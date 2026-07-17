Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
В Таиланде задержали четверых граждан России за фиктивные сделки с недвижимостью
В тайской провинции Чонбури полиция раскрыла масштабную схему нелегальной продажи элитного жилья на 154 млн долларов, арестовав четырех россиян, сообщила газета The Nation.
В сообщении говорится: «В рамках масштабного расследования предполагаемых фиктивных сделок с элитной недвижимостью и земельными участками стоимостью более 5 млрд бат, тайская полиция арестовала четырех граждан России. Она провела обыски в 41 месте в провинции Чонбури», передает Ura.ru.
Следствие заинтересовалось жилыми комплексами, которые продвигались в сети под названием «русская деревня». Общая стоимость объектов оценивается примерно в 154 млн долларов. Во время рейдов оперативники изъяли финансовую документацию, компьютеры и электронные носители информации.
Основанием для арестов стали подозрения в использовании номинальных владельцев для обхода местного законодательства. Ранее Министерство иностранных дел предупреждало о рисках посещения азиатской страны. Ведомство рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок, отмечая развернутую американскими спецслужбами «охоту» на граждан России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Таиланда задержала россиянина за нелегальное владение элитной землей через подставные компании.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан об опасности поездок в эту страну из-за риска арестов по запросам американских спецслужб.
В ответ Министерство иностранных дел королевства заверило туристов в полной безопасности отдыха.