать расширение буферной зоны безопасности. Атаки проводятся с использованием ствольной артиллерии и ударных дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 июля артиллеристы группировки «Север» уничтожили 11 украинских пунктов управления беспилотниками.
За прошлый месяц подразделения беспилотных систем ликвидировали 100 объектов запуска дронов в Харьковской области.
В первой половине июня российские военнослужащие поразили свыше 100 вражеских коптеров.