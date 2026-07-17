Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
Армия получила уничтожающие танки Leopard ракетные комплексы «Корнет»
Ростех поставил войскам уничтожающие Leopard и Challenger комплексы «Корнет»
Вооруженные силы пополнились очередной партией противотанковых систем «Корнет», успешно зарекомендовавших себя в боях против тяжелой западной бронетехники и вражеских беспилотников.
Очередную поставку ракет и выносных пультов управления для противотанковых систем осуществил холдинг «Высокоточные комплексы», сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.
Оружие массово применяется на передовой, успешно уничтожая танки Leopard и Challenger, а также боевые машины пехоты Bradley. Специальный дистанционный пульт позволяет операторам оставаться в безопасности во время стрельбы.
«Данный комплекс не случайно остается одним из наиболее востребованных в войсках. Он сочетает в себе высокую точность, надежность и огневую мощь», – заявил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев.
Представитель корпорации добавил, что встреча с этим оружием не оставляет шансов современной технике с динамической защитой. Счет пораженных машин давно превысил тысячи единиц. Кроме того, универсальность системы позволяет разрушать фортификации, командные пункты и эффективно сбивать беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростеха назвали российский ПТРК «Корнет» одним из самых мощных в мире.
В феврале российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении.