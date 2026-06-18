Захарова объяснила предупреждение МИД об опасности поездок в Таиланд

Захарова после объяснений Бангкока предупредила об опасности поездок в Таиланд

Tекст: Антон Антонов

«Мы уже публиковали предупреждение гражданам Российской Федерации, которые намерены совершить поездки в Таиланд. Видели, что после нашего комментария были даны разъяснения МИД Таиланда, но при этом в заявлениях тайской стороны мы не увидели откровенного разговора о первопричинах, которые побудили нас сделать соответствующее предупреждение. Учитывая, что Бангкок опубликовал соответствующие материалы, мы вынуждены эту тему продолжить»,- приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Захарова отметила, что российское внешнеполитическое ведомство вынуждено снова призвать граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам из-за высокой угрозы задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. По ее словам, эта популярная у туристов и дружественная России страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул «охоту» за россиянами.

Она напомнила, что начало такой практике было положено в 2008 г. арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, переданного под американскую юрисдикцию и проведшего в тюрьме более десяти лет. Захарова указала, что США действуют напористо, проводят «спецоперации» по «отлову» россиян и оказывают на задержанных психологическое давление.

На фоне спецоперации и введения многочисленных экстерриториальных нелегитимных санкций, нацеленных против стратегических сегментов российской экономики, многие граждане рискуют оказаться «на прицеле» у американских спецслужб, подчеркнула она. В этих условиях МИД рекомендует тем, кто имеет даже минимальные основания опасаться уголовного преследования в США, воздержаться от поездок в Таиланд, связанный с Вашингтоном договором о выдаче, и избегать пересадок в тайских аэропортах.

Захарова также посоветовала при любых зарубежных поездках иметь под рукой контакты загранучреждений России. Она заверила, что российские дипломаты и консулы продолжат, в меру своих возможностей и с учетом законов стран пребывания, помогать соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Захарова уже рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

Ранее МИД России предупредил граждан о высокой угрозе арестов по запросам спецслужб США при поездках в Таиланд.

МИД России рекомендовал россиянам проявлять особую бдительность при любых возможных претензиях со стороны американских правоохранительных органов, включая поездки в третьи страны.