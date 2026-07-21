RT: В даркнете нашли 170 Гб данных о россиянах в Японии

Tекст: Алексей Дегтярёв

В теневом сегменте интернета выставлен на продажу массив информации, который мог быть получен с устройства сотрудника японской дипломатической миссии, передает RT.

Объем предлагаемого архива достигает 170 гигабайт, а его стоимость оценивается продавцами примерно в 86 тыс. рублей.

Утечка содержит расшифровки телефонных разговоров и текстовых сообщений. Кроме того, в базе присутствуют фотографии, указывающие на возможную незаконную слежку за российскими гражданами на территории Японии. Согласно имеющимся данным, агенты могли тайно проникать в частные жилища и гостиничные номера россиян.

Для сбора сведений также привлекались местные операторы сотовой связи. На данный момент подлинность файлов не установлена. Однако злоумышленники называют документы «официальными» и предоставляют скриншоты в качестве подтверждения своих слов.

До этого хакеры взломали порядка 80 тыс. компьютеров властей Британии и похитили данные, которые затем выставили на продажу.

Еще раньше СМИ сообщали, что китайские хакеры взломали систему минобороны Британии и получили доступ к данным военнослужащих.

В 2024 году глава «Ростелекома» Михаил Осеевский предупреждал, что персональные данные всех российских граждан уже слиты в Сеть.